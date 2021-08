Trải nghiệm Nokia X10: Hỗ trợ 5G, được cập nhật phần mềm 3 năm

Nokia X10 5G có màn hình kích thước 6,67 inch, sử dụng tấm nền IPS với độ phân giải Full HD+. Chất lượng hiển thị của màn hình này ở mức khá, màu sắc trung thực, độ sáng cao có thể dễ dàng sử dụng ở điều kiện ngoài trời. So với một số thiết bị khác trong cùng phân khúc giá, phần camera đục lỗ trên Nokia X10 5G có kích thước không quá to và màu sắc của phần viền xung quanh camera cũng không bị thâm hay xỉn màu. Tuy nhiên, điểm trừ là phần "cằm" vẫn tương đối dày so với các cạnh còn lại.