Cách chúc Tết sức khỏe với món Việt, cho ngày xuân sum vầy

Bạn có thể chọn cách chúc Tết sức khỏe từ món Việt thơm ngon, đậm vị.

Khi món Việt chúc sức khỏe

Mỗi món ăn truyền thống Tết đều chứa đựng nhiều ý nghĩa, đặc biệt là lời chúc cho năm mới thật nhiều sức khỏe. Năm nay, để lời chúc thêm phần tinh tế và sang trọng, bạn có thể nâng tầm hương vị một số món Tết quen thuộc, bày trí sáng tạo, và đặc biệt là giới thiệu lại ý nghĩa ẩn sau mỗi món ăn, cho bữa cơm đoàn viên thêm ấm cúng.

Bạn có thể tham khảo menu "Tiệc tết sức khỏe quy tụ mỹ vị" với 3 món chính: Chả giò an khang, Thịt kho trường thọ, Canh khổ qua thiên tuế, vốn gần gũi với các gia đình Việt.

Những món Tết Việt giờ đây không chỉ là món ăn truyền thống mà còn được thổi hồn để trở nên mới mẻ hơn, lan tỏa tinh thần tích cực và lời chúc phúc sức khỏe dồi dào đến mọi nhà.

Chả giò an khang: Chả giò là món ăn được yêu thích, với phần nhân là thịt heo xay nhuyễn, củ sắn băm vắt bỏ nước, nấm mèo cắt sợi… được nêm nếm vừa ăn và cuộn tròn vào bánh tráng. Bên ngoài giòn rụm, vàng ươm bắt mắt, bên trong non mềm với các thành phần nguyên liệu được trộn ướp hài hòa. Đây là một món ăn có kết cấu quyến rũ vị giác, với hình trụ tròn vững chắc tượng trưng cho lời chúc bình an trong cuộc sống, khang kiện về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Nhân giã nhuyễn, vỏ cuốn đều - Chả giò khai tiệc, vạn điều an an khang.

Quyết định hương vị của món chả giò là chén nước mắm chua ngọt, nước mắm phải là loại thượng hạng, đậm vị cá, hương thơm tinh tế, màu sắc óng ánh. Khi pha nước chấm cho món chả giò bạn nhớ cho tỏi ớt băm vào sau cùng để phần tỏi ớt nổi lên bắt mắt, màu đỏ tươi cùng sắc hổ khách óng ánh như một điểm nhấn nghệ thuật cho bàn tiệc.

Thịt kho trường thọ: Món ăn "quốc dân" này không chỉ có mặt trong bữa cơm hằng ngày mà còn trở thành món chính không thể thiếu của mâm cỗ Tết Việt. Thịt hình vuông, trứng hình tròn, tượng trưng cho âm dương cân bằng, ngũ hành hài hòa và trời đất an lành, mang lại lời chúc trường thọ cho cả gia đình. Ông bà sống lâu với con cháu, trẻ con khỏe mạnh lớn khôn, và thành tài.

Mọi người vừa dùng bữa thịnh soạn, đầy đủ bổ dưỡng, vừa chuyện trò thân tình làm không khí ngày Tết thêm đầm ấm, an vui. Đây là dấu hiệu khởi đầu cho một năm mới bình an, mạnh khỏe và nhiều phúc lành.

Thịt kho trứng chuẩn đậm đà - Vuông tròn trường thọ, mặn mà tiệc xuân.

"Linh hồn" của món thịt kho là nước mắm, thịt được ướp kỹ cùng mắm đậm đà và các gia vị sau đó đem kho mềm rục trong nước dừa. Món kho đạt chuẩn khi thịt chuyển sang màu nâu đỏ óng ánh từ nước mắm, cùng lớp mỡ trắng trong mềm mịn xen lẫn và phần da béo ngậy. Cũng là món ăn thường ngày, nhưng năm nay, bạn thử trình bày món ăn trong thố màu đỏ thật Tết, xếp miếng thịt vuông, trứng gà tròn thật đều và chỉnh chu sẽ nâng tầm cho bữa tiệc của bạn thêm sang trọng.

Canh khổ qua thiên tuế: Món ăn xuất hiện trong mâm cơm ngày Tết của người Việt vô cùng ý nghĩa, Khổ qua - ngụ ý rằng những khó khăn, vất vả trong năm cũ sẽ qua đi, và hy vọng năm mới sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn. Đặc biệt, trong trái khổ qua còn có hàm lượng lớn protein và vitamin C giúp nâng cao hệ miễn dịch và phòng chống ung thư, tượng trưng cho lời chúc sức khỏe ngập tràn, sống lâu nghìn tuổi (thiên tuế) đến người thân yêu.

Khổ qua đắng dịu ngọt thanh - Vượt qua sóng gió càng thêm vững vàng.

Bạn hãy nhồi thịt theo từng khoanh vừa ăn, thêm tôm nâng tầm vị ngon, lại thêm màu sắc cho món ăn quen thuộc nay sống động bắt mắt, nhớ trình bày cho đuôi tôm tung lên như hứa hẹn một năm mới khởi sắc. Trước khi múc ra tô, đừng quên thêm một chút nước mắm ngon để đánh thức toàn bộ hương vị của món canh thanh mát này.



Menu chúc sức khỏe, với các món rất truyền thống Tết, nhưng hảo hạng hơn, ấn tượng và bắt mắt góp phần cho các buổi tiệc tân niên thêm tươi mới, hảo hạng. Bạn sẽ có những giây phúc thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui cùng người thân, bạn bè trong dịp tân niên.

Chin-Su Cá Cơm Biển Đông là một phần không thể thiếu trong tiệc Tết sức khỏe 2022 ở các gia đình.

Gần 20 năm đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt Nam, nước mắm Chin-Su đã trở thành thương hiệu quen thuộc gắn kết với bữa cơm hàng ngày của mọi gia đình, cũng như góp phần thăng hoa hương vị các món Tết, cho thời khắc đoàn viên thêm trọn vẹn.

Chin-Su Cá Cơm Biển Đông là dòng sản phẩm nước mắm đỉnh cao với nguồn nước mắm được kỳ công tuyển chọn, mang lại vị ngon tinh túy, thơm ngon đến giọt cuối cùng, là sản phẩm không thể thiếu trong những bữa tiệc Tết sang trọng tinh tế.

"Chin-Su kính chúc bạn và gia đình một mùa Tết sum vầy, bên nhau thưởng thức những món Tết ngon thượng hạng, sẵn sàng cho một năm mới tràn đầy sức sống và rực rỡ niềm vui", đại diện thương hiệu chia sẻ.