Vinmec được vinh danh "Top 5 nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam"

Đây là bảng xếp hạng toàn cầu về văn hóa doanh nghiệp, được thực hiện trên cơ sở khảo sát hơn 113.000 người lao động thuộc các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Vinmec ghi dấu ấn trong bảng xếp hạng năm nay nhờ chiến lược phát triển bền vững lấy con người làm trung tâm. Trong ngành y tế vốn nhiều áp lực, Vinmec vẫn duy trì văn hóa tổ chức tích cực, nơi đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và nhân viên văn phòng có điều kiện phát triển toàn diện, học hỏi không ngừng và gắn bó lâu dài.

Vinmec được vinh danh trong danh sách Top 5 Nơi làm việc xuất sắc nhất Việt Nam năm 2025 do tổ chức Great Place to Work công bố.

Bà Lê Thúy Anh, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết: "Con người là yếu tố cốt tử, chất lượng là cốt lõi, đó là triết lý vận hành xuyên suốt tại Vinmec. Danh hiệu Nơi làm việc xuất sắc không chỉ là sự ghi nhận quý báu mà còn là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào phát triển đội ngũ, từ đào tạo, phúc lợi đến trao quyền và truyền cảm hứng".

Vinmec cũng được đánh giá cao nhờ chính sách phúc lợi toàn diện, lộ trình thăng tiến rõ ràng và môi trường làm việc tôn trọng, lắng nghe mọi ý kiến.

Đây là một trong số ít hệ thống y tế tại Việt Nam tích hợp ba trụ cột: nghiên cứu, thực hành lâm sàng, đào tạo y khoa, hướng đến trở thành mô hình y tế học thuật hàng đầu khu vực.

Trước đó, Vinmec đã được vinh danh tại nhiều giải thưởng như "Nơi làm việc tốt nhất" tại Hội nghị CSR & ESG Toàn cầu 2025, "Best Companies to Work for in Asia" (Những công ty tốt nhất để làm việc tại Châu Á) và "Most Caring Company Award" (Giải thưởng Công ty quan tâm nhất) tại HR Asia Awards 2024.

Việc liên tiếp xuất hiện trong các bảng xếp hạng không chỉ khẳng định vị thế của Vinmec trên bản đồ nhà tuyển dụng hàng đầu, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ của hệ thống này trong việc phát triển nguồn nhân lực bền vững, phục vụ cộng đồng.