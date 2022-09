"Trái ngọt" từ những cống hiến lặng thầm vì cộng đồng trong đại dịch

Khổ nào bằng đi… sinh thời Covid-19

Nhìn con trai đang chập chững tập đi, chị T.T.K.A (30 tuổi, Thủ Dầu Một) không giấu được niềm hạnh phúc giản đơn bởi với chị và nhiều phụ nữ Bình Dương, hành trình đi sinh vào tháng 7 năm ngoái vẫn còn đầy ám ảnh.

Ngày dự sinh đến gần, chị A. càng lo lắng bội phần. Sinh ở đâu cho an toàn, đi lại làm sao giữa phong tỏa nghiêm ngặt, ai sẽ chăm sóc khi mẹ ruột ở quê không lên được, chồng lại đang cách ly, nếu không may mình nhiễm bệnh thì sao… Những câu hỏi không lời đáp thách thức người mẹ trẻ trước bối cảnh tất cả các nguồn lực y tế đều tập trung vào điều trị bệnh nhân bị Covid-19, đặc biệt là những ca chuyển biến nặng. Chị bị vỡ ối sớm và chuyển dạ trước ngày dự sinh đến 3 tuần. May mắn được hàng xóm đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương, trải qua nhiều bước kiểm tra và chăm sóc đặc biệt, chị đã sinh nở an toàn.

Sản phụ trải nghiệm dịch vụ y tế tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương (Ảnh: BV cung cấp).

"Sản phụ bị nhau bong non do bị tiền sản giật, phải triệu tập ê-kíp để can thiệp gấp lúc 3h sáng. Ở giai đoạn bình thường, để những ca khó như thế này được can thiệp kịp thời đã phải chạy đua với thời gian, vậy mà trong lúc cao điểm Covid-19 tại Bình Dương, chúng tôi phải luôn trong tư thế sẵn sàng vì sản phụ đến sinh tăng đột biến. Điều cam go nhất là phải làm sao đảm bảo an toàn cao nhất cho sản phụ và cả ê-kíp để tránh tình trạng lây nhiễm chéo giữa lúc nguồn lực bác sĩ ngày càng thu hẹp do nhiễm bệnh và cách ly", bác sĩ CKII Phạm Thành Kiên, trưởng Khối Ngoại - Sản, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư Nhân Bình Dương bồi hồi nhớ lại.

Để bà mẹ mang thai tại tỉnh Bình Dương và khu vực lân cận được chăm sóc y tế kịp thời, kể từ tháng 7 năm 2021, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã chủ động chuyển đổi công năng hoạt động, từ bệnh viện đa khoa chuyển đổi thành 80% phục vụ sản khoa và các hoạt động chăm sóc, điều trị cho phụ nữ mang thai. Chỉ trong 3 tháng cao điểm Covid-19, Bệnh viện đã đỡ sinh và điều trị thành công cho 1.324 sản phụ, đón 1.324 công dân mới chào đời khỏe mạnh trong niềm tin yêu và hạnh phúc của gia đình.

Nỗ lực để sản phụ không bị bỏ lại phía sau

Chia sẻ về dự án "Tạo ra sự sáng tạo để tiếp cận và chăm sóc bà mẹ mang thai an toàn trong giai đoạn phong tỏa vì đại dịch Covid-19" và việc chuyển đổi công năng bệnh viện, ThS. BS Trần Quốc Thành, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương cho biết: "Bằng sự quyết tâm và nỗ lực của tập thể - quyết không để sản phụ bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã cùng nhau tạo ra sự đột phá trong chăm sóc bà mẹ mang thai an toàn trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Với thành tựu này, tôi trân trọng gởi lời tri ân đến Sở Y tế tỉnh Bình Dương, các cơ quan ban ngành và tất cả đồng nghiệp đã sát cánh cùng tôi để mang lại cho người bệnh, đặc biệt các mẹ bầu an tâm vượt cạn và đón con yêu chào đời an toàn".

Sản phụ sinh nở an toàn tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư Nhân Bình Dương (Ảnh: BV cung cấp).

Để hiện thực hóa dự án, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã xây dựng và chuẩn hóa mọi quy trình hoạt động trong thời gian ngắn, từ tầm soát Covid-19 cho tất cả sản phụ nhập viện, hệ thống cung cấp dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ và an toàn vệ sinh, đến cả khâu vận chuyển và đón bé cũng tuân thủ quy tắc riêng, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, bệnh viện còn tạo ra một môi trường tiếp nhận và chăm sóc thân thiện, giải tỏa những áp lực lo âu cho bà mẹ mang thai, giúp họ giữ vững niềm tin đón con yêu chào đời an toàn trong dịch bệnh.

Với sự nỗ lực, quyết tâm và đột phá trong mô hình hoạt động, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã đạt số ca sinh tăng gấp 10 lần so với năm 2020 và là bệnh viện đạt trải nghiệm an toàn được người bệnh đánh giá cao với điểm số 4.5/5 thang đo SERVPERF (một mô hình đo lường chất lượng dịch vụ được quốc tế công nhận).

"Trái ngọt" cho những cống hiến lặng thầm

Với những đóng góp nổi bật cho hoạt động của ngành y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là bà mẹ mang thai trong mùa dịch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đã vinh dự nhận bằng khen và các khen thưởng của Sở Y tế Tỉnh Bình Dương, Chủ tịch Thành phố Thủ Dầu Một và Chủ tịch Tỉnh Bình Dương.

Tham gia giải thưởng Hospital Management Asia - HMA 2022, dự án của Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương được đánh giá cao bởi tính hiệu quả, thiết thực và đặc biệt là ý nghĩa nhân văn trong việc chăm sóc và bảo vệ bà mẹ mang thai một cách khỏe mạnh và an toàn khi dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều địa phương bị phong tỏa, đặc biệt là tỉnh Bình Dương, Việt Nam vào năm 2021. Vượt qua 267 dự án đến từ 12 quốc gia trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, dự án đoạt giải thưởng Xuất Sắc. Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương cũng là đại diện duy nhất tại Việt Nam đoạt giải thưởng Xuất Sắc do Tổ chức Quản lý Bệnh viện châu Á trao tặng.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương là đại diện duy nhất tại Việt Nam đoạt giải HMA 2022 tại Bangkok, Thái Lan (Ảnh: BV cung cấp).

Thành lập từ năm 2002, Tổ chức Quản lý Bệnh viện châu Á có gần 28.000 chuyên gia y tế, các nhà quản lý bệnh viện đến từ các quốc gia châu Á. Năm nay, giải thưởng HMA tập trung vào chủ đề "Số hóa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau đại dịch Covid-19 để tạo tiền đề cho một cuộc cách mạng quan trọng và cần thiết của ngành công nghiệp chăm sóc sức khỏe trong thập kỷ tới". Năm 2021, Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ đã vinh dự nhận giải thưởng Xuất sắc cho dự án tiếp thị và truyền thông "Những đóa hoa kiên cường". Trước đó, các dự án khác của các bệnh viện trong Hệ thống y khoa Hoàn Mỹ, gồm: Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long và Bệnh viện Quốc tế Hạnh Phúc cũng đã đoạt giải thưởng uy tín này.

Việc Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương đạt giải thưởng uy tín của Tổ chức Quản lý Bệnh viện châu Á tiếp tục khẳng định tầm nhìn lớn, vị thế dẫn đầu và giữ vững tinh thần tiên phong cải tiến, tất cả vì người bệnh của Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ. Theo đó, lần lượt các đơn vị thành viên đều được đánh giá cao bởi tổ chức uy tín quốc tế cho nỗ lực nâng cấp hệ thống, tạo ra những bước tiến đột phá nhằm phục vụ tốt nhất cho cộng đồng, hướng đến lợi ích cao nhất là sức khỏe, sự an toàn của người bệnh.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Tư nhân Bình Dương là bệnh viện tư nhân đầu tiên trên địa bàn tỉnh Bình Dương với lịch sử hình thành và phát triển gần 22 năm. Gia nhập Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ - một tập đoàn y tế tư nhân lớn, uy tín và có mạng lưới chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại Việt Nam từ năm 2017. Bệnh viện đã có nhiều cải tiến đột phá về chất lượng, dịch vụ và dần trở thành lựa chọn tin cậy, an toàn của người bệnh đặc biệt là chị em phụ nữ mang thai của người dân Bình Dương cũng như khu vực lân cận trong việc chăm sóc sức khỏe cá nhân, gia đình và cơ quan doanh nghiệp.