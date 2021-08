Internet và vai trò kết nối trong các chuyến thăm của lãnh đạo thế giới

Dân trí Lần thứ 4 được giao trọng trách triển khai đường truyền Internet cho các cuộc gặp gỡ của chính khách quốc tế, NetNam - một ISP 30 năm tuổi đời tại Việt Nam được lựa chọn để kết nối tin tức cho chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phái đoàn báo chí Mỹ sang Việt Nam là rất hạn chế, việc đưa tin hoàn toàn phụ thuộc vào vấn đề kết nối. Đại diện NetNam cho biết đã tối ưu kênh truyền hướng đi Mỹ để phục vụ kết nối nhanh chóng, ổn định và hạn chế các sự cố từ việc đứt cáp quang biển.

Gấp rút triển khai trong tình hình thực hiện Chỉ thị 16

Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, việc triển khai các dịch vụ viễn thông không hề dễ dàng dù đây được coi là một trong những hạng mục thiết yếu. Việc vận chuyển thiết bị và điều động nhân sự triển khai đều được kiểm tra chặt chẽ tại các chốt kiểm dịch trên đường phố.

Để đảm bảo an toàn cho phái đoàn Mỹ cũng như thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch, các kỹ sư tham gia triển khai đều phải đảm bảo đã được tiêm chủng vắc-xin, khai báo y tế tại khu vực check-in của khách sạn Marriott - nơi Phó tổng thổng lưu trú và tuân thủ nguyên tắc 5K.

Trước khi Phó tổng thổng di chuyển từ Singapore sang Việt Nam, đoàn tiền trạm và đội ngũ an ninh đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 14/8. Tuy nhiên, NetNam chỉ nhận được thông tin yêu cầu triển khai từ Đại sứ quán khoảng 2 giờ trước khi chuyên cơ của bà Harris hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Do đặc thù bảo mật thông tin, các yêu cầu đa dạng và phức tạp chỉ được tiết lộ vào phút chót, đòi hỏi nhà cung cấp dịch vụ phải có khả năng đáp ứng thật nhanh và linh hoạt. Với kinh nghiệm dày dặn trong việc phục vụ nhiều sự kiện mang tầm quốc tế trước đó như Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 2019, chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama 216, APEC Đà Nẵng 2017… cùng lợi thế sở hữu hạ tầng sẵn sàng tại khách sạn 5 sao JW Marriott Hanoi, NetNam đã chủ động lên phương án và hoàn thành triển khai nhiều kênh truyền chỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều phương án dự phòng về hạ tầng và thiết bị kết nối

Cũng như những chuyến thăm của các Tổng thống Barack Obama hay Donald Trump trước đây, phái đoàn Mỹ đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe về đảm bảo chất lượng dịch vụ và an ninh mạng. Do vậy, việc triển khai các kênh truyền riêng, ổn định, tốc độ cao, tối ưu hướng đi Mỹ và hạn chế tối đa các ảnh hưởng từ sự cố đứt cáp quang biển là ưu tiên chiến lược. Đáp ứng yêu cầu, NetNam đã triển khai những kênh truyền độc lập với hệ thống mạng của khách sạn JW. Marriott và được triển khai theo nhiều hướng khác nhau từ POP NetNam đến trung tâm mạng của khách sạn.

Bên cạnh đó, một trong số yêu cầu đặc biệt đến từ phái đoàn là phải sử dụng 100% thiết bị có xuất xứ Mỹ với 3 vòng kiểm tra nghiêm ngặt từ đội an ninh, mật vụ trước khi chính thức đưa vào sử dụng. Các thiết bị này cũng được lên phương án backup 1 đổi 1 hoặc thậm chí là 2 thiết bị chờ để đảm bảo không có gián đoạn trong quá trình đoàn sử dụng dịch vụ.

Trong suốt thời gian đoàn lưu trú và đặc biệt là 3 ngày Phó Tổng thống sang Việt Nam, NetNam luôn bố trí cán bộ kỹ thuật trực tại khách sạn Marriott và tại trung tâm mạng 24/24 nhằm hỗ trợ nhanh chóng, tối đa các yêu cầu của phái đoàn và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Mặt khác, nhà mạng này cũng chuẩn bị các phương án dự phòng về hạ tầng, thiết bị nhằm đảm bảo chất lượng đường truyền luôn ổn định, không để dịch vụ bị gián đoạn.

IT Director của khách sạn Marriott cho biết: "Triển khai Internet cho phái đoàn cấp cao của Mỹ không hề dễ dàng do các yêu cầu gấp, thay đổi liên tục, cần phản ứng nhanh và hết sức linh hoạt. Chúng tôi cũng đã phối hợp nhịp nhàng với phía NetNam để nỗ lực đáp ứng các bài kiểm tra nghiêm ngặt từ Đại sứ quán Mỹ. Việc phối hợp triển khai cũng không gặp phải khó khăn nào do thường ngày chúng tôi cũng đang sử dụng dịch vụ từ nhà mạng này cho khối văn phòng cũng như khách lưu trú tại khách sạn".

Đại diện Đại sứ quán Mỹ cũng khẳng định họ hoàn toàn yên tâm về chuyên môn, chất lượng dịch vụ của đơn vị cung ứng dịch vụ sau nhiều lần phối hợp triển khai phục vụ các chuyến công du của lãnh đạo cấp cao chính phủ Mỹ trước đây.

Trường Thịnh