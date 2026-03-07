Bạn đọc giúp gần 170 triệu đồng tới hai anh em mồ côi nương tựa ông bà nội

Ngày 7/3, phóng viên báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã đến thăm và trao số tiền 169.475.996 đồng tới gia đình ông Trần Thanh Hồng (68 tuổi, ngụ khóm Sở Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp).

Đây là số tiền bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ gia đình ông Hồng qua bài viết "Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa ông bà nội già yếu, nguy cơ thất học". Toàn bộ số tiền đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của ông Trần Thanh Hồng.

Phóng viên báo Dân trí trao bảng tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới gia đình ông Hồng trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Tùng Trinh, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường Thường Lạc (Ảnh: Minh Quang).

Nhận số tiền trên, ông Hồng xúc động bày tỏ, vì lo cho 2 cháu nên vợ chồng ông chi tiêu rất tiết kiệm, chỉ rút ra vài triệu đồng sắm sửa đồ đạc cho 2 cháu còn lại ông bà đã gửi tiết kiệm.

"Đây là tiền bạn đọc báo Dân trí ủng hộ với mong muốn cho 2 cháu được học hành đến nơi đến chốn nên chúng tôi ráng giữ gìn, chi tiêu hợp lý cho các cháu", ông Hồng chia sẻ.

Hiếu và Thảo sớm chịu cảnh mồ côi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như báo Dân trí đã thông tin, vợ chồng ông Hồng cùng 2 cháu nương náu trong căn nhà tôn cũ kỹ, ọp ẹp sát bờ kè. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, ông bà phải cưu mang 2 cháu Trần Chí Hiếu (lớp 10) và Phạm Trần Phương Thảo (lớp 3).

Theo lời kể của ông Hồng, con trai ông là anh Trần Chí Hải (SN 1983) có 2 đời vợ. Vợ đầu là mẹ của Trần Chí Hiếu (SN 2010). Khi Hiếu mới 2 tuổi được phát hiện mắc bệnh hở van tim, người mẹ đã bỏ đi, để lại con trai cho anh Hải chăm sóc.

Thời điểm đó, anh Hải làm phụ hồ ở Bình Dương (nay là TPHCM), chắt chiu từng đồng để chạy chữa cho con. May mắn mỉm cười khi một đơn vị đã hỗ trợ mổ tim miễn phí. Ca phẫu thuật thành công, Hiếu không còn tái phát bệnh tim. Tuy nhiên, sức khỏe của cậu bé vẫn không được như người bình thường. Hiếu thường xuyên mệt mỏi và hạn chế vận động mạnh.

Sau khi con trai bình phục, anh Hải tiếp tục làm việc tại TPHCM, gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Sau đó, anh Hải quen một người phụ nữ làm công nhân và có con chung là bé Phạm Trần Phương Thảo.

Hạnh phúc ngắn ngủi, 4 năm trước, vợ anh Hải qua đời vì ung thư. 1 năm sau đó, anh cũng mất vì bệnh phổi và dạ dày. Bé Thảo và anh trai cùng cha khác mẹ chịu cảnh mồ côi, được ông bà nội cưu mang.

Bà Lê Thị Hiệp (SN 1955, vợ ông Hồng) chia sẻ, trước đây vợ chồng bà làm công việc dọn vệ sinh cho một trung tâm văn hóa ở Hồng Ngự. Tuy nhiên, tuổi tác ngày càng cao, thu nhập không đáng là bao, buộc lòng ông bà phải nghỉ việc, sống nhờ tiền hỗ trợ từ các con. Cuộc sống ngày càng khó khăn, bà sợ không lo nổi cho hai cháu học hành đến nơi đến chốn.