TS.BS Đoàn Đức Dũng: "Người nhạc trưởng" đa năng trong lĩnh vực tim mạch can thiệp

Hành trình học thuật và sự nghiệp đầy bản lĩnh

Được đào tạo bài bản tại Trường Đại học Y Hà Nội - một trong những ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước, TS. Dũng tốt nghiệp chương trình bác sĩ đa khoa, bác sĩ nội trú rồi hoàn thành nghiên cứu sinh và tích lũy nền tảng chuyên môn vững chắc về bệnh học tim mạch, siêu âm tim, điện sinh lý học tim, thành thục các thủ thuật cấp cứu tim mạch (sốc điện chuyển nhịp, chọc dẫn lưu dịch màng tim, đặt máy tạo nhịp tạm thời cấp cứu…).

Được dìu dắt bởi những bậc thầy đầu ngành như PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, GS.TS Nguyễn Quang Tuấn, và GS.TS Phạm Mạnh Hùng, ông đã kế thừa những kỹ thuật can thiệp tim mạch tinh hoa để hiện thực hóa ước mơ trở thành bác sĩ tim mạch hàng đầu.

TS Dũng không ngừng nâng cao chuyên môn qua các khóa tu nghiệp tại nhiều quốc gia như Đức, Singapore, Thái Lan,… mang về Việt Nam những kỹ thuật tiên tiến nhất, đồng thời truyền đạt kinh nghiệm đến các đồng nghiệp thông qua các chương trình chuyển giao kỹ thuật tại nhiều bệnh viện lớn trong nước.

Chuyên gia trong lĩnh vực can thiệp tim mạch

Hiện tại, TS.BS Đoàn Đức Dũng là một trong số ít bác sĩ tại Việt Nam thực hiện toàn diện các thủ thuật can thiệp tim mạch, bao gồm can thiệp động mạch vành, can thiệp tim bẩm sinh, thay van động mạch chủ qua da (TAVI), cấy máy tạo nhịp tim, can thiệp các bệnh lý động mạch chủ, động mạch chi dưới, và động mạch tạng.

TS.BS Đoàn Đức Dũng hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City.

Ông cùng đội ngũ tại Vinmec đã tiên phong ứng dụng công nghệ in 3D trong điều trị các bệnh lý động mạch chủ phức tạp và thực hiện thành công nhiều ca thay van động mạch chủ qua da (TAVI) - kỹ thuật hiện đại chỉ được triển khai tại một số trung tâm tim mạch lớn trong nước.

Vai trò dẫn dắt tại Vinmec

Là Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch tại Bệnh viện ĐKQT Vinmec Times City, TS. Dũng đảm nhiệm vai trò phụ trách lĩnh vực tim mạch can thiệp trên toàn hệ thống Vinmec. Với sự hỗ trợ từ trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên môn đồng hành tài năng, ông tiếp tục mang đến những bước tiến đột phá, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của chuyên ngành Tim mạch.

TS.BS Đoàn Đức Dũng không chỉ là chuyên gia y tế xuất sắc, mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ, mang trong mình sứ mệnh đem lại cuộc sống và chất lượng điều trị tốt nhất cho mọi bệnh nhân.

Hiện tại TS. Dũng còn đảm nhiệm vai trò giảng dạy đại học và sau đại học cho các Trường Y danh tiếng tại Hà Nội như Đại học Y Vinuni, Đại học Y Hà Nội.