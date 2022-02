Công nghệ trên smartphone đã thay đổi thế nào để phù hợp và đảm bảo sức khỏe cho "cú đêm"?

Rất nhiều danh nhân trên thế giới là người dậy sớm, như tổng thống Mỹ Napoleon, Thomas Edison hay Ernest Hemingway là minh chứng cho sự thành công của dậy sớm. Nhưng bạn có biết những thiên tài như Charles Darwin, Elvis Presley hay tổng thống Obama, thủ tướng Anh Winston Churchill lại là những người ngủ rất trễ?

Cú đêm hay chim sâu?

Trong quá khứ, con người thường hay định kiến về việc dậy trễ, vì chúng ta thường cho đó là dấu hiệu của sự lười biếng. Từ đó, có hai thuật ngữ được sử dụng nhiều nhất là cú đêm, những người ngủ rất trễ, dậy rất trễ và chim sâu, những người ngủ sớm và dậy sớm. Theo truyền thống, chim sâu được cho là có trách nhiệm và thành công hơn. Trên thực tế, ngày càng có nhiều hơn các nghiên cứu khoa học hiện đại cho thấy cả chim sâu và cú đêm đều có những ưu và nhược điểm khác nhau.

Các báo cáo khoa học do nhà nghiên cứu Dmitry Sveshnikov thực hiện trên 2300 sinh viên đại học cho thấy những cú đêm có xu hướng sáng tạo và thông minh hơn chim sâu. Một thử nghiệm tương tự trên 1000 học sinh từ Đại học Madrid cũng cho kết quả tương tự. Một trong những lý do được đưa ra là việc suy nghĩ vào buổi đêm, khi mọi thứ xung quanh yên tĩnh giúp con người tập trung hơn, từ đó sáng tạo hơn so với khi bị can nhiễu bởi những vấn đề khác ban ngày.

Các báo cáo độc lập từ Đại học Southampton của Anh nói rằng các cú đêm nhìn chung có thu nhập cao hơn, công việc tri thức hơn và có khả năng có xe hơi hơn. Dù vậy, một báo cáo khác lại cho rằng điểm số của các cú đêm thấp hơn 8% so với chim sâu, vì nhịp sinh học của họ khác biệt và dễ bị ảnh hưởng bởi lịch trình buổi sáng ở trường. Tiến sĩ Elise Childs của Đại học Monash, Úc cho biết vấn đề lớn nhất của những cú đêm là họ bị lệch pha giữa đồng hồ sinh học của cơ thể và nhịp sống của xã hội, vốn thường ưu tiên những người thức dậy sớm.

Màn đêm là thời gian yêu thích của giới sáng tạo vì sự kỳ ảo của những sự vật tưởng chừng như rất bình thường ở ban ngày (Ảnh: Internet).

Dù vậy, có một điểm chung trong tất cả các báo cáo là chúng ta đều cần ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày, dù là cú đêm hay chim sâu. Một nghiên cứu từ công ty di truyền 23andMe trên 90.000 người cho thấy có đến 56% người tham gia khảo sát chọn mình là cú đêm, chỉ có 44% người chọn dậy sớm, phần nào cho thấy con người có xu hướng thức khuya hơn so với trước kia. Các nghiên cứu khác chỉ ra rằng yếu tố gien có thể đóng vai trò rất lớn trong việc quyết định một người là cú đêm hay chim sâu.

Công nghệ thay đổi cho cả cú đêm và chim sâu:

Với sự thay đổi của nhịp sống hiện đại, cú đêm hay chim sâu không còn bị đánh giá nhiều như trước kia. Thế nhưng chim sâu có vẻ như vẫn khá thiệt thòi trong việc ứng dụng các công nghệ hiện đại. Gần 10 năm trước, người ta đã nhận thấy ánh sáng xanh từ đèn, từ màn hình các thiết bị điện tử là tác nhân gây khó trong việc tổng hợp melatonin, hormone có tác dụng gây buồn ngủ. Chính vì vậy mà các nhà sản xuất màn hình, điện thoại như Samsung hay Google đã đi đầu trong công việc tạo ra những màn hình, những chế độ hiển thị giảm thiểu ánh sáng xanh, giúp chim sâu dễ ngủ hơn.

Công nghệ màn hình ngày càng thay đổi để đáp ứng nhu cầu làm việc gọn nhẹ và bảo vệ sức khỏe người dùng bất kể ngày đêm (Ảnh: Samsung).

Với cú đêm, họ lại chưa có những công nghệ phục vụ tương xứng. Chẳng hạn như với những người thức khuya, khi đó mắt đã khá mỏi trong một thời gian dài mà họ vẫn cần phải tập trung để suy nghĩ và sáng tạo. Chính vì vậy mà các thông tin gần đây cho thấy Samsung đang có ý định trang bị những công nghệ màn hình mới nhất trên các sản phẩm cao cấp của năm 2022, cho phép màn hình bảo vệ mắt tốt hơn. Mặt khác, trên hệ điều hành One UI 4.0 mới nhất của Samsung cũng đồng thời hỗ trợ Extra Dim, tính năng giảm độ sáng thấp hơn bình thường nhằm bảo vệ mắt tốt nhất có thể.

Nội dung về đêm thu hút rất nhiều sự quan tâm vì tầng ý nghĩa cảm xúc của nó (Ảnh: Internet).

Công nghệ đang dần thay đổi sang hướng linh hoạt và phục vụ nhu cầu sáng tạo của người dùng ở mức cao hơn. Xu hướng sáng tạo nội dung vào ban đêm sẽ ngày càng phát triển khiến công nghệ cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng sự thay đổi về thói quen của người dùng, đặc biệt là những chiếc smartphone hay tablet có khả năng thay thế một chiếc workstation cỡ trung, hỗ trợ người dùng trong công tác sáng tạo một cách gọn nhẹ và dễ dàng đa nhiệm hơn.

Rõ ràng, với xu hướng dịch chuyển của công nghệ 4.0, khi một người có thể ngồi ở Việt Nam nhưng vẫn làm thêm được các việc MMO ở Mỹ, việc tạo ra các thiết bị tất cả trong một hỗ trợ tối đa người dùng là yếu tố tiên quyết, quyết định sống còn đến sự phát triển của một nhà sản xuất. Một thiết bị chỉ thật sự tốt khi nó được phát triển dựa trên nhu cầu của người dùng, trợ giúp họ phát triển bản thân đến cực thịnh.

Đón xem sự kiện Unpack diễn ra vào 22:00 ngày 9/2 tại: https://bit.ly/Unpacked_VDO_Jan26