Tọa đàm da liễu do postQuam tổ chức nhận nhiều phản hồi tích cực

Hội thảo da liễu khoa học "The Voice of The Skin" 3 thu hút đông đảo các chủ spa.

The Voice of The Skin 3 được tổ chức với thông điệp "lắng nghe làn da lên tiếng" để tìm được giải pháp phù hợp, giúp da đẹp lên mỗi ngày. Đây là dịp để các chủ spa, clinic cập nhật kiến thức toàn diện về lý thuyết, thực hành của các xu hướng mới nhất trong điều trị nền da nhạy cảm.

Bác sĩ Lương Ngọc Tiến với bài báo cáo chuyên đề "Exosome & NK Cell: Công thức điều trị tiên tiến tối ưu hóa hiệu quả".

Năm nay, "The Voice of The Skin 3" được đồng tổ chức bởi 3 nhãn hàng, postQuam - dược mỹ phẩm từ Tây Ban Nha, Larimedical - dòng peel (thay da sinh học) chuyên nghiệp chuẩn y khoa và FetoScell - thương hiệu Mesotherapy Exosome (phương pháp tiêm meso) từ Hàn Quốc.

Hội thảo chia thành 4 phiên với 8 bài chuyên đề được báo cáo bởi 7 diễn giả như: tiến sĩ, bác sĩ Trần Ngọc Ánh - Chủ nhiệm Bộ môn Da liễu - Giác quan Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, bác sĩ Da Liễu Lương Ngọc Tiến - Giám đốc điều hành, nhà sáng lập Trường Kinh doanh làm đẹp HP, bác sĩ Võ Thị Bạch Sương - nguyên giảng viên bộ môn da liễu Đại học Y Dược TPHCM, chị Nguyễn Ngọc Anh - nhà sáng lập Nâu Spa và 3 dược sĩ chuyên môn của Song Cát: Đỗ Quyên, Hoàng Anh, Khánh Linh.

Hội thảo quy tụ các diễn giả là tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia hàng đầu.

Xoay quanh về chủ đề "Ứng dụng đa phương pháp trong điều trị da nhạy cảm", các bài báo cáo chuyên đề cùng phần chia sẻ về các trường hợp lâm sàng đã được các chuyên gia truyền tải một cách đầy đủ và chi tiết nhất.

Chị Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ tại buổi hội thảo về các trường hợp lâm sàng thành công.

Phần thực hành kỹ thuật trong điều trị nền da nhạy cảm từ dược sĩ Đỗ Quyên tại phiên báo cáo thứ 4 thu hút sự quan tâm của các đại diện spa, clinic tham dự. "The Voice of The Skin 3" chính là dịp để các chủ spa cập nhật một cách toàn diện từ lý thuyết đến thực hành trong điều trị nền da nhạy cảm.

Dược sĩ Đỗ Quyên với phần hướng dẫn thực hành tại hội thảo.

Cuối cùng, hội thảo khép lại với buổi lễ "Ký kết đối tác chiến lược" giữa đại diện các nhãn hàng postQuam, Larimedical, FetoScell cùng các chủ spa, clinic.

Buổi lễ ký kết đối tác chiến lược tại hội thảo.

Trở lại với quy mô lớn và chuyên nghiệp, hội thảo da liễu khoa học "The Voice of The Skin 3" nhận được nhiều lời khen tích cực từ các chủ spa, clinic tham dự. Đây là động lực lớn của nhà tổ chức, Công ty Song Cát trong hành trình đem đến những sản phẩm và dịch vụ chất lượng đóng góp cho ngành da liễu Việt Nam và để các thương hiệu postQuam, Larimedical và FetoScell phát triển vững mạnh hơn trong tương lai.

