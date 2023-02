Cận cảnh MacBook Pro 2023: Bình cũ, rượu mới

Trong khi đó, chip M2 Max được trang bị 12 lõi xử lý, cho khả năng xử lý tổng thể tăng thêm 20% so với chip M1 Max. Đáng chú ý, M2 Max có tích hợp card xử lý đồ họa lên đến 38 lõi, hỗ trợ máy tính với bộ nhớ RAM tối đa 96 GB. Khả năng xử lý phần mềm đồ họa của M2 Max cũng nhanh gấp 6 lần so với chip Intel Core i9 và nhanh hơn 30% so với thế hệ chip M1 Max.