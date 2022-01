Tối ưu hóa công nghệ để thích ứng với tác động của đại dịch Covid-19

Dân trí Những doanh nghiệp trẻ nhanh chóng chuyển đổi sang hình thức làm việc từ xa để thích nghi tình hình đại dịch qua việc tối ưu hóa công nghệ để đảm bảo mục tiêu phát triển dài hạn.

Những thách thức của doanh nghiệp thời kỳ dịch bệnh

Lê Yên Thanh - CEO của Phenikaa MaaS, là một gương mặt trẻ xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam, tác giả của hàng loạt dự án mang tầm ảnh hưởng lớn đối với cộng đồng: ứng dụng giao thông công cộng BusMap, Bản đồ Covid Map và Bản đồ chốt giao thông - Lưu thông hàng hóa...

Lê Yên Thanh - CEO của Phenikaa MaaS.

CEO trẻ cho biết, anh và cộng sự gặp phải nhiều vấn đề khi tương tác từ xa, nhất là về thiết bị công nghệ. Đối với ngành IT, bên cạnh các thiết bị máy tính yêu cầu hiệu năng cao, ổn định bền bỉ, thì với đặc thù các dự án về công nghệ bản đồ, Phenikaa Mass còn đòi hỏi trang bị cho các nhân viên làm việc từ xa máy in chất lượng cao và có tính bảo mật để bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp.

"Khi điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng đủ nhu cầu của công việc thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ và chất lượng. Đây vẫn là một trong những bất cập điển hình của hình thức làm việc từ xa tại nhà" - Lê Yên Thanh chia sẻ.

Tăng hiệu quả cho nhân viên làm việc từ xa với máy in HP LaserJet M200

Khó khăn cũng là chất xúc tác để sáng tạo và đổi mới, tìm kiếm các giải pháp tối ưu hơn. CEO Lê Yên Thanh đã tìm ra lời giải cho bài toán thiết bị công nghệ với các sản phẩm của HP. Anh cho biết bản thân là một doanh nghiệp về lĩnh vực CNTT, anh đánh giá cao các sản phẩm công nghệ của HP tối ưu dành cho doanh nghiệp.

Lê Yên Thanh cho biết anh rất quan tâm đến vấn đề in ấn khi làm việc tại nhà hay làm việc từ xa, nhất là việc bảo mật thông tin vì tin tặc cũng có thể tấn công vào hệ thống thông tin của doanh nghiệp thông qua máy in.

Máy in HP LaserJet M200 đạt giải thưởng thiết kế Red Dot Award 2021.

"Hiện tại mình đang dùng máy in HP LaserJet M236dw. Chiếc máy in này gây ấn tượng mạnh với Thanh bởi tốc độ in 2 mặt tự động cực nhanh, kết nối ổn định với wifi băng tần kép, bảo mật mạnh mẽ, thiết lập đơn giản, nhanh gọn. Bên cạnh đó chức năng in ấn không dây với ứng dụng HP Smart rất tiện dụng có thể in ngay từ điện thoại một cách nhanh chóng. Ứng dụng này còn có thể giúp scan các hợp đồng, tài liệu quan trọng và gửi đi qua email hoặc sao lưu luôn trên cloud. Rất thực tế với công việc hàng ngày của mình".

In ấn, scan từ bất cứ đâu với ứng dụng HP Smart.

HP LaserJet M200 được thiết kế nhỏ gọn để tiết kiệm không gian và dễ dàng di chuyển, rất phù hợp khi làm việc online tại nhà, có tốc độ in nhanh: In 1 mặt lên đến 29 trang A4/phút, in 2 mặt 18 trang/phút, in trang đầu tiên chỉ mất 7 giây. Bộ nhớ 64MB, tốc độ xử lý lên tới 500 MHz, và có thể in tối đa đến 20.000 trang/tháng.

HP LaserJet M200 có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với mọi không gian làm việc.

Máy in cũng sở hữu độ phân giải lên tới 600x600 dpi, giúp tài liệu in ấn có chất lượng cao, văn bản đậm, rõ ràng, hình ảnh sắc nét; sử dụng Wifi băng tần kép và tính năng tự khởi động lại bảo đảm kết nối và tăng cường hiệu năng không dây.

HP LaserJet M200 cũng được trang bị các tính năng bảo mật cần thiết như mã hóa cơ bản và bảo mật bằng mật khẩu giúp việc in ấn trở nên an toàn và bảo vệ cho các thông tin quan trọng của doanh nghiệp.

Máy in HP LaserJet M200 thân thiện với môi trường.

Ngoài những tính năng ưu việt ở trên thì dòng máy in HP LaserJet M200 còn rất thân thiện với môi trường, đáp ứng được tiêu chuẩn các nhãn sinh thái nổi tiếng khắt khe về môi trường như Energy Star, Blue Angel. Nhờ vậy chất lượng không khí trong nhà, trong văn phòng được đảm bảo, giúp người dùng yên tâm khi sử dụng. Mực in HP chính hãng chứa thành phần tái chế nên đây là sản phẩm giúp góp phần bảo vệ môi trường.

"Hãy thích ứng với tình hình chung bắt đầu bằng việc thay đổi tư duy, phương thức làm việc - kết nối, đặc biệt là lựa chọn và trang bị thiết bị công nghệ phù hợp đáp ứng những yêu cầu công việc để đem đến chất lượng và hiệu quả tốt nhất cho khách hàng của doanh nghiệp" - CEO Lê Yên Thanh chia sẻ.

HP LaserJet M200 bao gồm các mã sản phẩm M211d/dw và M236dw/sdw, được bảo hành chính hãng trong vòng một năm với mức giá khởi điểm từ 3.790.000 đồng. Tìm hiểu thêm tại: https://www.hp.com/vn-vi/printers/laserjet-200-series.html hoặc liên hệ hotline 1800 588 868, website: baohanhhp.vn hoặc Zalo HPVietnam.

Trường Thịnh