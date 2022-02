VSEC đạt chứng nhận CREST về dịch vụ đánh giá an toàn thông tin

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC đạt đủ điều kiện chứng nhận CREST.

Tính đến thời điểm hiện tại, VSEC là nhà cung cấp dịch vụ quản trị An toàn thông tin đầu tiên tại Việt Nam được chứng nhận bởi CREST cho dịch vụ đánh giá an toàn thông tin Pentest. Đồng thời, đây cũng là đơn vị đầu tiên của Việt Nam hoạt động đánh giá an toàn thông tin với hơn 20 năm kinh nghiệm.

CREST là tổ chức cung cấp chứng nhận quốc tế cho các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo mật và chứng nhận cấp độ chuyên nghiệp cho các cá nhân cung cấp dịch vụ kiểm tra thâm nhập, ứng phó sự cố mạng, tình báo mối đe dọa và Trung tâm giám sát và vận hành ATTT - SOC.

Để được chứng nhận CREST, các thành viên bắt buộc phải trải qua quá trình đánh giá thường xuyên và rất nghiêm ngặt. Ngoài ra, các thành viên CREST sẽ được rà soát lại hàng năm và định kỳ 3 năm thẩm định toàn diện lại các doanh nghiệp đã đạt chứng nhận.

Chứng nhận CREST cho dịch vụ đánh giá ATTT của VSEC.

Chứng nhận CREST của VSEC đồng nghĩa với việc đơn vị này đã được công nhận đạt các tiêu chuẩn quốc tế về năng lực chuyên gia, kinh nghiệm chuyên môn, khả năng công nghệ, các chính sách, quy trình, thủ tục và đạo đức nghề nghiệp liên quan đến việc cung cấp dịch vụ Pentest.

Hiện tại, VSEC đã được cập nhật thông tin thành viên trên website chính thức của CREST, cùng với nhiều đơn vị bảo mật lớn trên thế giới.

Ông Trương Đức Lượng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam VSEC cho biết: "Với sứ mệnh cung cấp dịch vụ ATTT tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, dựa trên trung tâm là các thành viên được phát triển về vật chất và đầy đủ về tinh thần, cũng như văn hóa tôn trọng sự khác biệt. Chúng tôi kỳ vọng tất các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam đều có thể sử dụng dịch vụ từ các đơn vị Bảo mật uy tín với chi phí hợp lý, tối ưu với tình hình thực tế của doanh nghiệp".

Ông Trương Đức Lượng tại Hội thảo Cyber Security: Những thách thức và con đường phía trước.

Hiện tại, VSEC đang là đối tác bảo mật tin cậy của hơn 50% ngân hàng trong nước, các tập đoàn năng lượng, thương mại điện tử, bất động sản lớn, đồng thời cũng được tin tưởng hợp tác với nhiều sở ban ngành quan trọng của nước ta. Các dịch vụ của VSEC đáp ứng nhu cầu của tất cả các tổ chức và doanh nghiệp bất kể yêu cầu triển khai, quy mô hay sự phức tạp của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, năng lực giám sát hay khả năng quản lý.

Việc VSEC đạt chứng nhận CREST không chỉ là thành quả đáng tự hào cho hơn 20 năm nỗ lực phát triển trong ngành ATTT Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế của ngành ATTT Việt Nam trên thị trường quốc tế, bước đầu mở đường cho các đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị An toàn thông tin nước ta vươn tầm quốc tế.

Tham khảo: https://www.crest-approved.org/about-crest/support-to-industry/index.html