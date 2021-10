Đại lý xả hàng, iPhone 12 Mini "sập giá" tại Việt Nam

Dân trí Theo chia sẻ từ các đại lý, đây là đợt giảm giá cuối cùng của những chiếc iPhone 12, trước khi thế hệ iPhone 13 chính thức lên kệ tại Việt Nam.

Gần ngày iPhone 13 được mở bán chính thức tại thị trường Việt Nam, các hệ thống bán lẻ tiếp tục triển khai hàng loạt chương trình khuyến mại, giảm giá đối với những sản phẩm đời cũ, đặc biệt là thế hệ iPhone 12.

iPhone 12 Mini vừa giảm 1,4 triệu đồng so với tuần trước.

Theo đó, giá bán của iPhone 12 Mini vừa được một số đại lý điều chỉnh giảm 1,4 triệu đồng so với tuần trước, xuống còn 14,9 triệu đồng cho phiên bản 64 GB.

"Giá bán hiện tại của chiếc iPhone 12 Mini đang được điều chỉnh giảm mạnh, gần như bằng với giá nhập. Đây cũng là đợt hạ giá sâu nhất của dòng iPhone 12 trong khoảng 4 tháng qua", ông Nguyễn Ngọc Đạt, CEO của hệ thống Di động Việt chia sẻ.

Theo nhận định từ một số chuyên gia, iPhone 12 Mini có thể sẽ sớm biến mất trên thị trường di động Việt Nam. Trước đó, vào tháng 6, nguồn tin từ công ty nghiên cứu thị trường TrendForce tiết lộ rằng Apple đã ngừng sản xuất iPhone 12 Mini, do doanh số của mẫu máy này quá thấp.

"Với việc bị Apple ngừng sản xuất từ rất sớm, nhiều khả năng, sau quý III năm nay, người dùng sẽ rất khó có thể tìm mua iPhone 12 Mini tại Việt Nam", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS cho biết.

Các mẫu máy còn lại là iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max đang được chào bán với mức giá lần lượt từ 18,9 triệu đồng, 25,9 triệu đồng và 30,9 triệu đồng. Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, nguồn cung iPhone chính hãng hiện không dồi dào như trước, nhưng vẫn đủ đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Tại thị trường không chính ngạch, những chiếc iPhone 12 lại không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng.

iPhone 12 hàng qua sử dụng không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng do mức giá vẫn còn tương đối cao.

Hiện tại, iPhone 12 Mini và iPhone 12 phiên bản 64 GB hàng qua sử dụng đang được các cửa hàng chào bán với mức giá lần lượt 16 triệu đồng và 16,4 triệu đồng. Trong khi đó, hai mẫu iPhone 12 Pro và 12 Pro Max hàng qua sử dụng có mức giá 22,5 triệu đồng và 24,7 triệu đồng cho phiên bản 128 GB. Mức giá trên có thể chênh lệch vài trăm nghìn đồng, tùy theo từng phiên bản màu sắc hoặc chế độ bảo hành, hậu mãi của mỗi cửa hàng.

"Mức giá hiện tại của những chiếc iPhone 12 qua sử dụng vẫn còn tương đối cao, chưa có nhiều chênh lệch so với hàng chính hãng. Đây có thể là lý do khiến chúng chưa nhận được nhiều sự chú ý của người dùng. Trong khi đó, những sản phẩm như iPhone 11 hay iPhone 11 Pro Max lại có doanh số rất tốt, do đã được điều chỉnh về mức giá hợp lý", ông Hoàng Giang, chủ một hệ thống kinh doanh iPhone lâu năm tại Nguyễn Khang, Hà Nội cho biết.

Thế Anh