"Áo xanh, sao vàng" bán hoa Tết, mua quà tặng người nghèo đón Xuân

Khác với mọi năm, trước trụ sở công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang năm nay bỗng dưng xuất hiện gian hàng hoa Tết rực rỡ. Điều làm người dân chú ý hơn khi các tiểu thương bán hoa là những "áo xanh, sao vàng" - lực lượng đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội phụ nữ Công an TP Long Xuyên trực tiếp buôn bán.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP Long Xuyên trực tiếp ra đồng mua hoa về mở gian hàng hoa Tết trước trụ sở đến bán, gây quỹ mua quà tặng người dân khó khăn ăn Tết (Ảnh: Phan Tú)

Chia sẻ về gian hàng "lạ" này, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết, qua năm tình hình có một số chủ ruộng hoa Tết của người dân gặp khó trong tiêu thụ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Vì thế, lãnh đạo công an thành phố thống nhất giao Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ mở gian hàng bán hoa tết trước trụ sở. Hoạt động này vừa giúp nông dân tiêu thụ hoa, vừa tạo nguồn quỹ mua quà Tết hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, người bán vé số, công nhân hồi hương… có cái Tết đầm ấm.

Những chậu cúc đài loan vừa được bổ sung thêm cho gian hàng (Ảnh: Phan Tú).

Khi hoa về đến gian hàng, cán bộ chiến sĩ chăm sóc và "tạo dáng" cho những chậu hoa thêm đẹp (Ảnh: Phan Tú).

Trung tá Đinh Thị Thu Quỳnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Long Xuyên, chia sẻ: "Chương trình được triển khai nhanh chóng với sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng cán bộ, chiến sĩ, không để ảnh hưởng đến công tác chuyên môn.

Đoàn Thanh niên phụ trách liên hệ nhà vườn, vận chuyển hoa về phía trước trụ sở Công an thành phố, Hội Phụ nữ tất bật tạo cảnh quan thông thoáng để trưng bày hoa. 2 ngày sau cuộc họp, gian hàng với đầy đủ các đủ các loại hoa Xuân như: cúc mâm xôi, vạn thọ, cúc pha lê, hoa hồng… được đưa vào hoạt động"

Công việc "làm đẹp" cho những chậu hoa được giao cho Hội phụ nữ Công an TP Long Xuyên phụ trách (Ảnh: Phan Tú).

Vừa giao hai chậu hoa vạn thọ cho một người dân, Thiếu úy Phan Thành Tú, cán bộ Đoàn Thanh niên Công an TP Long Xuyên cho biết, gian hàng bán hoa Tết gây quỹ chính thức mở bán từ ngày 16/01. Đến nay, gian hàng đã bán trên 1.000 chậu hoa, tiền lãi thu được trên 30 triệu đồng.

Theo Thiếu úy Tú, công việc có vất vả, tuy nhiên với sức trẻ thanh niên và biết việc làm của mình mang chút Tết đến các hộ dân khó khăn nên các anh em trong nhóm đều thấy vui, đồng thời mong muốn Ban lãnh đạo Công an thành phố tiếp tục triển khai mô hình này trong dịp Tết năm sau.

Khi người dân đến mua, biết hoạt động bán hoa gây quỹ của Công an TP Long Xuyên, người dân không kỳ kèo giá cả, thậm chí mua thêm vài giỏ hoa tặng người thân (Ảnh: Phan Tú).

Tự tay các chiến sĩ "áo xanh, sao vàng" phục vụ các thượng đế đến mua hoa Tết (Ảnh: Phan Tú).

Theo ghi nhận của PV Dân trí, khi người dân đến mua hoa được các "áo xanh, sao vàng" phục vụ người dân tỏ ra rất vui. Nhất là khi người dân biết hoạt động bán hoa của công an TP Long Xuyên gây quỹ giúp hộ khó khăn ăn Tết, đa phần bà con không ai kỳ kèo giá cả, thậm chí mua thêm 2-4 giỏ hoa, gửi tặng bạn bè, hàng xóm.

Ông Mai Thanh Phú, Cửa hàng kinh doanh giày Gia Phú (đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long) đến mua 2 chậu cúc pha lê với giá 2 triệu đồng, biết được ý nghĩa thiết thực của chương trình, ông Phú đã đóng góp thêm 5 triệu đồng.

Ông Mai Thanh Phú sau khi mua hoa đã góp thêm 5 triệu đồng cho chương trình "Hoa xuân đón Tết, gắn kết yêu thương" do Công an TP Long Xuyên thực hiện (Ảnh: Phan Tú).

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên, ngoài tiền lãi thu được từ việc bán hoa, chương trình đã nhận 3 tấn gạo và 15 triệu đồng do các nhà hảo tâm đóng góp.

Hiện Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thành phố đã trao tặng 50 phần quà Tết cho người dân khó khăn, công nhân, lao động bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh, người bán vé số, trẻ em cơ nhỡ, các hộ dân khó khăn sinh sống tại xóm ghe trên sông Hậu… Theo dự kiến từ nay đến Tết sẽ tặng 500 phần quà Tết đến những đối tượng nêu trên.

Tất cả số tiền lời từ chương trình bán hoa Tết, Công an TP Long Xuyên mua quà tặng bà con khó khăn ăn Tết. Đến nay đã tặng 50 phần quà và từ nay đến Tết sẽ tặng khoảng 500 phần quà cho người dân thuộc diện khó khăn trên địa bàn TP Long Xuyên (Ảnh: Phan Tú).

Được biết, gian hàng hoa Tết của Công an TP Long Xuyên nằm trong chương trình "Hoa xuân đón Tết, gắn kết yêu thương - Mỗi chậu hoa, một tấm lòng" để vừa hỗ trợ nông dân tiêu thụ hoa vừa có kinh phí trao tặng quà Tết cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Mặc dù chương trình mới được triển khai năm đầu tiên nhưng đang được mọi người tích cực ủng hộ, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong dịp Tết đến xuân về trên quê hương cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng.