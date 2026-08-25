Bóng đá Việt Nam đã qua rồi nỗi sợ Thái Lan

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình vào 20h00 ngày 26/8. Dù vẫn còn 90 phút bóng lăn phía trước, nhưng người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng đều có một niềm tin thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ nâng cao chức vô địch ngay trên sân nhà.

Bóng đá Việt Nam chờ ghi dấu lịch sử

Chiến thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi hôm 22/8 tại thánh địa Rajamangala của Thái Lan giúp tuyển Việt Nam có lợi thế vô cùng lớn trong trận tái đấu trên sân nhà. Nhìn lại lịch sử ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup), chưa từng có đội bóng nào bị dẫn hai bàn ở trận chung kết lượt đi mà lội ngược dòng thành công để giành chức vô địch ở lượt về.

So sánh sức mạnh tương quan giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan ở giải đấu đang diễn ra, càng cho thấy khả năng để đội tuyển “xứ sở chùa Vàng” có thể làm nên kỳ tích trước “Rồng Vàng” ở trận tái đấu này là khó hơn... lên trời.

Trong 7 trận đấu ở ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam là đội duy nhất bất bại, với 6 trận thắng và 1 trận hòa, trong khi Thái Lan có 5 trận thắng nhưng đã để thua hai trận và đều thua ngay tại sân nhà Rajamangala.

HLV Kim Sang Sik giúp tuyển Việt Nam đứng trước thời khắc lịch sử với lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Mạnh Quân).

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik là đội đang ghi được nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu (20 bàn) đồng thời là đội để thủng lưới ít nhất tại giải đấu (1 bàn). Không những thế, tuyển Việt Nam có tới hai cầu thủ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới là Xuân Son và Đình Bắc (cùng có 5 bàn), cùng rất nhiều ngôi sao có thể tạo nên bất ngờ ở các trận đấu lớn như Hoàng Hên, Quang Hải, Hai Long.

Theo khảo sát của báo Dân trí về dự đoán đội sẽ vô địch ASEAN Cup 2026, có tới 94% bạn đọc (19.555 phiếu tính đến 15h ngày 24/8) bỏ phiếu cho tuyển Việt Nam và chỉ có 6% (1.309 phiếu) đặt cửa cho đội khách Thái Lan. Những con số đó không chỉ là kỳ vọng của người hâm mộ, mà là niềm tin gần như tuyệt đối về một chiến tích của đội nhà tại giải đấu hấp dẫn nhất Đông Nam Á.

Nếu vô địch ASEAN Cup 2026, đây là lần thứ 4 tuyển Việt Nam đăng quang ngôi vương tại giải đấu của khu vực. Tuyển Việt Nam sẽ cân bằng thành tích 4 lần vô địch với Singapore và chỉ còn kém Thái Lan – đội tuyển có số lần vô địch ASEAN Cup nhiều nhất – 3 danh hiệu.

Dù Thái Lan vẫn đang vượt trội về số lần vô địch, nhưng nếu tính trong 10 năm trở lại đây, và nếu thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang ngôi vương ở giải đấu năm nay, tuyển Việt Nam sẽ cân bằng số lần giành danh hiệu với đối thủ, khi mỗi bên sẽ có 3 lần đăng quang (Thái Lan vô địch năm 2016, 2020 và 2022, Việt Nam vô địch năm 2018 và 2024).

Bỏ qua nỗi sợ Thái Lan, tuyển Việt Nam "xưng hùng xưng bá" ở Đông Nam Á

Những con số nói trên cũng đã cho thấy, tuyển Việt Nam giờ đây là đối trọng đầy sức nặng với tuyển Thái Lan, thậm chí lấn lướt đối thủ trong những năm gần đây. Theo thống kê của Opta, tuyển Thái Lan đã trải qua 1.332 ngày không biết đến “mùi chiến thắng” trước tuyển Việt Nam kể từ sau chiến thắng 1-0 ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2022 (ngày 16/1/2023).

Thành tích trên một lần nữa làm người hâm mộ nhớ đến câu nói của cựu HLV tuyển Việt Nam, Park Hang Seo khi ông tuyên bố: “Từ nay bóng đá Việt Nam không việc gì phải sợ Thái Lan nữa”. Câu nói trên được chiến lược gia người Hàn Quốc đưa ra sau khi tuyển Việt Nam giành chiến thắng đậm đà 4-0 trước tuyển Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020.

Tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn khiến cả Đông Nam Á cảm thấy e ngại mội khi đối đầu (Ảnh: Mạnh Quân).

Tuyên bố mạnh mẽ của HLV Park Hang Seo đang được HLV Kim Sang Sik làm rất tốt, khi tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân sinh năm 1976 đã có 3 lần đánh bại tuyển Thái Lan và đều là những chiến thắng quan trọng mang tính lịch sử (thắng 2-1 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 sau đó thắng 3-2 ở trận chung kết lượt về, thắng 2-0 ở chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026).

Trên các diễn đàn của cổ động viên Đông Nam Á, nhiều ý kiến còn cho rằng chính tuyển Thái Lan bây giờ mới là đội bóng cảm thấy sợ khi gặp tuyển Việt Nam. Nỗi sợ vô hình đó khiến người Thái cảm thấy mất tự tin, đến mức trước trận chung kết lượt đi hôm 22/8, đích thân tuyển thủ Chanathip Songkrasin phải trực tiếp đến khách sạn và lên dây cót tinh thần cho các “hậu bối” của mình để bớt sợ khi gặp tuyển Việt Nam.

Mặc dù vậy, kết quả của trận chung kết lượt đi vẫn khiến người Thái cảm thấy cay đắng. Giờ đây trước trận chung kết lượt về, họ tỏ ra bi quan về khả năng có thể lội ngược dòng trước tuyển Việt Nam để “mang cúp về nhà”.

Vẫn còn 90 phút bóng lăn phía trước, nhưng kỳ tích của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik dường như chỉ còn chờ để ngân vang.

Tác giả: Thế Nam là phóng viên của báo Dân trí. Anh vào nghề báo năm 2002, từng tham gia viết ở các mảng xã hội, giáo dục, văn hóa, nhân ái và chuyên viết thể thao từ 2019 đến nay.

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