Tình trạng đáng lo ngại về sức khỏe người Việt: Liệu bạn có khỏe như mình nghĩ?

Tại Hội nghị Lão khoa Quốc gia lần 2, các chuyên gia nhận định tuổi thọ trung bình của người Việt cao, ở mức trên 73 tuổi, nhưng thời gian sống khỏe mạnh chỉ khoảng 64 năm, đa số mang bệnh tật kép ở giai đoạn cuối đời.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sa sút sức khỏe ở người cao tuổi, mà việc không quan tâm sức khỏe vào những năm tháng tuổi trẻ là một trong những căn nguyên phổ biến. Nhiều người có tâm lý chủ quan, cho rằng cơ thể lúc trẻ còn dẻo dai, sức đề kháng cao nên không chú trọng chế độ tập luyện và dinh dưỡng.

Người Việt thiếu vận động, sinh hoạt chưa lành mạnh nên có nguy cơ mắc nhiều bệnh (Ảnh: California).

Bên cạnh đó, tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp và tiêu hóa ở Việt Nam đang trên đà gia tăng và trẻ hóa. Hội Loãng xương TPHCM ước tính có khoảng 3,6 triệu người Việt Nam đang bị loãng xương. Bệnh về đường tiêu hóa đứng top đầu trong các bệnh nội khoa tại Việt Nam.

Thực trạng này là hệ quả đến từ ý thức chăm sóc sức khỏe người Việt chưa cao. Theo Quỹ dân số Liên hợp quốc - UNFPA, Việt Nam thuộc top 10 quốc gia lười vận động nhất thế giới. Chế độ ăn uống của người Việt cũng còn nhiều hạn chế, phần đông tiêu thụ nhiều thịt và muối, ít ăn rau.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện là chìa khóa mở ra sức khỏe bền bỉ

Nhận thấy thực trạng này, California Fitness & Yoga - thương hiệu thể hình tiên phong trong việc thúc đẩy lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng đã khởi động chiến dịch "Một đời sống khỏe" với nỗ lực nâng cao thể trạng người Việt.

Theo đó, thương hiệu giới thiệu khái niệm về một cuộc sống khỏe mạnh toàn diện: đó là một đời sống cân bằng các yếu tố vận động, dinh dưỡng, giải trí và kết nối.

Tập luyện, ăn uống khoa học kết hợp giải trí, kết nối giúp mọi người sống khỏe (Ảnh: California).

Ông Dane Fort, Tổng giám đốc FLG Việt Nam, tập đoàn sở hữu thương hiệu California Fitness khẳng định: "Chăm sóc sức khỏe toàn diện sẽ giúp mọi người nâng cao chất lượng sống đáng kể, gia tăng ít nhất sáu năm tuổi sống khỏe. Chiến dịch Một đời sống khỏe cung cấp kiến thức, dịch vụ, sân chơi bổ ích để giúp người Việt đến gần hơn với lối sống khỏe mạnh".

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, California Fitness tổ chức California's Fitness Festival - sự kiện thể chất kết hợp âm nhạc quy mô lớn trong năm 2023 mở màn cho chiến dịch. Sân chơi quy mô lớn này kết hợp nhiều hoạt động thể chất, giải trí thú vị nhằm mở ra một bức tranh rõ nét về hành trình sống cân bằng, tạo cơ hội trải nghiệm thực tế lợi ích của việc tích hợp tập luyện, vui chơi và giao lưu xã hội trong đời sống.

Trong đó, các lớp tập ngoài trời buổi sáng mang tên Yoga Sunrise, Zumba Fiesta hay Les Mills "Battle Zone" là khởi đầu cho những ai mong muốn xây dựng sức khỏe.

Vào 6h ngày 14/10, lớp Yoga Sunrise sẽ khai mạc tại Ravo Park (TP Thủ Đức, TPHCM), mang đến cơ hội trải nghiệm tập luyện yoga cười giúp giải phóng hormone hạnh phúc, cân bằng cảm xúc, kết hợp các bài tập Hatha Yoga có tác dụng thư giãn cơ bắp, gia tăng độ linh hoạt của cơ thể có tác dụng phòng tránh các căn bệnh cơ xương khớp.

Không khí yên bình của lớp Yoga Sunrise sẽ nhường chỗ cho thế giới âm nhạc sôi động, phấn khởi của lớp Zumba Fiesta khi đồng hồ điểm 7h15. Tại đây, người tập có thể nhảy múa vui vẻ, giảm căng thẳng cũng như đốt cháy mỡ thừa tối đa, giảm nguy cơ đau lưng.

Sau đó, vào 8h15, lớp Les Mills "Battle Zone" sẽ tiếp nối, tăng nhiệt cho sự kiện. Các bài tập Body Combat tại lớp Les Mills "Battle Zone" sẽ có lợi cho sức khỏe khi giúp mọi người tăng cường sức mạnh hệ tim mạch và phổi, hỗ trợ ngăn ngừa các căn bệnh mãn tính khi về già.

Yoga mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tinh thần cũng như sự dẻo dai, linh hoạt của cơ thể (Ảnh: California).

Vận động cường độ cao như nhảy Zumba, tập Body Combat giúp người tập cải thiện sức khỏe tim mạch và đốt mỡ (Ảnh: California).

Việc tập luyện thể lực là bài thuốc thiết thực nhất giúp người dân nâng cao sức khỏe từ sớm, giải quyết được các nguy cơ bệnh tật sau này. Đặc biệt, hoạt động cộng đồng như California's Fitness Festival còn tạo ra không gian giao lưu xã hội lành mạnh tăng cường sự kết nối và làm phong phú đời sống tinh thần của mọi người. Đây là tiền đề cho một cuộc sống vui khỏe toàn diện mà California Fitness mong muốn nhiều người hướng tới.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể tìm thấy cảm hứng tập luyện tại các hoạt động khác thuộc khuôn khổ sự kiện như đường chạy bong bóng dài 5km, giải đấu võ thuật All-star Fight, triển lãm gian hàng phong cách sống Live Well Expo, đại nhạc hội quy tụ nhiều tên tuổi nổi tiếng như tlinh, Andree Right Hand, HIEUTHUHAI, 2PillZ, Chillies band, DJ MINH TRI, DJ Mouzee DJ Long Nhật, MC Quang Bảo.

California Fitness Festival sẽ diễn ra vào ngày 14/10/2023 tại Ravo Park, The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM với sự đồng hành của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Muay TPHCM, Đài Truyền hình TPHCM - HTV, Vinamilk Super Nut, ASN, La Roche-Posay, Livwell, Reebok, Lipovitan, Anessa, AceCook Việt Nam, Sunplay - Skin Aqua, Mandala, Savyu, Globe Visa, Siêu Thanh, Life Fitness, Artemis of Switzerland, EXO Trails, Bernard Healthcare, Logitech G, Gymwolf - All The Fit, Evian.

Tham gia California's Fitness Festival

Thời gian: 14/10/2023

Địa điểm: Ravo Park, The Metropole Thủ Thiêm, TP Thủ Đức, TPHCM

Gói Vui khỏe 699.000 đồng bao gồm:

- Đường chạy bong bóng 5km và Racekit (áo thun, BIB chạy, huy chương, máy bắn bong bóng - que phẩy bong bóng, bộ sản phẩm La Roche-Posay, xịt khử mùi Mandala, thẻ tập tại California miễn phí,…)

- Vé đại nhạc hội và giải đấu võ thuật All-Star Fight

- Gậy phát sáng (lightstick) và vòng tay

Tham gia các lớp tập ngoài trời buổi sáng:

- Lớp Sunrise Yoga 250.000 đồng

- Lớp Les Mills - BodyCombat 250.000 đồng

- Lớp Zumba 250.000 đồng

Truy cập tại đây: https://link.cali.vn/CFF-Sav để mua vé và khởi động hành trình "Một đời sống khỏe".