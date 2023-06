iPhone 14 Pro Max bản khóa mạng giá 19 triệu đồng, khách Việt không mặn mà

iPhone lock đã xuất hiện tại Việt Nam từ nhiều năm và trở thành một mặt hàng quen thuộc với không ít người dùng điện thoại xách tay. Tuy vậy, trong vài năm trở lại đây, loại máy này đang dần biến mất trên thị trường.

Giá bán của những chiếc iPhone 14 phiên bản lock liên tục giảm mạnh (Ảnh: TheApplePost).

Trên dòng sản phẩm iPhone 14, người dùng tại Việt Nam hầu như không còn quan tâm đến những thiết bị khóa mạng. Điều đó khiến cho giá bán của những chiếc iPhone 14 phiên bản lock liên tục giảm mạnh.

"Có thời gian, iPhone lock được một nhóm khách hàng ưa chuộng do sử dụng ổn định với SIM ghép. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố kỹ thuật, iPhone lock hiện giờ đã thể hiện rõ sự bất tiện so với máy quốc tế. Trên thế hệ iPhone 14, những phiên bản máy lock lại không có sẵn khe SIM vật lý nên việc sử dụng càng khó khăn hơn", ông Nguyễn Minh Khuê, đại diện truyền thông Viettel Store, chia sẻ.

Hiện tại, iPhone 14 Pro Max hàng lock đang được một số cửa hàng nhỏ lẻ chào bán với mức giá 19 triệu đồng cho phiên bản máy mới, dung lượng lưu trữ 128GB. Trong khi đó, các mẫu iPhone 14 và iPhone 14 Plus hàng lock chỉ có giá 10-12 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một số chuyên gia cho biết việc Apple loại bỏ khe SIM vật lý trên những chiếc iPhone 14 hàng lock đã khiến cho dòng sản phẩm này mất đi sức hút.

Hiện tại, để có thể sử dụng iPhone 14 hàng lock tại Việt Nam, người dùng sẽ cần "độ" thêm khe SIM vật lý bằng phương pháp cắt CNC. Chi phí cho việc thực hiện giải pháp này dao động khoảng 1 triệu đồng. Sau đó, người dùng có thể sử dụng kết hợp với SIM ghép để kích hoạt máy.

Việc sử dụng iPhone lock tại Việt Nam ngày càng bất tiện (Ảnh: PhoneArena).

Như vậy, tổng chi phí để có thể sử dụng một chiếc iPhone 14 Pro Max hàng lock sẽ dao động khoảng 20 triệu đồng. Tuy nhiên, người dùng vẫn sẽ phải đối mặt với những rủi ro như bị khóa SIM hoặc lỗi khi tự ý "độ chế" thêm khe SIM vật lý.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro Max hàng chính hãng đang được các đại lý giảm sâu về mức giá khoảng 26 triệu đồng. Có thể thấy, mức chênh lệch giữa máy chính hãng và khóa mạng không còn đủ hấp dẫn để khiến người dùng chấp nhận nhiều rủi ro như trước.

"Trên thế hệ iPhone 14, việc Apple loại bỏ khe SIM vật lý và thay bằng eSIM được xem là dấu chấm hết cho iPhone lock. Bên cạnh đó, mức giá chênh lệch của máy lock với iPhone chính hãng không còn quá cao, nhất là khi Apple và các đại lý bán lẻ liên tục điều chỉnh giảm giá cho các dòng iPhone", bà Phùng Phương, đại diện truyền thông hệ thống Di Động Việt, cho biết.