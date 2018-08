Nguyên mẫu iPhone phiên bản đầu tiên được rao bán đấu giá hơn 750 triệu đồng

Không quá khi nói rằng sự xuất hiện của iPhone phiên bản đầu tiên vào năm 2007 đã làm thay đổi cả thị trường smartphone, khi mà sau khi iPhone xuất hiện, các hãng sản xuất cũng đã chuyển sang phát triển smartphone thuần cảm ứng, với các nền tảng di động hỗ trợ các ứng dụng để mở rộng chức năng cho smartphone.

Với tầm quan trọng như vậy, phiên bản iPhone đầu tiên hiện vẫn được rất nhiều người yêu thích và lùng mua, xem đây như một sản phẩm để sưu tầm.

Nguyên mẫu iPhone phiên bản đầu được rao bán vẫn còn hoạt động được

Mới đây một nguyên mẫu của iPhone phiên bản đầu tiên, vốn được sử dụng để thử nghiệm iPhone trước khi hoàn thiện và tung ra thị trường, đã được một người rao bán trên trang thương mại điện tử eBay.

Theo chủ nhân của sản phẩm được rao bán thì nguyên mẫu này có nhiều sự khác biệt so với chiếc iPhone đầu tiên được bán ra thị trường, như khối lượng nặng hơn (144,4g so với 135g của chiếc iPhone đầu tiên), trên nút tắt chuông có in biểu tượng một quả chuông... sản phẩm hiện vẫn còn đang hoạt động được và được cài đặt nhiều phần mềm để thử nghiệm như hệ điều hành OS X hay game Earthbound...

Người này còn cho biết nguyên mẫu iPhone được rao bán được lắp ráp hoàn toàn thủ công tại trụ sở chính của Apple để thử nghiệm, chứ không phải là một sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp tại nhà máy ở Trung Quốc. Người này cũng khẳng định nguyên mẫu mình đang rao bán là rất hiếm và hiện chỉ còn lại một vài sản phẩm.

Sau một vài ngày được rao bán, hiện mức giá cao nhất của người mua đưa ra cho nguyên mẫu của iPhone đầu tiên này là 32.300USD (tương đương 751 triệu đồng). Đáng chú ý phiên đấu giá sản phẩm vẫn còn kéo dài thêm 7 ngày, nghĩa là mức giá của sản phẩm chắc chắn sẽ còn cao hơn trong tương lai.

Một vài hình ảnh về nguyên mẫu phiên bản iPhone đầu tiên:

Hộp đựng của sản phẩm

Biểu tượng quả chuông được in lên nút tắt chuông trên sản phẩm, là điều mà sản phẩm thương mại không có

Các thông số được in ở mặt lưng sản phẩm

Sản phẩm được cài đặt nhiều phần mềm để thử nghiệm

T.Thủy