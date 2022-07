iPhone 14 "giá rẻ" có nguy cơ trễ hẹn

Young tiết lộ các lô hàng màn hình được sử dụng cho iPhone 14 Max vẫn còn rất ít khi so với phiên bản 14 Pro Max. Bộ đôi iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max sẽ có cùng kích thước màn hình.

Bản dựng iPhone 14 Max (Ảnh: 9to5mac).

Tuy nhiên, công nghệ trên hai tấm nền màn hình này lại hoàn toàn khác nhau. Màn hình của iPhone 14 Pro Max sẽ có thiết kế đục lỗ, trong khi iPhone 14 Max vẫn sử dụng màn hình khuyết đỉnh. Ngoài ra, màn hình của iPhone 14 Max cũng sẽ bị cắt giảm một số tính năng như ProMotion.

Việc thiếu nguồn cung màn hình có thể khiến cho quá trình sản xuất iPhone 14 Max bị gián đoạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thời gian ra mắt sản phẩm hoặc gây ra tình trạng khan hiếm trong thời gian đầu.

Theo nhận định từ nhiều chuyên gia, iPhone 14 Max sẽ là thiết bị được quan tâm nhiều nhất khi mẫu máy này ra mắt. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Apple có màn hình 6,7 inch, nhưng không sở hữu các tính năng "Pro" và có mức giá dễ chịu.

Gần đây, nguồn tin từ PhoneArena cho rằng sản phẩm này sẽ có tên gọi là "iPhone 14 Plus". Apple đã không sử dụng hậu tố "Plus" kể từ chiếc iPhone 8 Plus ra mắt cách đây 5 năm.

Theo PhoneArena, tên gọi iPhone 14 Plus sẽ giúp Apple có thể dễ dàng thể hiện rằng đây chỉ đơn giản là một phiên bản iPhone 14 với màn hình lớn hơn. Trong khi đó, tên gọi "Max" có thể khiến người dùng nhầm lẫn với dòng sản phẩm Pro.