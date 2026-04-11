Trung tâm Y khoa Phương Nam: Đa dạng dịch vụ khám sức khỏe và hồ sơ điện tử

Sau hơn 3 tháng vận hành ổn định tại địa chỉ 189 Hai Bà Trưng (Đà Lạt), Trung tâm Y khoa Phương Nam đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cá nhân và tổ chức.

Sự kết hợp giữa đội ngũ bác sĩ chuyên khoa cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại mang đến những giải pháp y tế thiết thực, giúp tối ưu hóa thời gian và chi phí cho người dân địa phương.

Trung tâm Y khoa Phương Nam 189 Hai Bà Trưng, Cam Ly - Đà Lạt (Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam).

Đột phá quy trình số hóa hồ sơ sức khỏe lái xe

Dịch vụ khám sức khỏe lái xe cho các hạng bằng A, B, C, D, E... tại Trung tâm Y khoa Phương Nam được quan tâm nhờ quy trình số hóa toàn diện. Điểm thuận tiện giúp khách hàng tiết kiệm thời gian chính là việc trung tâm thực hiện liên kết dữ liệu với hệ thống của Bộ Giao thông Vận tải.

Thay vì sử dụng hồ sơ giấy truyền thống, thông tin sức khỏe của khách hàng được đẩy trực tiếp lên hệ thống dịch vụ công quốc gia, cho phép người dân thực hiện thủ tục đổi bằng lái trực tuyến ngay tại nhà một cách dễ dàng.

Quy trình thăm khám được thiết kế khoa học, giúp khách hàng hoàn tất các danh mục từ xét nghiệm ma túy đến đo thị lực, thính lực trong khoảng 30 phút. Sự chuyên nghiệp này không chỉ giúp giảm tải áp lực hành chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho những người bận rộn.

Đồng hành cùng doanh nghiệp và bảo đảm an toàn thực phẩm

Đáp ứng các quy định về quản lý lao động, Trung tâm Y khoa Phương Nam cung cấp các gói khám sức khỏe định kỳ bài bản cho doanh nghiệp.

Đây là dịch vụ thiết yếu giúp các đơn vị nắm bắt tình trạng sức khỏe đội ngũ nhân viên, từ đó có sự điều chỉnh công việc phù hợp, đảm bảo hiệu suất lao động bền vững cho từng khách hàng.

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ sức khỏe theo đúng quy định pháp luật (Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam).

Đối với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống tại Đà Lạt, dịch vụ khám sức khỏe Vệ sinh an toàn thực phẩm (khám Thẻ xanh) là danh mục đặc biệt quan trọng.

Các chuyên gia y tế tại Phương Nam thực hiện tầm soát kỹ lưỡng theo đúng quy định, giúp đơn vị hoàn thiện hồ sơ pháp lý về an toàn thực phẩm. Mọi dữ liệu của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống điện tử, giúp việc tra cứu và tái khám định kỳ trở nên thuận tiện.

Nâng cao hiệu quả chẩn đoán bằng công nghệ hiện đại

Song song với mảng dịch vụ hành chính y tế, Trung tâm Y khoa Phương Nam dành nguồn lực lớn đầu tư vào hệ thống máy móc chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao. Đây là nền tảng cốt lõi giúp bác sĩ đưa ra kết luận chính xác cho bệnh nhân ngay từ những giai đoạn sớm của bệnh lý.

Hệ thống chẩn đoán bao gồm máy CT Scanner, siêu âm 5D và đặc biệt là hệ thống nội soi tiêu hóa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Công nghệ AI hỗ trợ bác sĩ trong việc soi chiếu, phân tích niêm mạc và phát hiện các tổn thương nhỏ nhất, có giá trị lớn trong tầm soát ung thư dạ dày và đại tràng cho bệnh nhân.

Trang thiết bị hiện đại tại Phương Nam hỗ trợ đắc lực cho công tác điều trị (Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam).

Ngoài ra, trung tâm còn sở hữu hệ thống xét nghiệm tự động hóa, cho kết quả nhanh và độ chính xác cao ngay tại cơ sở. Việc trang bị các thiết bị đời mới giúp bệnh nhân không cần phải di chuyển xa hay chờ đợi lâu để thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng phức tạp.

Sự kết hợp giữa chuyên môn bác sĩ và công nghệ tạo nên sự tin cậy cho người dân (Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam).

Với phương châm đặt sức khỏe lên trên hết, trung tâm vẫn duy trì lịch khám ngoài giờ và cuối tuần cho các chuyên khoa quan trọng như sản, nhi, tai mũi họng để đồng hành sát sao cùng bệnh nhân.

Địa chỉ y tế tin cậy tại Đà Lạt với quy mô đầu tư bài bản (Ảnh: Trung tâm Y khoa Phương Nam).

Sau hơn một quý vận hành, Trung tâm Y khoa Phương Nam tại 189 Hai Bà Trưng đã khẳng định vị thế là địa chỉ y tế tin cậy, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân Đà Lạt và du khách.

Tổng đài miễn phí cước: 1800 2222

Hệ thống chi nhánh:

Cơ sở 1: 189 Hai Bà Trưng, Phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng.

Cơ sở 2: 412 Quốc lộ 20, xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ sở 3: 511A Trần Phú, phường B’Lao, Lâm Đồng.

