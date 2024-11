Vitamin K2: "Chiến binh thầm lặng" hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao

Vitamin K2 là gì?

Vitamin K2 là một dạng của vitamin K - một loại vitamin tan trong chất béo có vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh quá trình đông máu, phát triển xương và sức khỏe tim mạch.

Vitamin K được chia làm hai dạng chính:

Vitamin K1 (phylloquinone) thường có trong các loại thực phẩm nguồn gốc thực vật, bao gồm các loại rau lá xanh.

Vitamin K2 (menaquinone) thường có trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật và thực phẩm lên men.

Vitamin K2 có nhiều trong thực phẩm lên men (Ảnh: Pexels).

Tại sao trẻ nhỏ cần bổ sung vitamin K2?

Trẻ em trong giai đoạn phát triển cần rất nhiều canxi để xây dựng và củng cố hệ xương. Nếu không có vitamin K2, canxi sẽ không được phân phối đúng cách đến các xương mà có thể tích tụ trong các động mạch hoặc mô mềm, gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài.

Hỗ trợ sự phát triển xương chắc khỏe

Vitamin K2 đóng vai trò quan trọng trong việc kích hoạt osteocalcin - một loại protein gắn kết canxi vào xương. Điều này không chỉ giúp xương của trẻ phát triển mạnh mẽ mà còn phòng ngừa các vấn đề về xương như loãng xương khi trưởng thành.

Phòng ngừa các vấn đề về răng miệng

Vitamin K2 còn giúp hỗ trợ trẻ có hàm răng chắc khỏe. Khi osteocalcin được kích hoạt, canxi sẽ được chuyển vào răng giúp phòng ngừa sâu răng và các vấn đề khác liên quan đến sức khỏe răng miệng.

Hỗ trợ hệ miễn dịch khỏe mạnh

Hệ miễn dịch của trẻ em còn non yếu, dễ bị tổn thương bởi vi khuẩn và virus gây bệnh. Vitamin K2 có khả năng tăng cường hệ miễn dịch bằng cách hỗ trợ cơ thể sản sinh nhiều tế bào miễn dịch hơn, giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm trùng.

Phòng ngừa các vấn đề tim mạch trong tương lai

Dù trẻ nhỏ hiếm khi gặp vấn đề về tim mạch nhưng việc bổ sung đủ vitamin K2 ngay từ khi còn nhỏ có thể giúp phòng ngừa các bệnh tim mạch khi trẻ trưởng thành. Vitamin K2 giúp ngăn chặn sự tích tụ canxi trong động mạch - một nguyên nhân chính gây ra xơ vữa động mạch và các vấn đề về tim mạch sau này.

Vitamin K2 hỗ trợ bảo vệ tim mạch ở trẻ (Ảnh: Pinterest).

Liều lượng bổ sung vitamin K2 cho trẻ nhỏ

Về liều dùng, theo nghiên cứu của Agnieszka Koziol và Katarzyna Maresz được đăng tải trên Thư Viện Y Khoa Hoa Kỳ, cho thấy rằng 45-50 mcg/ngày MK-7 là mức tiêu thụ phù hợp cho trẻ em.

Liều lượng vitamin K2 cần thiết cho trẻ nhỏ có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe.

Nên chọn D3K2 có độ tinh khiết cao giúp trẻ hấp thu canxi tốt hơn (Ảnh: LineaBon).

Với những trẻ mà chế độ ăn không thể cung cấp đủ lượng vitamin K2 cần thiết, có thể cân nhắc tới việc sử dụng các loại thực phẩm bổ sung dưới dạng viên, siro nhỏ giọt hoặc dạng xịt được thiết kế đặc biệt cho trẻ em.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Bách khoa Marche - Ý đã thực hiện một nghiên cứu để xác định mối liên kết giữa độ tinh khiết với tính hiệu quả của MK7 và chứng minh được rằng MK7 có độ tinh khiết cao cho tính ổn định và hiệu quả sử dụng cao hơn so với MK7 kém tinh khiết và lẫn nhiều tạp chất.

Nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Molecules với tựa đề "Menaquinone 7 Stability of Formulations0 and Its Relationship with Purity Profile" và trở thành một công trình có ý nghĩa tại Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ.

MK7 có 2 loại đồng phân gồm Cis MK7 và Trans MK7. Trong đó, Trans MK7 có tác dụng vận chuyển canxi vào xương. Theo đó, vitamin K2 với MK7 có hàm lượng Trans MK7 càng cao sẽ có độ tinh khiết càng cao. Và độ tinh khiết của vitamin càng cao thể hiện khả năng vận chuyển canxi.

Nghiên cứu "Cis and trans isomers of the vitamin menaquinone-7: which one is biologically significant?" của tác giả Neha Lal & Aydin BerenJian đăng trên tạp chí Applied Microbiology and Biotechnology (năm 2020) cũng đã kết luận rằng đồng phân Cis MK7 với cấu trúc phi tuyến tính làm giảm khả năng vận chuyển của MK7.

Đồng phân Trans MK7 tinh khiết hiện nay là MK7 với tỷ lệ đồng phân All - Trans MK7 giúp hỗ trợ hấp thu lượng canxi vào xương.

Do đó, khi lựa chọn sản phẩm vitamin K2 cho trẻ, ba mẹ cân nhắc chọn các loại sản phẩm bổ sung vitamin K2 ở dạng đồng phân All - Trans MK7 là VitaMK7 để có lợi cho chiều cao của con.

Tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng trước khi bổ sung bất cứ loại thực phẩm chức năng nào để đảm bảo sử dụng đúng liều lượng, chủng loại, phù hợp với nhu cầu của trẻ giúp trẻ phát triển toàn diện.