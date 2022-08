Clip "vụ giật dây chuyền bất ngờ và táo tợn" gây phẫn nộ tuần qua

Người đàn ông bị giật dây chuyền trong tình huống khó ngờ

Đang dừng xe ở bên đường, người đàn ông bị hai tên cướp âm thầm áp sát, giật bay sợi dây chuyền trên cổ rồi nhanh chóng bỏ chạy. Sự việc được camera giám sát ghi lại tại thành phố Thuận An (tỉnh Bình Dương).

Tên trộm lấy cắp đồ ngay trước ống kính máy quay truyền hình

Khi phóng viên đang phỏng vấn một vị khách về cảm nghĩ khi đến thành phố Barcelona (Tây Ban Nha), ống kính máy quay đã ghi lại được hình ảnh một tên trộm lấy cắp đồ của du khách.

Bật cười với sáng chế… vô dụng nhất quả đất

Chàng kỹ sư người Mỹ Allen Pan đã tạo ra một robot để giúp rắn di chuyển… bằng chân. Sáng chế độc đáo và hài hước này đã khiến nhiều người phải bật cười vì sự vô dụng của nó.

Ngán ngẩm cô gái đứng lên băng chuyền sân bay để quay TikTok

Cô gái thản nhiên đứng lên băng chuyền hành lý tại sân bay để quay video TikTok khiến nhiều người chứng kiến ngán ngẩm. Trước đó, đã từng có nhiều cô gái thực hiện hành động tương tự và đã bị dư luận lên án.

Những tình huống hạ cánh khẩn cấp khó tin của máy bay cá nhân

Những chiếc máy bay cá nhân khi gặp sự cố đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống nhiều địa hình khác nhau, như đường cao tốc, bãi cỏ hay thậm chí là mặt biển.

Kinh ngạc với cách tạo ra kỹ xảo điện ảnh trong những bộ phim xưa

Vào thời điểm đồ họa máy tính chưa phát triển, các nhà làm phim đã phải sử dụng những cách thủ công và vận dụng tính sáng tạo để có thể tạo nên những kỹ xảo đẹp mắt trong các bộ phim.

Bật cười với hình ảnh tinh tinh đi xe đạp đầy tài tình

Hình ảnh chú tinh tinh đi xe đạp đầy tài tình và khéo léo khiến nhiều người chứng kiến phải kinh ngạc và thán phục.

Khoảnh khắc cây cầu đổ sập do nắng nóng tại Trung Quốc

Video do camera giám sát quay được tại thành phố Tuyền Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) cho thấy một cây cầu bất ngờ đổ sập. Nguyên do được xác định do nhiệt độ quá cao đã làm bê tông bị giãn nở, khiến cây cầu sụp đổ.

Khi sự việc xảy ra, nhiệt độ tại địa phương lên đến 40 độ C. May mắn không có thiệt hại về người.

Nữ người mẫu gặp sự cố bất ngờ và hài hước khi chuẩn bị làm dáng chụp ảnh

Ngồi lên phao dưới hồ bơi để chuẩn bị tạo dáng chụp ảnh, nữ người mẫu đã bất ngờ gặp phải một sự cố hài hước.

Xót xa khoảnh khắc bé trai đuối nước tại bể bơi mà không ai hay biết

Dù bể bơi có đông người, một bé trai bị ngã xuống nước nhưng không ai phát hiện ra, khiến cậu bé này đã bị đuối nước rồi tử vong. Sự việc được camera giám sát ghi lại tại Trung Quốc.

Rùng mình với hình ảnh cho rắn hổ mang ăn

Chàng trai vừa thản nhiên huýt sáo, vừa tránh những cú mổ chết người khi cho rắn hổ mang ăn, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng cảm thấy phải rùng mình.