Cách biến ảnh thành tranh hoạt hình Nhật Bản miễn phí, không cần đến iPhone

Như Dân trí đã đưa tin, ứng dụng Loopsie với tính năng biến ảnh chụp thành tranh vẽ theo phong cách hoạt hình Nhật Bản (anime) đã tạo thành trào lưu và gây nên một "cơn sốt" trong cộng đồng mạng tại Việt Nam.

Tuy nhiên, ứng dụng Loopsie chỉ cho phép người dùng sử dụng miễn phí trong 3 ngày, trước khi phải trả tiền để tiếp tục sử dụng. Mức phí của Loopsie cũng không hề rẻ, do vậy, sau một thời gian ngắn dùng thử, nhiều người đã phải ngậm ngùi chia tay ứng dụng này vì không muốn mất tiền để mua bản quyền.

Ngoài ra, ứng dụng Loopsie chỉ có phiên bản dành cho iPhone, do vậy, với những người đang sử dụng smartphone chạy Android sẽ không có cơ hội được trải nghiệm và sử dụng Loopsie để biến những bức ảnh của mình thành tranh vẽ anime.

Trong trường hợp bạn đã hết thời gian dùng thử miễn phí Loopsie, hoặc không có iPhone để dùng ứng dụng này, bạn vẫn có thể biến những bức ảnh chụp của mình thành tranh vẽ anime nhờ vào trang web có tên gọi SeaArt.

SeaArt là trang web tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép người dùng tạo ra những bức tranh vẽ từ văn bản hoặc xử lý các bức ảnh sẵn có để biến thành những bức tranh theo nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau, bao gồm cả tranh vẽ anime.

Hướng dẫn sử dụng SeaArt để biến hóa ảnh chụp thành tranh vẽ anime

SeaArt hoạt động tốt và hiệu quả hơn trên trình duyệt web máy tính so với trình duyệt di động, do vậy, bạn nên sử dụng công cụ này trên máy tính của mình.

- Đầu tiên, bạn truy cập vào trang web của SeaArt tại địa chỉ https://www.seaart.ai/home.

- Tại giao diện của trang web hiện ra, bạn nhấn vào nút "Swift AI" ở menu phía trên bên trái.

- Một hộp thoại hiện ra yêu cầu người dùng đăng ký tài khoản để sử dụng. Bạn có thể dùng tài khoản Gmail, Facebook, Discord… để đăng nhập nhanh vào trang web mà không cần phải đăng ký thêm tài khoản mới.

Trong lần đầu đăng nhập vào tài khoản, SeaArt sẽ yêu cầu người dùng điền tên sử dụng, các phong cách nghệ thuật mà bạn yêu thích… bạn nhấn vào tùy chọn xác nhận "I confirm that I am over 18 years old", sau đó nhấn nút "Start using" để bắt đầu sử dụng.

Lưu ý: Đôi khi, nút "Start using" bị khuất phía dưới do hộp thoại đăng ký của SeaArt lớn khiến giao diện không hiện đầy đủ. Trong trường hợp này, bạn cần phải thu nhỏ giao diện trang web trên trình duyệt (giữ nút Ctrl trên bàn phím và xoay con lăn chuột ở giữa) để hiển thị nút "Start using" bên dưới. Sau đó, bạn có thể thay đổi kích cỡ trang web về như cũ.

- Như vậy, bạn đã hoàn tất quá trình đăng nhập để sử dụng các chức năng của SeaArt.

- Quay trở lại giao diện chính của trang web SeaArt, bạn nhấn vào nút "Swift AI" như đã đề cập ở trên, sau đó chọn "AI Filters" từ giao diện hiện ra.

- Nhấn vào tùy chọn "Drop Image Here or Click to Upload", sau đó chọn và upload hình ảnh muốn biến thành tranh vẽ từ máy tính. Tại menu bên phải, bạn chọn mục "Anime".

Trang web sẽ hiển thị danh sách những chủ đề tranh vẽ anime khác nhau, bạn có thể đưa chuột đến từng khung tranh để xem trước hiệu ứng.

- Sau khi upload hình ảnh và chọn chủ đề yêu thích, chờ trong giây lát, SeaArt sẽ tạo ra những bức tranh vẽ hoạt hình anime theo chủ đề bạn đã chọn, chẳng hạn tranh theo chủ đề giáng sinh (Christmas), hoạt hình 2D (anime 2D)…

Nếu cảm thấy ưng ý với những bức tranh do SeaArt tạo ra, bạn nhấn nút "Download Image" để tải hình ảnh về máy tính của mình.

Một điều thú vị ở SeaArt, đó là trang web này sử dụng phong cách vẽ của nhiều tác giả truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng để tạo ra các tác phẩm của mình, điều này giúp những bức tranh vẽ do SeaArt tạo ra có thể mang phong cách của những bộ truyện nổi tiếng như Naruto, One Piece, Thủy thủ Mặt trăng…

Những bức tranh do SeaArt tạo ra theo phong cách của những bộ truyện tranh nổi tiếng.

Hướng dẫn sử dụng SeaArt trên smartphone

Như trên đã đề cập, khi sử dụng trình duyệt web di động để truy cập vào SeaArt, trang web này sẽ không hiển thị hết đầy đủ tính năng như khi sử dụng trình duyệt web trên máy tính.

Trong trường hợp muốn sử dụng SeaArt trên smartphone, bạn cài đặt và sử dụng trình duyệt web Chrome dành cho Android và iOS để truy cập vào địa chỉ trang web tại https://www.seaart.ai/home.

Tiếp theo, nhấn vào nút 3 chấm trên giao diện trình duyệt Chrome, chọn "trang web cho máy tính" từ menu hiện ra.

Bây giờ, giao diện của trang web SeaArt trên smartphone sẽ tương tự như giao diện hiển thị trên trình duyệt web máy tính. Bạn nhấn vào mục "Swift AI" trên menu của trang web, đăng nhập vào tài khoản và thực hiện các bước như đã hướng dẫn ở trên để sử dụng SeaArt trên smartphone.

Ngoài tính năng biến ảnh chụp thành tranh vẽ anime, bạn cũng có thể sử dụng SeaArt để biến hóa bức ảnh chụp của mình theo nhiều phong cách đẹp mắt và cực kỳ ấn tượng. Có thể nói, SeaArt là một công cụ trực tuyến xử lý ảnh mạnh mẽ mà người dùng không nên bỏ qua.