Cánh đồng mùi già lớn nhất Thanh Hóa vào vụ Tết

Cánh đồng mùi già ở xã Thành Sơn, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) rộng 4ha, được xem là một trong những cánh đồng mùi lớn nhất ở Thanh Hóa.

Thời điểm cận Tết, chủ vườn mùi lớn này phải thuê hàng chục lao động để thu hoạch kịp đưa nguyên liệu về xưởng chiết xuất tinh dầu phục vụ cho khách dịp Tết.

Cánh đồng mùi rộng 4ha chỉ để chiết xuất tinh dầu phục vụ thị trường Tết.

Theo anh Dương Ngọc Trường (Thạch Sơn, Thạch Thành) chủ vùng nguyên liệu này thì anh bắt đầu trồng cánh đồng mùi này từ năm 2018. Năm nào cũng vậy, khoảng từ đầu tháng 8 là bắt đầu trồng, đến cuối tháng chạp là cây mùi nở hoa và cho thu hoạch. Toàn bộ nguyên liệu này sẽ mang đi chưng cất tinh dầu.

"Vào trước Tết Nguyên đán cũng là lúc mùi đã đạt đến độ trưởng thành, đủ thời gian sinh trưởng phát triển tự nhiên để có tinh dầu chất lượng. Với 4 ha mùi già sẽ cho ra khoảng 10 nghìn chai tinh dầu. Tinh dầu được chúng tôi bán quanh năm nhưng riêng vụ Tết, sẽ xuất ra thị trường số lượng lớn nhất trong năm với khoảng 5.000 chai", anh Trường cho biết.

Mùi trồng từ đầu tháng 8 đến cuối tháng chạp sẽ đủ độ già và cho thu hoạch.

Vào dịp này, để có thể đủ nguyên liệu mang đi chưng cất người lao động phải thu hoạch nguyên liệu từ 5h sáng.

Chủ cánh đồng mùi già này cũng cho biết, khác với nhiều cây trồng khác, cây mùi dễ sống, nhưng thân rất nhỏ, mềm và dễ gãy đổ nếu gặp thời tiết mưa, gió, nên trong quá trình chăm sóc phải che chắn rất cẩn thận.

Người lao động phải dậy từ 5h sáng để thu hoạch nguyên liệu kịp đưa đến xưởng chiết xuất tinh dầu.

Ở diện tích một sào bắc trung bộ (500m2) trồng với giống mùi già bản địa trung bình thu được 0,5 tấn nguyên liệu. Một tấn lá mùi già tươi chỉ chưng cất chưa được 0,5-1,3 lít tinh dầu nguyên chất.

Theo quan niệm của người xưa, tắm nước lá mùi để xua tan những chuyện không may mắn trong năm cũ, để chuẩn bị đón một năm mới nhiều tài lộc, may mắn. Tắm mùi già vào dịp cuối năm còn là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Ngoài ra, do hương thơm của mùi già lưu lại rất lâu, vì thế người dân không chỉ dùng để tắm mà còn dùng để xông rửa, lau dọn nhà cửa.

Với 10-20kg mùi già tươi sẽ chiết xuất được khoảng 10ml tinh dầu.

Chính vì vậy, thời điểm này, công ty của anh Trường đã nhận rất nhiều đơn đặt hàng từ khách ở khắp các nơi trong và ngoài tỉnh.

Theo anh Trường, không chỉ phục vụ nhu cầu tắm Tết của người dân, tinh dầu mùi già có rất nhiều công dụng như giúp thư giãn, thanh lọc, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, giảm đau, giảm cân... Vì thế, trước đây chỉ vào dịp Tết người ta mới mua tinh dầu mùi già nhưng bây giờ loại tinh dầu này được bán quanh năm. Tuy nhiên, riêng vụ Tết, số lượng bán ra thị trường vẫn hơn gấp nhiều lần ngày thường.

Tất bật thu hoạch mùi già phục vụ thị trường Tết (Ảnh: NVCC).

"Trước đây, các gia đình thường dùng cây mùi già đun lên lấy nước tắm vào ngày cuối cùng của năm cũ. Tuy nhiên, những năm gần đây, người dân đã biết sử dụng tinh dầu mùi già để không mất nhiều thời gian mà vẫn có thể giữ nét văn hóa truyền thống ngày Tết. Vì thế, nhu cầu mua tinh dầu mùi già vào ngày Tết ngày càng tăng. Cánh đồng 4ha mùi già này của gia đình cũng chỉ đủ phục vụ mỗi dịp Tết đến xuân về", anh Trường cho biết thêm.