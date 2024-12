Clip "hành động lễ phép của cậu bé trên đường" nổi bật mạng xã hội tuần qua

Hành động lễ phép của cậu bé khi đi sai được dân mạng khen ngợi

Cậu bé đi xe đạp điện không chú ý nhìn đường, suýt quệt phải chiếc ô tô đi cùng chiều. Nhận thấy lỗi sai của mình, cậu bé đã liên tục cúi đầu để xin lỗi tài xế.

Dường như cảm thấy hành động xin lỗi vẫn chưa đủ chân thành, cậu bé này thậm chí còn dựng xe ven đường, vòng tay và cúi đầu để gửi lời tạ lỗi.

Tài xế chiếc ô tô đã chia sẻ đoạn video về tình huống này lên mạng xã hội như một cách để lan tỏa hành động đẹp. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự thán phục và không tiếc lời khen ngợi sự lễ phép của cậu bé trong đoạn video.

Đang ngồi chơi điện thoại, người đàn ông bị bức tường đổ sập vào người

Camera giám sát bên trong căn bếp của một nhà hàng ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc, đã ghi lại tình huống kinh hoàng khi một người đàn ông đang ngồi sử dụng điện thoại thì bất ngờ bị trần nhà và một mảng tường lớn đổ sập trúng người, chôn vùi.

Người đàn ông này sau đó được giải cứu với một vài vết thương trên cơ thể, nhưng không quá nghiêm trọng.

Cô gái đứng giữa đường chụp ảnh bị xe máy tông trúng

Một vụ tai nạn tại thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, đã được camera giám sát ghi lại. Đoạn video cho thấy cô gái đang đứng giữa đường để chụp ảnh cho bạn của mình thì bị một thanh niên điều khiển xe máy lao đến tông trúng. Tình huống va chạm khiến 2 người bị ngã ra đường.

May mắn cả 2 chỉ bị thương nhẹ sau tình huống va chạm.

Vụ tai nạn xảy ra trên tuyến phố được thiết kế hoa trang trí để hưởng ứng Festival hoa Đà Lạt lần thứ X.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã cắm biển hạn chế phương tiện giao thông vào khu vực, đồng thời không cho khách đứng chụp ảnh giữa đường để đảm bảo an toàn.

Người đàn ông có cách hành xử lịch sự khiến dân mạng thích thú

Người đàn ông sử dụng máy bắn đinh để sửa lại mái nhà của mình, nhưng không muốn âm thanh từ máy bắn đinh làm ảnh hưởng đến ban nhạc đang biểu diễn ở gần đó, do vậy người này đã canh theo nhịp điệu của ban nhạc để bắn đinh.

Hành động của người đàn ông này đã khiến cư dân mạng thích thú và đánh giá cao.

Khoảnh khắc trần bệnh viện bất ngờ đổ sập khiến nhiều người bị thương

Camera giám sát bên trong một bệnh viện tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đã ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cả mảng trần thạch cao tại tầng 1 của bệnh viện này bất ngờ bị sập xuống, đè trúng nhiều người đang đứng phía dưới.

Các nhân viên của bệnh viện đã lập tức có mặt để sơ cứu cho những người bị nạn. Vụ việc khiến 4 người bị thương, trong đó một người phải nhập viện với các vết thương ở đầu và gãy chân. 3 người còn lại chỉ bị xây xước nhẹ, được trở về nhà sau khi các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và sát trùng vết thương. Các nạn nhân đều được miễn toàn bộ viện phí.

Đại diện của bệnh viện cho biết nguyên do của vụ tai nạn bắt nguồn từ việc bệnh viện đang bảo trì trần nhà, nhưng các công nhân không dựng hàng rào để cảnh báo mọi người không qua lại phía bên dưới.

Đại diện bệnh viện cho biết sẽ yêu cầu công nhân bảo trì phải rút kinh nghiệm để tránh tai nạn tương tự xảy ra.

Bé gái bị ngã ra khỏi ghế ngồi, treo lơ lửng trên đu quay ở độ cao 18m

Một tình huống thót tim đã xảy ra tại khu vui chơi ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một bé gái bị ngã ra khỏi ghế ngồi trong lúc chơi đu quay. Cô bé đã bám được vào thanh kim loại bắc ngang trên đu quay để không bị rơi xuống. Tuy nhiên, đu quay vẫn tiếp tục di chuyển lên trên, khiến cô bé bị treo lơ lửng ở độ cao 18m.

Những người ở khu vui chơi đã rất hoảng sợ khi chứng kiến sự việc xảy ra. Họ liên tục hét lớn để nhắc cô bé bám chặt vào đu quay. Một nhân viên của khu vui chơi đã trèo lên để tìm cách giải cứu cô bé, nhưng đu quay vẫn di chuyển giúp đưa cô bé xuống phía dưới.

May mắn cô bé đã tiếp đất an toàn mà không gặp phải thương tích gì.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra sự việc và phát hiện những người vận hành đu quay không có giấy phép hợp lệ. Hoạt động của đu quay này đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra.

Hành khách và phi hành đoàn vật lộn với gã đàn ông muốn cướp máy bay

Hành khách có mặt trên chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Volaris, đang thực hiện chuyến bay nội địa tại Mexico, đã trải qua tình huống hoảng loạn khi một người đàn ông muốn cướp máy bay ngay giữa không trung.

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy các thành viên phi hành đoàn và hành khách đã phải hợp sức để khống chế gã đàn ông muốn cướp máy bay. Nhiều hành khách đã hoảng sợ đến mức bật khóc.

Cơ trưởng đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay ở thành phố Guadalajara. Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ ngay khi máy bay hạ cánh.

Sự việc không gây ra thương vong, nhưng khiến các hành khách có một phen thót tim và hoảng loạn. Sau khi xử lý vụ việc, chuyến bay đã tiếp tục hành trình nhưng hạ cánh muộn hơn dự kiến.

Nguyên do của sự việc đang được cơ quan chức năng Mexico điều tra, làm rõ.

Xe điện Trung Quốc bốc cháy khi đang cắm sạc trong nhà

Camera giám sát tại một ngôi nhà ở thủ đô BangKok, Thái Lan, đã ghi lại được khoảnh khắc chiếc xe điện đang cắm sạc, bất ngờ lửa bùng lên từ ổ cắm điện trên tường, nơi cắm dây sạc pin của chiếc xe ô tô.

Ngọn lửa sau đó tiếp tục lan sang những vật dễ cháy trong gara, bùng lên thành một vụ hỏa hoạn.

Vụ cháy làm mất điện trong nhà, nhờ đó chủ nhà đã phát hiện ra sự việc kịp thời khi đi xuống gara để kiểm tra cầu dao điện. Người này đã gọi các thành viên trong gia đình sử dụng bình cứu hỏa dập tắt đám cháy trước khi vụ hỏa hoạn trở nên nghiêm trọng.

Sự việc may mắn không gây thương vong, nhưng khiến nhiều đồ vật trong gia đình bị hư hỏng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên do gây ra vụ hỏa hoạn, nhưng nhiều khả năng do ổ cắm bị quá tải dẫn đến chập điện và bốc cháy.

Chiếc xe điện trong vụ việc này thuộc thương hiệu BYD của Trung Quốc.

Cây cổ thụ đổ tại khu du lịch nổi tiếng khiến nhiều người thương vong

Một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại Khu bảo tồn rừng khỉ thiêng, địa điểm du lịch nổi tiếng tại đảo Bali, Indonesia.

Video do camera giám sát và các nhân chứng ghi lại cho thấy 3 thân cây cổ thụ lớn đã bất ngờ đổ xuống khi có nhiều du khách đang đi bộ bên dưới. Nhiều người đã hoảng loạn la hét và bỏ chạy tránh xa những thân cây đổ.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương. 2 người thiệt mạng là các du khách Pháp, họ đến điểm du lịch này để tham quan và cho khỉ ăn. Nạn nhân bị thương được nhanh chóng đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Nguyên do của vụ tai nạn nghiêm trọng đang được điều tra, nhưng nhiều khả năng những cây cổ thụ này đã bị bật gốc do ảnh hưởng bởi mưa lớn và trận bão mới đổ bộ vào khu vực.

Khu bảo tồn Rừng khỉ thiêng, còn được gọi là Rừng khỉ ở Bali, là một khu bảo tồn thiên nhiên và quần thể đền thờ Hindu, nằm tại thị trấn Ubud, Bali. Đây là một trong những địa điểm thu hút đông khách du lịch tại Bali. Du khách đến đây thường cho khỉ ăn, khiến những con khỉ trở nên thuần hóa và tương tác với con người.

Công viên thủy cung gây tranh cãi vì dùng cá robot thay cá thật

Các du khách khi ghé thăm công viên nước mới mở cửa tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, đã rất bất ngờ khi nhìn thấy một con cá mập robot bơi lội trong bể cá cảnh của công viên này.

Hành động của công viên thủy cung đã khiến các du khách phẫn nộ vì vé vào cổng không hề rẻ, lên đến 240 tệ (tương đương 838.000 đồng). Nhiều người cho rằng hành động của công viên này đã xem thường khách tham quan.

Đại diện của vườn thú cho biết cá mập voi là loài động vật được pháp luật bảo vệ và không được buôn bán, do vậy vườn thú đã sử dụng cá robot như một hành động để nâng cao nhận thức của du khách về loài động vật này.

Trước đó, một vườn thú ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, cũng đã khiến nhiều du khách phẫn nộ vì vườn thú này sử dụng một con chó cải trang thành gấu trúc để qua mắt khách tham quan.