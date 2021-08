Facebook Messenger tròn 10 năm tuổi

Dân trí Nền tảng Facebook Messenger chính thức tròn 10 tuổi vào tháng 8/2021, đánh dấu chặng đường 10 năm kết nối hơn một tỷ người trên khắp thế giới.

Trong hành trình 10 năm, Facebook Messenger đã có sự chuyển đổi mạnh mẽ. Theo báo cáo thị trường năm 2021 của Simple Texting, 78% người dùng khẳng định việc kiểm tra, trả lời và gửi đi các tin nhắn chính là hoạt động phổ biến nhất họ thực hiện trên điện thoại thông minh mỗi ngày.

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10, Facebook Messenger ra mắt 10 nhóm tính năng sản phẩm mới, trong đó một số đã được tung ra, giúp người dùng tiếp tục ghi dấu kỷ niệm cùng gia đình, bè bạn.

Trò chơi "Nhiều khả năng sẽ", để hiểu hơn về bạn bè mình

Tính năng Thăm dò ý kiến (Poll) rất được yêu thích, nên Facebook Messenger đã quyết định biến tấu một chút với Poll Game mới mang tên "Nhiều khả năng sẽ" ("Most likely to").

Tham gia vào cuộc vui, bạn sẽ có cơ hội khám phá xem bạn bè mình thực sự có ý kiến như thế nào về một số chủ điểm. Lựa chọn "Thăm dò ý kiến", chọn "Nhiều khả năng sẽ" để lựa chọn câu hỏi, và chỉ định người chơi.

Các câu hỏi rất đa dạng, ví dụ ai là người "nhiều khả năng sẽ bị lỡ chuyến bay", "nhiều khả năng sẽ đánh lại zombie khi tất cả đều bỏ chạy", hoặc bạn cũng có thể đặt câu hỏi của riêng mình.

Tính năng tặng quà sinh nhật với Facebook Pay

Riêng với người dùng tại Mỹ có thể gửi hoặc nhận quà dưới dạng tiền mặt trực tiếp qua Facebook Messenger. Khi nhận quà, họ sẽ được thông báo trên Messenger và Facebook, cùng thông điệp quà tặng được "gói ghém" và gửi kèm bóng bay ảo.

Sau khi xác nhận thông tin chi tiết trên Facebook Pay, tiền sẽ được chuyển về tài khoản ngân hàng của họ. Còn để gửi quà, họ chỉ cần truy cập ứng dụng Facebook trên thiết bị di động, nhấn vào nút bên cạnh bài đăng sinh nhật của bạn bè trên Bảng tin Facebook, hoặc trong hồ sơ của người bạn đó.

Các công cụ dành riêng cho dịp sinh nhật

Để không khí ăn mừng thêm náo nhiệt, hãy thử các Chủ đề trò chuyện dành cho sinh nhật mới và bộ sticker "Mừng Messenger tròn 10 tuổi!" vừa được ứng dụng tung ra. Cùng lấp đầy bầu trời bằng những quả bóng bay màu tím và xanh dương với Khung nền Bóng bay sinh nhật 360 và thổi nến sinh nhật với hiệu ứng Birthday AR.

Người dùng cũng có thể gửi một Biểu tượng cảm xúc phát ra âm thanh (soundmoji) chủ đề sinh nhật và sử dụng Hiệu ứng tin nhắn để thêm pháo hoa giấy (confetti) vào thông điệp chúc mừng.

Một cách mới để chia sẻ các liên hệ

Khi nói đến lễ kỷ niệm, càng đông càng vui hơn! Dễ dàng chia sẻ các liên hệ trên Facebook với bạn bè thông qua Messenger, với việc chọn liên hệ bạn muốn chia sẻ, truy cập cài đặt trò chuyện và nhấn Chia sẻ liên hệ trong phần Tác vụ khác.

Bật mí: Tùy chỉnh cuộc trò chuyện với các hiệu ứng từ ngữ

Kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi, Messenger bật mí với bạn về Hiệu ứng từ ngữ (Word Effects), một cách mới để gắn các từ với biểu tượng cảm xúc có ý nghĩa đối với bạn và bạn bè của mình.

Trong các cuộc hội thoại, các từ này sẽ kích hoạt các biểu tượng cảm xúc được chọn, giúp bạn tạo điểm nhấn cho câu chuyện đùa vui, gợi lại một kỷ niệm cũ, hay làm không khí thêm tưng bừng sau những lời chúc mừng. Hiệu ứng từ ngữ sẽ sớm có mặt trên Messenger.

Thế Anh