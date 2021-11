Viêm loét dạ dày uống CumarGold New được không?

Dân trí CumarGold New là sản phẩm hỗ trợ cho bệnh nhân dạ dày được giới chuyên môn đánh giá cao. Sản phẩm sử dụng cho những trường hợp viêm loét dạ dày cấp và mạn tính, giúp hỗ trợ giảm đau nhanh đồng thời bảo vệ niêm mạc hiệu quả.

CumarGold New - giải pháp hỗ trợ vượt trội cho người viêm loét dạ dày

CumarGold New bổ sung thêm Chiết xuất Gừng chuẩn hóa, nâng cao hiệu quả hỗ trợ bệnh dạ dày.

Năm 2013, Viện Hàn Lâm KH&CN Việt Nam là đơn vị đầu tiên ở Việt Nam chế tạo thành công Nano Curcumin có chất lượng tương đương chế phẩm của Mỹ. Công nghệ này đã nhanh chóng được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI (CVI Pharma) để sản xuất thành công sản phẩm CumarGold, mang tới cho người Việt một giải pháp hỗ trợ bệnh dạ dày an toàn và hiệu quả cao.

Tiếp nối thành công đó, tháng 9/2020, CVI Pharma đã thực hiện cải tiến và cho ra đời phiên bản nâng cấp CumarGold New với việc bổ sung 15mg chiết xuất Gừng chuẩn hóa (nhập khẩu châu Âu), từ đó gấp đôi tác động tới bệnh dạ dày:

- Hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động của vi khuẩn Hp, acid dịch vị, từ đó giúp dạ dày nhanh lành các vết loét.

- Hỗ trợ giảm nhanh các tình trạng viêm loét dạ dày, tá tràng, đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược dạ dày, thực quản.

- Hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị, xạ trị, ngăn nguy cơ biến chứng và tái phát.

Biểu đồ thống kê quá trình cải thiện triệu chứng khi dùng CumarGold New.

Đau dạ dày, viêm loét dạ dày nên uống CumarGold New trong bao lâu?

Tùy từng tình trạng bệnh, từng cơ địa mà thời gian sử dụng sản phẩm sẽ có sự khác biệt. Tuy nhiên, theo khuyến cáo từ nhà sản xuất, người bị bệnh dạ dày cấp tính nên sử dụng CumarGold New tối thiểu 1 tháng để được hỗ trợ giảm đau thượng vị, ợ hơi, ợ chua và ngăn ngừa nguy cơ tái phát. Đối với trường hợp viêm loét dạ dày mạn tính, nên duy trì dùng sản phẩm từ 3-6 tháng để nhận được hiệu quả hỗ trợ bảo vệ niêm mạc, giảm tình trạng viêm loét tốt nhất.

Thực tế nghiên cứu tại Đại học quốc gia Hà Nội cho thấy, sản phẩm CumarGold New có độ hấp thu trên 95%, không độc hại khi sử dụng liều cao hoặc khi sử dụng thời gian dài. Bởi thế, rất nhiều người sau khi đã cải thiện được bệnh vẫn duy trì uống 1-2 viên CumarGold New/ngày để hỗ trợ ngăn tái phát, biến chứng và tái nhiễm vi khuẩn Hp.

Ưu điểm nổi bật của CumarGold New:

- Là sản phẩm được phát triển từ đề tài nghiên cứu 10 năm của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Nguồn Nano Curcumin bào chế theo công nghệ của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, có chất lượng tương đương với chế phẩm của Mỹ, tốt gấp 40 lần Curcumin và nghệ thông thường.

- Sản phẩm đã được thực hiện thử nghiệm tiền lâm sàng tại Học viện Quân y, Bệnh viện 103, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Độ an toàn cao giúp cho sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép sử dụng cho cả trẻ em từ 2 tuổi và phụ nữ đang cho con bú.

- Tính đến 2021, sản phẩm đã tồn tại được 8 năm và có mặt ở hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc, được nhiều chuyên gia y tế uy tín khuyên dùng.

Cấp phép của Bộ Y tế và Chứng nhận từ Cục quản lý Thực phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ.

CumarGold New nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng

Trải qua 8 năm có mặt trên thị trường, CumarGold New đã chiếm được sự tin yêu của nhiều khách hàng từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Cô Nguyễn Thị Lan bị bệnh viêm loét hang vị dạ dày có Hp tái đi tái lại nhiều lần do tác dụng phụ của thuốc khớp.

Cô Nguyễn Thị Lan (Tổ 9 - Cụm B - Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội) chia sẻ: "Cô bị viêm loét dạ dày có vi khuẩn Hp và sử dụng CumarGold New được một thời gian rồi. Cô thấy sản phẩm rất tốt, sức khỏe của cô cũng cải thiện hơn từ khi dùng sản phẩm".

Là khách hàng trung thành suốt 8 năm của CumarGold New, chú Lê Hồng Kỳ (Tổ 2 - Hưng Trí - Kỳ Anh - Hà Tĩnh) cũng rất hài lòng với hiệu quả mà mình nhận được khi sử dụng sản phẩm: "Phải dùng lâu năm như tôi mới thấy sản phẩm nó giá trị như thế nào. Tôi thấy hiệu quả nên đi đâu gặp ai đau dạ dày tôi cũng giới thiệu dùng CumarGold New như tôi".

Bệnh dạ dày của chú Kỳ đã có nhiều cải thiện với CumarGold New.

"Cũng là nghệ mà trước mình dùng tinh bột nghệ không có hết. Nhưng dùng CumarGold New thì lại đỡ rất nhiều, ăn uống ngon miệng hẳn, ợ hơi, ợ chua cũng giảm dần." - chị Trần Thị Phương (Ấp An Lạc - Định An - Lấp Vò - Đồng Tháp) cho biết.

Mua CumarGold New ở đâu chính hãng?

Để đặt mua hàng chính hãng, khách hàng vui lòng lựa chọn một trong các cách sau:

Cách 1: Mua CumarGold New tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc (Tại đây).

Cách 2: Mua online tại website hoặc fanpage chính thức của Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI (Tại đây).

Cách 3: Tham khảo thông tin từ dược sĩ chuyên môn và đặt hàng qua Tổng đài miễn cước 1800 1796 (Hotline ngoài giờ hành chính 094 380 6565).

Trường Thịnh