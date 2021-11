Internet FPT tiên phong tạo ra "vaccine" bảo vệ người dùng trên mạng

Dân trí F-Safe giúp bảo vệ người dùng Internet trước virus, mã độc, website lừa đảo, và được ví như vaccine cho mọi thành viên trong gia đình khi sử dụng Internet.

"Đại dịch" mã độc, lừa đảo trên mạng

Trong bối cảnh đại dịch virus Sars CoV-2 hoành hành trên khắp thế giới, một "đại dịch" khác cũng diễn ra trên không gian mạng trong suốt hai năm vừa qua, là đại dịch của mã độc, lừa đảo trực tuyến. Theo thống kê của Statista, số vụ tấn công đánh cắp dữ liệu tăng 55%, lừa đảo trực tuyến tăng 51%, lừa tải mã độc tăng 36%, so với giai đoạn trước Covid-19.

Trong phát biểu hồi tháng 8, tổng thư ký Interpol Jürgen Stock dùng từ "đại dịch" để nói về mã độc tống tiền. Theo ông Jürgen, mã độc thậm chí phát triển thành nhiều biến thể khác nhau, tràn lan trên khắp thế giới.

Tình hình dịch Covid-19 khiến nhu cầu sử dụng Internet của người dân tăng cao.

Tại Việt Nam, các cuộc tấn công mạng cũng gia tăng cùng với xu hướng học tập và làm việc từ xa của người dùng. Theo thống kê của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia, trong 7 tháng đầu năm 2021, có hơn 3.900 cuộc tấn công mạng gây ra sự cố vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trong số này, hơn 26,1% là các vụ tấn công lừa đảo, mạo danh website của các tổ chức tài chính, ngân hàng, sàn thương mại điện tử,... Những website này cũng chính là mầm mống gây ra những vụ lừa đảo chiếm tài khoản, lừa chiếm đoạt thông tin cá nhân của người dùng Internet. Trong nửa đầu năm 2021, hàng chục nghìn tài khoản tại Việt Nam bị lộ.

Cần nâng cao cấp độ bảo vệ cho người dùng

Theo ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám đốc FPT Telecom, người dùng Việt ngày càng quan tâm hơn đến an toàn trên không gian mạng. Tuy nhiên giống như dịch bệnh, các hình thức lừa đảo, tấn công bằng mã độc liên tục thay đổi về hình thức và cách thức tấn công. "Tất cả chúng ta ai cũng có thể trở thành nạn nhân và mắc sai lầm khi sử dụng Internet", ông Hoàng Việt Anh nhận định.

Tổng Giám đốc FPT Telecom Hoàng Việt Anh chia sẻ tại sự kiện ra mắt F-Safe tháng 12/2020.

Có bốn cấp độ bảo vệ người dùng trước mã độc, gồm: Bảo vệ trên trình duyệt web, bảo vệ trên thiết bị, bảo vệ trên hệ thống mạng, và bảo vệ từ máy chủ (thường dùng cho công ty, tổ chức). Hiện nay, nhiều người dùng mới biết tới việc bảo vệ bằng trình duyệt hoặc cài phần mềm diệt virus lên smartphone hoặc máy tính. Tuy nhiên, nhiều phần mềm diệt virus bị đánh giá là khó cài đặt, làm chậm thiết bị, trong khi khả năng bảo vệ chỉ ở mức cục bộ.

F-Safe của FPT Telecom là một trong những giải pháp tiên phong trong việc bảo vệ ở cấp độ mạng tại Việt Nam.

F-Safe - "Vaccine" giúp người Việt an toàn trên Internet

Đánh giá tình hình an toàn an ninh mạng sẽ ngày càng phức tạp, FPT Telecom đã hợp tác cùng Tập đoàn bảo mật F-Secure phát triển các giải pháp bảo vệ người dùng Internet. Thành quả của sự hợp tác này là F-Safe được ra mắt vào tháng 12/2021, giải pháp bảo mật được ví như vaccine giúp người dùng Internet tại Việt Nam an toàn trên không gian mạng.

Tính năng bảo mật F-Safe giúp bảo vệ người dùng an toàn trên không gian mạng.

Các tính năng chính của F-Safe gồm: bảo vệ hệ thống mạng khỏi sự tấn công của virus, mã độc; bảo vệ thông tin và quyền riêng tư của người dùng bằng cách ngăn chặn sự theo dõi, truy cập những kẻ đánh cắp dữ liệu; ngăn chặn các website độc hại, website lừa đảo; quản lý việc truy cập Internet theo từng thiết bị hoặc người dùng khác nhau.

F-Safe là giải pháp bảo mật đầu tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI từ F-Secure và được tối ưu dành riêng cho người dùng Việt. Nhờ trí tuệ nhân tạo, F-Safe bảo vệ người dùng không chỉ trước những nguy hiểm đã được biết tới, mà còn cả những nguy cơ tiềm tàng, mới xuất hiện.

FPT Telecom cũng là nhà mạng tiên phong trong việc tích hợp giải pháp bảo mật ngay trên modem đường truyền Internet FPT. Nhờ đó, người dùng không cần cài đặt, đồng thời không tốn chi phí cao như một số công cụ khác trên thị trường. Sau khi kích hoạt, F-Safe có thể bảo vệ cho toàn bộ các thiết bị trong hệ thống mạng, tránh được trước các nguy cơ tấn công kể trên.

Theo ông Trần Thanh Hải, Giám đốc Công nghệ FPT Telecom, mỗi lượt cài đặt F-Safe không chỉ giúp cho bản thân người sử dụng và gia đình, tổ chức được bảo vệ trên Internet, mà còn góp phần ngăn chặn sự lây lan của mã độc và các hình thức lừa đảo mạng khác, từ đó tạo ra "miễn dịch" cho người dùng Internet.

"Cũng giống như tiêm chủng, cách làm này sẽ ngày càng hiệu quả nếu càng có nhiều người sử dụng. Đây cũng chính là mục tiêu lớn của FPT Telecom - mang đến một trải nghiệm Internet tốt đẹp cho không chỉ khách hàng FPT mà là toàn bộ người dùng Internet Việt Nam", ông Hải nói.

Hơn nữa, với những tính năng đặc biệt trên, F-Safe cũng là một trong những giải pháp góp phần "làm sạch" môi trường Internet và nâng cao chất lượng mạng Việt Nam, nhờ đó mà các kết nối mạng của Việt Nam có thể nhận được thứ hạng cao hơn và được đánh giá tốt hơn trên thế giới.

Từ ngày 1/7, khi đăng ký Internet FPT hoặc combo Internet và Truyền hình FPT với các gói Super 80, Super 100, Super 150 khách hàng sẽ được miễn phí 2 tháng dịch vụ F-Safe.

Sau thời gian ưu đãi, cước phí sẽ tính theo giá 10.000 đồng/ tháng (chưa bao gồm VAT).

Chi tiết liên hệ Tổng đài FPT Telecom: 1900 6600 - https://fpt.vn/fsafe/

Trường Thịnh