Vinmec Hạ Long cứu cụ ông 89 tuổi thoát nguy cơ suy thận bằng nội soi ít xâm lấn

Nhờ được can thiệp nội soi ít xâm lấn bằng công nghệ dao điện lưỡng cực tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Hạ Long, người bệnh nhanh chóng hồi phục mà không cần chuyển tuyến lên Hà Nội.

Nguy cơ suy thận cấp từ tình trạng bí tiểu kéo dài ở tuổi cận kề 90

Nhiều năm qua, cụ Nguyễn Hùng Trọng (89 tuổi, Quảng Ninh) phải sống chung với tình trạng tiểu rắt, tiểu són và tiểu đêm kéo dài. Mỗi đêm, cụ phải thức dậy tới 7-8 lần để đi vệ sinh khiến giấc ngủ bị gián đoạn liên tục, sức khỏe suy giảm đáng kể.

Gần đây, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi cụ xuất hiện cơn đau tức vùng bụng dưới dữ dội, liên tục buồn tiểu nhưng không thể đi tiểu. Gia đình lập tức đưa bệnh nhân tới Vinmec Hạ Long cấp cứu.

Khai thác bệnh sử cho thấy hơn 4 năm trước, cụ từng được phẫu thuật điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt tại một bệnh viện tuyến trung ương. Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh lần này cho thấy khối tăng sinh đã tái phát kích thước lớn, chèn ép gần như hoàn toàn niệu đạo, khiến nước tiểu không thể thoát ra ngoài.

Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long thực hiện ca phẫu thuật nội soi cắt khối tăng sinh qua niệu đạo bằng dao điện lưỡng cực (Ảnh: BVCC).

Theo các bác sĩ, bí tiểu cấp ở người cao tuổi là tình trạng nguy hiểm. Nước tiểu ứ đọng kéo dài không chỉ gây tổn thương bàng quan mà còn trào ngược lên niệu quản và thận, làm tăng nguy cơ suy thận cấp, nhiễm trùng tiết niệu và nhiều biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Không chỉ phức tạp về mặt bệnh lý, đây còn là ca bệnh nhiều thách thức do người bệnh đã ở tuổi cận kề 90. Chức năng tim mạch, hô hấp và khả năng hồi phục sau can thiệp đều suy giảm đáng kể, đòi hỏi phương án điều trị vừa giải quyết triệt để tình trạng tắc nghẽn vừa hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng.

90 phút can thiệp ít xâm lấn giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng

Nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, Vinmec Hạ Long lập tức tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa. Các bác sĩ Vinmec Hạ Long quyết định lựa chọn phương pháp nội soi cắt khối tăng sinh qua niệu đạo bằng dao điện lưỡng cực kết hợp gây tê tủy sống, thay vì mổ mở truyền thống.

Đây là kỹ thuật hiện đại đang được ứng dụng rộng rãi trong điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt nhờ khả năng can thiệp ít xâm lấn, giảm mất máu và rút ngắn thời gian hồi phục, đặc biệt phù hợp với người bệnh cao tuổi hoặc có nhiều bệnh lý nền.

Khác với công nghệ đơn cực trước đây, dao điện lưỡng cực hoạt động trong môi trường nước muối sinh lý 0,9%, giúp hạn chế nguy cơ rối loạn điện giải trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời, kỹ thuật này cho phép bóc tách chính xác mô tăng sinh và cầm máu hiệu quả ngay trong lúc can thiệp, giúp duy trì trường mổ rõ nét và giảm nguy cơ biến chứng.

Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 90 phút dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp ngoại khoa và gây mê hồi sức. Trong suốt quá trình can thiệp, các chỉ số sinh tồn của người bệnh được kiểm soát ổn định, không ghi nhận biến chứng.

Nhờ thực hiện qua đường tự nhiên, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn ngay sau phẫu thuật, ít đau, phục hồi sớm. Chỉ sau 3 ngày điều trị, nước tiểu đã trong trở lại, bệnh nhân đi tiểu thông thoáng và được rút ống thông an toàn.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau ca phẫu thuật tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long (Ảnh: BVCC).

Trải qua ca phẫu thuật nhẹ nhàng ngoài sức tưởng tượng, cụ Trọng chia sẻ: “Trước đây, mỗi khi cần điều trị bệnh phức tạp, tôi thường lựa chọn các bệnh viện lớn ở Hà Nội hoặc ra nước ngoài. Tuy nhiên lần này, tôi thực sự hài lòng với chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất cũng như sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại Vinmec Hạ Long. Người dân Quảng Ninh giờ đây hoàn toàn có thể yên tâm tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương”.

Thành công của ca bệnh không chỉ giúp cứu sống người bệnh trong tình trạng cấp bách, mà còn tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ các kỹ thuật ngoại khoa tiết niệu chuyên sâu tại Vinmec Hạ Long, đồng thời mở ra thêm cơ hội cho người dân Quảng Ninh được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương mà không cần chuyển tuyến xa.