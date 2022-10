Viettel Cloud kỳ vọng giành lại thị phần từ những "gã khổng lồ" công nghệ

Nói về hệ sinh thái điện toán đám mây mà Viettel vừa ra mắt, anh Lê Quang Hiếu, Giám đốc Công nghệ Viettel Cloud cho biết, thị trường cloud Việt Nam hiện nay chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp công nghệ nước ngoài. Tuy nhiên, dữ liệu của doanh nghiệp và các cơ quan quản lý của Việt Nam nằm ngoài lãnh thổ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro, nên việc làm chủ trên không gian mạng là cần thiết.

Anh Hiếu là người sáng lập ra Cộng đồng Cloud nguồn mở Việt Nam, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA) thuộc Hội Tin học Việt Nam, đồng thời anh cũng đang là đại diện của Việt Nam tại Cộng đồng nguồn mở toàn cầu OpenInfra Foundation.

Anh Lê Quang Hiếu, Giám đốc Công nghệ Viettel Cloud, người sáng lập ra Cộng đồng Cloud nguồn mở Việt Nam (Ảnh: Viettel).

Thành quả của tiến trình phát triển

10 năm trước, viễn thông và các dịch vụ liên quan tới viễn thông truyền thống là động lực tăng trưởng chính của Viettel. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ của số hóa và công nghệ, Viettel nhận thấy tầm quan trọng của việc tìm một tương lai mới, một không gian mới để phát triển hơn. Đó cũng là lúc Viettel đưa ra triết lý, sứ mệnh là tiên phong kiến tạo xã hội số.

Để kiến tạo xã hội số, điều đầu tiên cần có là hạ tầng số. Giống với hạ tầng viễn thông, vốn là nền móng cho một giai đoạn phát triển, hạ tầng số cũng sẽ đóng vai trò quan trọng mà điện toán đám mây là yếu tố quyết định.

"Nghị quyết Đại hội Đảng Tập đoàn Viettel đã đưa ra chủ trương, chiến lược là tiên phong kiến tạo xã hội số. Hệ sinh thái cloud là một trong 4 trụ cột để kiến tạo nên xã hội số ấy. Từ hạ tầng số, chúng tôi sẽ tiến tới nền tảng số, dịch vụ số và những mảng khác để từng bước thay đổi toàn diện, từ mặt con người, dịch vụ và đến 2030 sẽ có xã hội số", anh Hiếu chia sẻ.

Bên cạnh xuất phát từ nhu cầu của Tập đoàn Viettel, chuyển đổi số còn là việc quan trọng mà Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội cần thực hiện. Việt Nam đã có luật An ninh mạng, trong đó cũng có yêu cầu dữ liệu của Việt Nam cần được lưu trữ và xử lý trong nước.

Từ sứ mệnh của tập đoàn cùng với tầm nhìn chiến lược của bộ, ban ngành, Chính phủ nhằm đảm bảo chủ quyền trên không gian mạng, Viettel cho ra mắt hệ sinh thái Viettel Cloud. Hệ sinh thái này đóng gói những ứng dụng đã phát huy tốt vai trò trong các yêu cầu nội bộ của tập đoàn, cung cấp cho nhiều khách hàng, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý Việt Nam có thể sử dụng.

Thay vì chia thành các "ốc đảo", tất cả các sản phẩm cloud của các đơn vị bên trong Tập đoàn Viettel được quy tụ dưới hệ sinh thái Viettel Cloud (Ảnh: Viettel).

Tập hợp các "ốc đảo" thành hệ sinh thái

Đại diện Viettel cho biết, dịch vụ cloud không phải là sản phẩm mới của tập đoàn. Các đơn vị, tổng công ty của Viettel đã triển khai các giải pháp, ứng dụng công nghệ dựa trên điện toán đám mây từ những năm 2017-2018. Tuy nhiên, đó chỉ là các sản phẩm sử dụng nội bộ, đáp ứng nhu cầu riêng của từng đơn vị.

Cụ thể, dịch vụ điện toán đám mây của Viettel Telecom dành cho khối khách hàng cá nhân, hộ gia đình, khách hàng nhỏ. Viettel Solutions dành cho khách hàng là doanh nghiệp lớn, các cơ quan quản lý. Dịch vụ của Viettel Post là giao vận và Viettel Cyber Sercurity chuyên hỗ trợ trong lĩnh vực an ninh mạng.

"Thay vì chia thành các "ốc đảo" mà mỗi đơn vị, tổng công ty phải loay hoay phát triển, bây giờ, tất cả được quy tụ dưới hệ sinh thái Viettel Cloud. Với hạ tầng dùng chung, tối ưu nguồn lực về mặt chi phí, Viettel sẽ cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhanh hơn, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng, nhất là các khách hàng ngoài Viettel", anh Lê Quang Hiếu nói.

Trong số các doanh nghiệp Việt, hạ tầng điện toán đám mây do Viettel IDC cung cấp có vị thế lớn về thị phần. Tuy nhiên, với hệ sinh thái cloud do Tập đoàn Viettel làm chủ, cuộc chơi được kỳ vọng quy mô hơn và công nghệ Việt có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn với các "gã khổng lồ" công nghệ toàn cầu trên sân nhà.

Giành lại thị phần trên thị trường điện toán đám mây Việt

Anh Hiếu cũng cho rằng hệ sinh thái cloud của Viettel vẫn còn khoảng cách so với công nghệ mà các "gã khổng lồ" toàn cầu cung cấp. Tuy nhiên, Viettel Cloud cũng có những lợi thế nhất định. Thứ nhất, việc các ứng dụng được đóng gói, chạy trên cùng một hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng là khối bộ, ban, ngành, khối doanh nghiệp và cả hộ gia đình.

Phần lớn thị phần điện toán đám mây ở Việt Nam nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, rủi ro khi đánh mất quyền làm chủ trên không gian mạng là rất lớn (Ảnh: Viettel).

Bên cạnh đó, việc sở hữu hạ tầng viễn thông hàng đầu khu vực của Viettel giúp nâng cao hiệu quả kết nối cho khách hàng, hạn chế chịu tác động từ yếu tố khác như đứt cáp quang biển quốc tế. Ngoài ra, các ứng dụng này cũng được "may đo" theo nhu cầu của các khách hàng Việt.

Ví dụ, một khách hàng doanh nghiệp muốn có những ứng dụng liên quan tới xuất hóa đơn. Với hệ sinh thái Viettel Cloud, khách hàng khi truy cập vào trang, chọn và click, sẽ có ứng dụng về hóa đơn điện tử, đáp ứng những quy định theo Thông tư 78 của Bộ Tài chính, đại diện Viettel nhấn mạnh.

Anh Hiếu chia sẻ: "Về mặt an ninh, các tiêu chuẩn của Việt Nam khác so với trên thế giới. Tiêu chuẩn quốc tế đã khá cao rồi nhưng khi về Việt Nam, chúng ta đặt ra thêm các yêu cầu về tiêu chuẩn bảo mật. Ở Việt Nam, Viettel là đơn vị đạt chứng nhận bảo mật an toàn thông tin cấp độ 4 dành cho Chính phủ. Như vậy, Viettel có thể đáp ứng khối khách hàng bộ ban ngành, các cơ quan nhà nước".

Hiện tại, 80% thị phần điện toán đám mây ở Việt Nam đang nằm trong tay các doanh nghiệp nước ngoài, đồng nghĩa dữ liệu của khách hàng, doanh nghiệp Việt được lưu trên các hạ tầng bên ngoài lãnh thổ. Điều này có thể dẫn đến rủi ro khi đánh mất quyền làm chủ trên không gian mạng.

Do đó, đại diện Viettel chia sẻ, tập đoàn đặt thách thức cho chính mình trong việc triển khai hạ tầng quy mô đủ lớn cộng với các chiến lược để bình dân hóa dịch vụ điện toán đám mây để khách hàng, các doanh nghiệp có thể chuyển dữ liệu từ nước ngoài về trong nước, khối Nhà nước cũng tăng cường chuyển đổi số với sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam".