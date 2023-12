Usolab Việt Nam ra mắt công nghệ phục hồi da EXO-K

Sự kiện quy tụ hơn 500 khách mời và diễn giả là các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu và các CEO điều hành chuỗi thẩm mỹ viện, spa uy tín trong lĩnh vực da liễu - thẩm mỹ.

Là sự kiện nổi bật được Usolab Việt Nam ấp ủ trong thời gian vừa qua, "Usolab Journey to Glory" không chỉ tạo sức hút với khách hàng mà còn giúp cho thương hiệu thể hiện được vị thế hàng đầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm làm đẹp có nguồn gốc từ Hàn Quốc.

Đại diện Usolab Việt Nam - ông Thân Minh Hoàng cho biết, dưới những tác động của môi trường, khí hậu, thói quen sinh hoạt hay các sản phẩm có chất lượng không tốt đã ảnh hưởng không nhỏ tới làn da của chị em phụ nữ.

Đại diện Usolab Việt Nam - ông Thân Minh Hoàng chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Usolab Việt Nam).

Cùng với sự phát triển của xã hội, lối sống nhanh đã phần nào gây áp lực lên làn da, khiến cho mơ ước về một làn da khỏe mạnh, không tuổi đã trở nên khó khăn hơn. Thấu hiểu điều đó, Usolab Việt Nam mang đến các công nghệ mới, không chỉ cải thiện các vấn đề làn da, giúp tái tạo làn da khỏe mạnh từ sâu trong tế bào mà còn tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí.

"Usolab Journey to Glory" được tổ chức với hai chuyên đề: "Giải mã hướng điều trị giãn mạch và bệnh trứng cá đỏ do lạm dụng các biện pháp can thiệp và do bẩm sinh" và "Ứng dụng vitamin K và thực tế lâm sàng trên làn da Việt".

Sự đồng hành của bác sĩ CKII. Phạm Minh Trường, dược sĩ Nguyễn Ngọc Hạnh Thư và Giám đốc chuyên môn Usolab Korea - Ko Na Yeon đã mang đến những kiến thức chuyên sâu và nền tảng cơ sở lý thuyết, giúp khách hàng có cái nhìn khoa học, hiểu rõ hơn về làn da cũng như công nghệ mới được Usolab ứng dụng.

Bác sĩ CKII Phạm Minh Trường chia sẻ chủ đề " Giải mã hướng điều trị giãn mạch và bệnh trứng cá đỏ do lạm dụng các biện pháp can thiệp và do bẩm sinh " (Ảnh: Usolab Việt Nam).

Điểm nhấn công nghệ "EXO-K - Kỷ nguyên đột phá tái tạo làn da" thu hút nhiều khách hàng, bởi có tác dụng tích cực trong việc cải thiện, phục hồi làn da mỏng yếu, nhạy cảm, tổn thương sau xâm lấn.

Đại diện Usolab Việt Nam cho biết, EXO-K là công nghệ kết hợp exosome từ thực vật (rau má - Centella Asatica), vitamin K1, K3 và Ceramide để mang lại khả năng phục hồi giảm đỏ vượt trội, kích hoạt miễn dịch cũng như củng cố hàng rào bảo vệ da. Nền tảng khoa học cũng là một trong những thế mạnh của Usolab và giúp thương hiệu nhận sự tin tưởng của khách hàng.

Bên cạnh yếu tố công nghệ EXO-K được mong chờ của Usolab Việt Nam, một trong những yếu tố góp phần tạo nên thành công của "Usolab Journey to Glory" là phần ra mắt giới thiệu sản phẩm mới: Usolab Bio Premium K Ampoule. Usolab Bio Premium K Ampoule ra đời là thành tựu của việc nghiên cứu và ứng dụng thành công công nghệ Exo K.

Sản phẩm của Usolab Việt Nam mang lại nhiều lợi ích vượt trội trong việc hỗ trợ phục hồi tế bào đối với da nhạy cảm (Ảnh: Usolab Việt Nam).

Đây là sản phẩm chăm sóc da phổ biến tại Hàn Quốc, hỗ trợ trong chu trình dưỡng da, phục hồi và duy trì thanh xuân cho làn da. Việc kết hợp vitamin K với exosome giúp tân binh của Usolab nhanh chóng thu hút sự quan tâm và được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới phục hồi tế bào.

Không chỉ có tác dụng tích cực trong việc cấp ẩm, làm dịu tức thì, Usolab Bio Premium K Ampoule còn có khả năng cải thiện, ngăn ngừa tăng sắc tố và sửa chữa các tổn thương từ sâu bên trong. Usolab Bio Premium K Ampoule và các sản phẩm dòng K của Usolab được kỳ vọng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực giúp phục hồi làn da, đem lại sự tự tin cho chị em phụ nữ.

"Sự kiện ra mắt công nghệ độc quyền của Usolab Việt Nam là bước đệm trên hành trình chinh phục khách hàng toàn quốc của thương hiệu. Với các đối tác là 100 bác sĩ, chuyên khoa da liễu, có mặt tại hơn 40 tỉnh, thành phố, Usolab Việt Nam đã phục vụ hơn 1.000 khách hàng, mang đến các sản phẩm chất lượng vượt mong đợi. Với tiềm năng đó, Usolab Việt Nam sẽ mang đến thêm nhiều sản phẩm và công nghệ chất lượng trong tương lai", đại diện thương hiệu chia sẻ.

