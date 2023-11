Các tập đoàn công nghệ lớn khai thác và ứng dụng dữ liệu như thế nào?

ViettelDX 2023 là sự kiện do Viettel Solutions tổ chức hôm 16/11 tại Hà Nội quy tụ nhiều diễn giả với 3 hội thảo chuyên đề và 1 phiên toàn thể.

Data Lakehouse và kinh nghiệm khai thác "mỏ vàng" của Viettel

Ông Đoàn Thanh Tám - Phó trưởng ban Công nghệ thông tin (CNTT) Tập đoàn Viettel - chia sẻ, trong kỷ nguyên số, làm sao để khai thác được "mỏ vàng" dữ liệu là bài toán then chốt. Ra quyết định dựa trên số liệu là cách làm nhanh, chính xác và không cảm tính. Khai thác tốt dữ liệu cũng giúp doanh nghiệp hiểu khách hàng, tối ưu vận hành, phát hiện gian lận, quản lý rủi ro, tối ưu chi phí, gia tăng doanh thu…

Ông Đoàn Thanh Tám, Phó trưởng ban CNTT Tập đoàn Viettel.

Tuy nhiên, với những doanh nghiệp bắt đầu tiến trình chuyển đổi số, tình trạng thường gặp nhất là dữ liệu phân mảnh, không thể liên kết hay dữ liệu chưa đáng tin cậy do nguồn đầu vào chưa đạt chuẩn. Đây là những vấn đề mà Tập đoàn Viettel đã gặp phải dẫn tới yêu cầu phải đưa kiến trúc Data Lakehouse vào tiến trình khai thác dữ liệu.

Data Lakehouse là một kiến trúc quản lý dữ liệu mở, mới, kết hợp tính linh hoạt, hiệu quả về chi phí và quy mô của các Data Lakes với việc quản lý dữ liệu và giao dịch ACID của Data Warehouse, cho phép kích hoạt Business Intelligence (BI) và Machine Learning (ML) trên tất cả dữ liệu.

Tại Viettel, Data Lakehouse đang chứng minh vai trò trong 3 lĩnh vực chủ chốt. Với viễn thông, dữ liệu được sử dụng để đưa ra các gợi ý khuyến mãi mang tính cá nhân hóa, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dự đoán nguy cơ lỗi, hỏng thuê bao hay dự đoán lưu lượng data…

Trong lĩnh vực fintech, dữ liệu giúp kích hoạt tiêu dùng, giữ chân khách hàng và tăng lượng kích hoạt. Trong lĩnh vực logistic, Viettel có thể tối ưu vị trí đặt thiết bị hub, phân tích khách hàng tiềm năng, tối ưu đường vận chuyển…

Giải pháp an ninh mạng từ Viettel

Các chuyên gia hàng đầu khẳng định việc "lên mây" để lộ ra những mối đe dọa, thách thức về an toàn thông tin. Tuy nhiên, vì sợ mà không làm thì các doanh nghiệp sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên số.

Ông Lê Quang Huy - Phó giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn Không gian mạng Viettel - cho rằng việc tìm được một nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây có đầy đủ năng lực về hạ tầng và trình độ an ninh mạng là yếu tố then chốt.

Ông Lê Quang Huy, Phó giám đốc Trung tâm Giám sát an toàn Không gian mạng Viettel.

"Viettel vừa là nhà cung cấp Internet băng thông lớn, vừa cung cấp dịch vụ an toàn thông tin với hơn 100 khách hàng trong nước và quốc tế. Chúng tôi tự tin và đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp", ông Huy nói.

Mô hình điện toán đa đám mây và giải pháp từ DELL Technologies Việt Nam

Tiến trình chuyển đổi số, đưa dữ liệu lên nền tảng điện toán đám mây đang diễn ra mạnh mẽ. Các doanh nghiệp có thể lựa chọn dịch vụ khác nhau từ những nhà cung cấp khác nhau.

Nhưng chính điều này làm nảy sinh việc không tương thích giữa dịch vụ của nhà cung cấp. Nếu các doanh nghiệp không chuẩn bị kỹ càng cho hành trình sử dụng Multi Cloud về chiến lược, về con người và năng lực thực thi, tiến trình chuyển đổi số có thể phức tạp hơn.

Ông Nguyễn Quang Huy - Kiến trúc sư giải pháp DELL Technologies Việt Nam.

Ông Nguyễn Quang Huy - Kiến trúc sư giải pháp DELL Technologies Việt Nam - cho biết DELL đã phát triển bộ giải pháp APEX, được thiết kế với triết lý "Multi Cloud by designed" nhằm xóa đi sự không đồng nhất giữa các nền tảng điện toán đám mây mà khách hàng đang sử dụng. Triển khai theo mô hình cho thuê, bộ giải pháp APEX của DELL trở nên dễ tiếp cận với mức chi phí phù hợp.

Luồng gió mới từ AI tạo sinh trên Azure OpenAI của Microsoft

Một trong những lợi thế của doanh nghiệp khi "lên mây" chính là cơ hội được tiếp cận những công nghệ mới nhất với chi phí hợp lý.

Trong kỷ nguyên AI bùng nổ với ChatGPT của OpenAI - một công ty mà Microsoft hợp tác chặt chẽ và ủng hộ - khách hàng được hưởng lợi từ việc tạo ra các ứng dụng AI tạo sinh.

Ông Nguyễn Thế Anh - chuyên gia cấp cao về dữ liệu và AI của Microsoft Việt Nam - cho biết sự ra đời của ChatGPT khoảng 1 năm trước đã khiến sự quan tâm với AI tăng mạnh và việc ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày không còn là kịch bản viễn tưởng.

Ông Nguyễn Thế Anh - chuyên gia cao cấp về dữ liệu và AI, Microsoft Việt Nam.

Hiện tại ChatGPT-4 Turbo đã ra đời với những tính năng vượt trội, giúp phát triển nhiều ứng dụng hơn, giá thành rẻ hơn cùng khả năng phân tích hình ảnh, điều mà các phiên bản trước đó chưa làm được. Và đây chính là nền tảng để các doanh nghiệp có những AI tạo sinh của riêng mình.

"Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hệ sinh thái này, tự xây dựng AI tạo sinh của riêng mình dựa trên chính những dữ liệu và nhu cầu giải quyết công việc hàng ngày. Microsoft định nghĩa những công cụ này là Copilot. Chúng tôi có công cụ để hỗ trợ việc xây dựng những Copilot này cho nội bộ doanh nghiệp hay cho khách hàng", ông Thế Anh chia sẻ.