Bố mẹ mắc 3 loại ung thư, bé gái lớp 8 bật khóc cầu cứu

Căn nhà cấp bốn nằm dưới chân núi của gia đình ông Lê Văn Bình (SN 1966) và bà Dương Thị Hòe (SN 1974) tại thôn Mỹ Đông, xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh luôn chìm trong không khí ảm đạm suốt nhiều tháng qua. Nỗi lo âu, buồn bã hiện rõ trên gương mặt của vợ chồng và cô con gái duy nhất là cháu Lê Thị Hương Thảo, học sinh lớp 8.

Ông Bình sức khỏe suy kiệt vì mang trong mình căn bệnh ung thư amidan giai đoạn cuối (Ảnh: Dương Nguyên).

Bà Hòe giọng nói yếu ớt, kể về chuỗi biến cố và bệnh tật liên tiếp ập đến, đẩy gia đình vào cảnh khốn cùng. Cả hai ông bà đều sinh ra ở miền quê nghèo hạ du vùng hồ Kẻ Gỗ, từng bươn chải khắp nơi mưu sinh trước khi trở về quê và nên duyên vợ chồng vào năm 2011. Khi đó, bà Hòe 37 tuổi, ông Bình 45 tuổi.

Năm 2012, họ đón cô con gái đầu lòng và quyết định không sinh thêm con, dồn sức nuôi dưỡng cháu Thảo ăn học.

Bố mẹ cùng mắc bệnh ung thư, con gái lớp 8 bật khóc cầu cứu (Video: Dương Nguyên).

Biến cố đầu tiên ập đến khi ông Bình gặp tai nạn giao thông, tổn thương não, sức khỏe suy giảm, chỉ có thể làm việc nhẹ. Mọi gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên vai bà Hòe, từ làm ruộng, bốc gỗ keo thuê đến giúp việc để nuôi chồng con.

Tháng 8/2025, ông Bình xuất hiện triệu chứng đau họng, nuốt khó và được chẩn đoán ung thư amidan giai đoạn cuối, khối u đã di căn. Bà Hòe đưa chồng ra Hà Nội điều trị, thuê trọ gần bệnh viện để tiện chăm sóc.

Trong vòng 1 tháng, bà Hòe phát hiện mình mắc 2 căn bệnh ung thư (Ảnh: Dương Nguyên).

Chưa kịp gượng dậy, tháng 10/2025, trong một lần đến bệnh viện cùng chồng, bà Hòe khám sức khỏe và bàng hoàng phát hiện bản thân mình cũng mắc ung thư tuyến giáp.

"Nghe tin, tôi choáng váng, trời đất như sụp đổ trước mắt. Trong nhà đã có một người bệnh nặng, giờ tôi cũng vậy. Nghĩ đến con gái, tôi chỉ biết nằm khóc trong căn phòng trọ", người mẹ nghẹn ngào nhớ lại.

Nén nỗi đau, bà cùng chồng chữa trị. Nhưng chỉ 1 tháng sau, bà lại nhận thêm tin sét đánh khi bác sĩ kết luận bà bị ung thư cổ tử cung. Từ đó, hai vợ chồng cùng ra Hà Nội điều trị dài ngày, cháu Thảo phải sống cùng bà ngoại 90 tuổi cạnh nhà.

Hai người trụ cột cùng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, nợ nần (Ảnh: Dương Nguyên).

Mới đây, bệnh ung thư tuyến giáp của bà Hòe được xác định đã di căn, cần tiếp tục điều trị với chi phí lớn. Còn ông Bình sức khỏe dần suy kiệt, hàng ngày xuất hiện nhiều triệu chứng như khó thở, đau họng, khó nuốt, đau tai, chảy máu...

Không còn khả năng lao động, chi phí chữa bệnh tăng cao, vợ chồng buộc phải vay mượn khắp nơi. "Đến nay, gia đình hết khả năng xoay xở. Chúng tôi thật sự đã quá bất lực và tuyệt vọng", bà Hòe nghẹn ngào nói.

Nghe mẹ nói, Thảo bật khóc nức nở, cầu cứu: "Con chỉ mong bố mẹ khỏe lại, không mắc thêm bệnh. Con mong các cô bác, nhà hảo tâm giúp đỡ để bố mẹ con có tiền chữa bệnh".

Thảo bật khóc, mong được mọi người giúp đỡ để bố mẹ có kinh phí điều trị bệnh (Ảnh: Dương Nguyên).

Ông Phan Văn Trí, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ, xác nhận gia đình ông Bình, bà Hòe thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương. Cả hai vợ chồng đều mắc bệnh hiểm nghèo, trong đó bà Hòe cùng lúc mắc 2 loại ung thư.

"Hai ông bà cần chi phí lớn để điều trị, trong khi đó cháu Thảo đang tuổi ăn học, hoàn cảnh rất đáng thương. Chúng tôi mong bạn đọc của quý báo, các nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ cho gia đình", ông Trí bày tỏ.