Loạt sự kiện hấp dẫn du khách check-in Tết Hội An

Thành phố Hội An, Quảng Nam tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng năm mới trước, trong và sau Tết nguyên đán với chủ đề "Xuân ấm áp - Tết yêu thương" thích ứng an toàn với Covid-19, phục vụ người dân và du khách mùa Tết 2022

Mở đầu cho chuỗi hoạt động này, từ ngày 15-17/01, tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã diễn ra buổi trao tặng quà Tết cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hội An với mong muốn chia sẻ những tình cảm để mỗi người dân đều có một cái Tết ấm áp, đủ đầy.

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 này, TP Hội An tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí phục vụ người dân và du khách "check in" phố cổ.

Trong dịp này, TP Hội An sẽ tổ chức chương trình giao lưu tri ân tuyến đầu chống dịch vào tối 30/1 tại Công viên văn hóa Hội An, cùng nhìn lại và vinh danh những "người hùng tuyến đầu" đã không ngại khó khăn, nguy cơ dịch bệnh, luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố chống "giặc" Covid-19.

Nhằm chào đón những du khách đến Hội An trong dịp năm mới, TP Hội An tổ chức chương trình "Về phố Hội du xuân" từ Mồng 4 Tết (nhằm ngày 4/2) với các hoạt động như: Nguyện ước đầu năm, áo dài xuống phố; chương trình tham quan, liên kết các điểm đến, giảm 50% giá vé tham quan khu phố cổ và các làng nghề truyền thống; các hoạt động văn hóa văn nghệ, giải trí trong khu phố cổ và tại Công viên Ấn tượng Hội An, làng chài Tân Thành, công viên đất nung Thanh Hà…

Hội Tết Nguyên Tiêu diễn ra từ 14-16 tháng Giêng năm Nhâm Dần (nhằm ngày 14-16/2) mang nhiều ý nghĩa tâm linh đối với người dân Hội An nói riêng nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với các bậc tiền hiền, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Cũng trong dịp đầu năm, nhiều hoạt động tế lễ khác cũng được người dân Hội An trang trọng tổ chức như lễ cúng Cầu Bông Trà Quế (Mồng 7 tháng Giêng Âm lịch), lễ tế Tiền hiền Kim Bồng (12 tháng Giêng Âm lịch), lễ cúng Thần nông (16 tháng Giêng Âm lịch)…

Theo UBND TP Hội An, những hoạt động tâm linh là một trong những nền tảng để thành phố định hướng phát triển du lịch trong thời gian đến. Hội An vốn nổi tiếng với vô số các đình, chùa, hội quán, nơi thờ tự … linh thiêng, việc phát triển du lịch tâm linh vừa tạo ra lợi thế bảo tồn và phát huy những giá trị lâu đời của địa phương; vừa là nơi để người dân và du khách hướng về những giá trị tâm linh, giá trị tinh thần tốt đẹp.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trước và trong Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 như chợ hoa xuân, phục dựng cây Nêu, triển lãm ảnh "Xuân đất Quảng", giao lưu các CLB Võ thuật TP Hội An, hội diễn thể dục dưỡng sinh Hội An mở rộng năm 2022...

"Năm nay, không chỉ riêng Hội An mà tại các tỉnh thành khác trên cả nước đều đón Tết Âm lịch trong một điều kiện đặc biệt. Sẽ không có những chương trình nghệ thuật hoành tráng ngoài trời, không có những màn bắn pháo hoa chào đón năm mới... nhưng chắc chắn những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tính nhân văn, sự đoàn viên, hướng về nguồn cội sẽ luôn là điều được nhắc đến trong mỗi dịp Tết đến Xuân về", thông báo từ UBND TP Hội An cho hay.