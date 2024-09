Up Dental - Địa chỉ niềng răng chuyên sâu tại TPHCM

Từ năm 2015, Up Dental xây dựng và không ngừng hoàn thiện quy trình thăm khám, điều trị, theo dõi trước - trong - sau niềng. Hiện tại, nha khoa đã đồng hành cùng hơn 15.000 khách hàng và kiến tạo thành công hàng nghìn nụ cười đẹp.

Tập trung đầu tư nguồn lực tối đa, cam kết về chất lượng điều trị

Up Dental là nha khoa nghiên cứu và điều trị chuyên sâu niềng răng, có kinh nghiệm điều trị hô, móm, thưa, lệch lạc,... cho cả trẻ em và người lớn. Hướng đến chất lượng điều trị và sự an tâm của khách hàng, nha khoa tập trung đầu tư nguồn lực tối đa.

Đội ngũ bác sĩ Up Dental có kinh nghiệm điều trị hàng nghìn ca niềng.

Đội ngũ bác sĩ Up Dental chuyên môn cao, được đào tạo chuyên sâu về niềng răng. Bác sĩ niềng đã có kinh nghiệm điều trị cho hàng nghìn khách hàng, đảm bảo về thẩm mỹ và khớp cắn.

Với sự thẩm định của cơ quan quản lý, nha khoa đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt của một phòng khám chất lượng cao về cơ sở vật chất.

Nha khoa trang bị máy móc hiện đại hỗ trợ tối đa cho quá trình điều trị.

Để xác định chính xác cấu trúc xương và răng, Up Dental đã đầu tư máy X-quang Sirona tiên tiến từ Đức. Máy hỗ trợ phân tích toàn bộ cấu trúc răng hàm, giúp lên kế hoạch niềng chuẩn xác hơn. Đồng thời, với lượng tia X bằng 1/10 thông thường, máy an toàn cho sức khỏe khách hàng. Ngoài ra, phòng khám sử dụng ghế nha khoa tích hợp màn hình phân tích, máy tiểu phẫu giúp thoải mái trong quá trình chỉnh nha.

"Tại Up Dental, bạn sẽ được thăm khám và điều trị niềng răng theo chuẩn y khoa, tuân thủ sát sao nguyên tắc 1 khách hàng - 1 bác sĩ. Khách hàng sẽ nhận được bản cam kết hiệu quả điều trị trước khi bắt đầu quá trình. Chúng tôi chịu trách nhiệm về kết quả niềng răng như đã tư vấn, ưu tiên bảo vệ quyền lợi của khách hàng", đại diện Up Dental khẳng định.

Mọi thao tác trong quy trình được phụ trách bởi 1 bác sĩ chính.

Hiện tại, Up Dental điều trị bằng các phương pháp: niềng răng mắc cài kim loại, niềng răng mắc cài sứ và niềng răng Invisalign.

Không ngừng hoàn thiện quy trình, nâng cấp chất lượng dịch vụ

Giá niềng răng phụ thuộc và chất lượng điều trị và chất lượng dịch vụ. Hiểu được điều đó, 10 năm qua, Up Dental đề cao giá trị và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Nhân viên tại Up Dental phục vụ khách hàng bằng sự chủ động và tận tâm. Theo đó, các bộ phận hỗ trợ khác tại Up Dental cũng được đào tạo kiến thức về niềng răng.

Dù bạn lựa chọn niềng răng trả góp, đang điều trị hay đã tháo niềng, Up Dental vẫn duy trì chất lượng dịch vụ hàng đầu.

Nha khoa xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, thông qua nhiều kênh thông tin để đảm bảo sự thuận tiện tối đa. Các yêu cầu và thắc mắc của khách hàng sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời, thông tin đầy đủ và chính xác về các dịch vụ và lịch hẹn. Trước ngày tái khám, nha khoa cũng sẽ liên hệ nhắc hẹn để tiến trình niềng răng đạt hiệu quả như dự kiến.

Hơn 15.000 khách hàng lựa chọn và hài lòng

Tính đến năm 2024, Up Dental cho hay đã điều trị cho hơn 15.000 khách hàng. Với hàng nghìn ca niềng thành công, nha khoa cũng ghi nhận nhiều phản hồi tích cực.

Khách hàng cải thiện về thẩm mỹ và sức khỏe rõ rệt sau khi niềng răng.

Không chỉ nhận được sự tin tưởng của khách niềng sinh sống tại TPHCM, nha khoa còn được khách hàng ở các tỉnh xa chọn để gửi gắm ước mơ về nụ cười đẹp. Dù hành trình niềng răng sẽ gian nan và tốn kém hơn do khoảng cách xa, nhưng khách hàng ở tỉnh vẫn tin chọn nha khoa. Đội ngũ Up Dental cũng hỗ trợ khách ở xa trong việc sắp xếp lịch hẹn, tinh gọn các bước, kịp thời giải đáp những thắc mắc 24/7.

Hiện tại Up Dental có nhiều chính sách để đồng hành cùng khách hàng nhằm giảm áp lực tài chính: giảm giá cho sinh viên, ưu đãi giới thiệu,... cùng nhiều quà tặng vào những dịp đặc biệt trong năm.

Up Dental là đơn vị tiên phong áp dụng chính sách niềng răng trả góp 0% lãi suất với quy trình minh bạch, rõ ràng. Theo đó, chi phí niềng răng sẽ được chia nhỏ như sau:

- Thanh toán 30% chi phí niềng trước khi gắn mắc cài.

- Chia nhỏ 70% còn lại và thanh toán dần trong những đợt tái khám.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 2 Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM

Hotline tư vấn: 0978 002 769 - 1900 03 09

Website: https://updental.vn/