Mạng xã hội của ông Trump chính thức hoạt động, giao diện giống Twitter

Ngày 20/10/2021, ông Donald Trump đã công bố kế hoạch tung ra mạng xã hội của riêng mình với tên gọi "Truth Social" (tạm dịch: Mạng xã hội sự thật). Mạng xã hội này được phát triển và thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Công nghệ và Truyền thông Trump (TMTG), một tập đoàn chuyên về truyền thông và công nghệ do ông Trump sáng lập vào tháng 2 năm ngoái và hiện ông đang nắm quyền chủ tịch.

Việc thành lập mạng xã hội Truth được xem là động thái "đáp trả" của vị cựu tổng thống Mỹ, sau khi ông bị hàng loạt nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook và Youtube "cấm cửa".

Ông Trump chính thức mở cửa Truth để "tuyên chiến" với các nền tảng mạng xã hội khác (Ảnh: AFP).

Sau một thời gian hoạt động thử nghiệm và chỉ cho phép những ai được mời mới được tham gia, hiện tại mạng xã hội Truth đã chính thức mở cửa cho phép người dùng đăng ký và tham gia. Hiện ứng dụng của mạng xã hội Truth cũng đã được phát hành trên kho ứng dụng App Store dành cho người dùng iOS, trong khi đó, người dùng Android vẫn còn phải chờ thêm một thời gian mới có thể cài đặt ứng dụng của mạng xã hội này.

Giao diện giống Twitter, gặp nhiều vấn đề ngay khi ra mắt

Ngay sau khi mạng xã hội Truth chính thức được mở cửa, nhiều người đã nhanh chóng đăng ký để sử dụng mạng xã hội này và cảm nhận đầu tiên của đa phần người dùng đó là giao diện rất giống với Twitter, nền tảng mạng xã hội mà ông Trump rất yêu thích.

Trong giai đoạn còn đương chức, ông Trump thường sử dụng mạng xã hội Twitter như một công cụ để bày tỏ các ý kiến, góc nhìn và bình luận về một vấn đề nào đó. Điều đáng chú ý, thay vì sử dụng tài khoản Twitter chính thức của tổng thống Mỹ, ông Trump lại sử dụng tài khoản Twitter cá nhân của mình để đăng tải các nội dung và thông điệp.

Tuy nhiên, ngay trước khi hết nhiệm kỳ, ông Trump đã bị Twitter xóa tài khoản và cấm cửa vĩnh viễn, sau khi ông đăng tải nhiều thông tin mà theo Twitter là "kích động bạo lực", nhất là sau vụ tấn công của những người ủng hộ ông Trump vào Tòa nhà Quốc hội Mỹ để phản đối kết quả cuộc bầu cử tổng thống.

Có vẻ như ấn tượng với giao diện của Twitter, ông Trump đã mang phong cách thiết kế đơn giản của Twitter lên nền tảng mạng xã hội Truth của mình. Điều này khiến nhiều người dùng của Truth cho biết họ có cảm giác như đang sử dụng Twitter, thay vì một nền tảng mạng xã hội hoàn toàn mới.

Giao diện mạng xã hội Truth (phải) giống với giao diện của Twitter (trái) (Ảnh chụp màn hình).

Bên cạnh đó, nhiều người dùng cho biết họ gặp khó khăn khi truy cập vào mạng xã hội Truth thông qua trang web hoặc trên ứng dụng iOS. Một số người đã bị chặn khi truy cập vào địa chỉ trang web của mạng xã hội này.

Nhiều người dùng khác cho biết sau khi khởi tạo thành công tài khoản trên nền tảng mạng xã hội Truth thì lại bị đưa vào "danh sách chờ đợi", mà chưa thể sử dụng mạng xã hội này ngay. Có vẻ như lượng người sử dụng tăng lên đột biến trong một thời gian ngắn đã khiến Truth rơi vào tình trạng quá tải.

Theo ông Trump, một trong những điểm khác biệt của mạng xã hội Truth so với các nền tảng mạng xã hội khác đó là "quyền tự do ngôn luận và những trải nghiệm không bị kiểm duyệt". Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng quyền tự do ngôn luận thái quá và nội dung không bị kiểm duyệt có thể làm ảnh hưởng đến chất lượng và hình ảnh của mạng xã hội Truth.

Theo Idp/RT