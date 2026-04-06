Vì lợi ích kinh tế và danh lợi, nhiều bác sĩ thẩm mỹ tự phong khoác lên mình vẻ hào nhoáng bằng các tài khoản có lượt tương tác khủng trên mạng xã hội với những lời đánh bóng tên tuổi, "mát tay" trong phẫu thuật thẩm mỹ, chỉnh hình.

Dựa vào những quảng cáo "không đau", "kỹ thuật cao" và số người theo dõi các bác sĩ này, nhiều người trót tin, trao gửi hy vọng làm đẹp, lột xác từ các bác sĩ "dởm" tại các thẩm mỹ viện tại gia.

"Nhiều cơ sở thẩm mỹ chui tiêm nước muối vào vòng một thì cơ thể còn đào thải được. Nhưng nguy hiểm hơn, họ tiêm, bơm các chất không rõ nguồn gốc sẽ để lại những di chứng thẩm mỹ nghiêm trọng", TS.BS Phạm Ngọc Minh, Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tạo Hình & Vi phẫu Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.

Khi xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu làm đẹp tăng lên kéo theo sự nở rộ của nhiều phương pháp được quảng cáo cấp tốc, không đau... Trong đó, trào lưu tiêm filler, botox trở nên nổi tiếng vì lời thổi phồng làm căng, làm đầy, trẻ hóa làn da nhanh chóng, mức giá hợp túi tiền khiến nhiều người đổ xô đi thực hiện theo các phương pháp này.

Vòng một "bên tươi, bên héo" sau giấc ngủ ở thẩm mỹ viện tại gia

Ở tập phát sóng sau, BS Phạm Ngọc Minh sẽ chia sẻ với độc giả của Dân trí về biến chứng sau những mũi tiêm được chào mời có tác dụng "cải lão hoàn đồng" tức thì.