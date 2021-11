Tìm hiểu quy trình sản xuất trang phục phòng Covid-19 tiêu chuẩn quốc tế

Dân trí Đầu tư đồng bộ dây chuyền sản xuất đồ bảo hộ y tế đạt chuẩn là tiền đề chắc chắn để các doanh nghiệp Việt có thể xuất khẩu đồ bảo hộ cá nhân sang các thị trường khó tính như châu Âu, châu Mỹ…

Trong những ngày TPHCM và nhiều tỉnh thành đang căng mình kiểm soát dịch bệnh Covid-19, chị Nguyễn Thị Yến - nữ CEO 8x cùng hàng trăm công nhân tại Công Ty Cổ Phần Dệt May Nam Dương vẫn đang liên tục tăng ca, tất bật với việc sản xuất bộ đồ bảo hộ Covid-19 đạt tiêu chuẩn quốc tế với mức giá bình ổn tới các địa phương có dịch. Sản phẩm bảo hộ y tế của NAMDUONG.PPE hiện đang có mặt tại khắp những bệnh viện, phòng khám trên toàn quốc với uy tín chất lượng quốc tế được sản xuất trực tiếp từ hai nhà xưởng rộng 10.000m2 với gần 400 nhân công.

Đảm bảo từ khâu chọn nguyên liệu

Với phương châm lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, lấy công nghệ hiện đại làm sức mạnh cạnh tranh và lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động, NAMDUONG.PPE luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu với mục tiêu không chỉ sản xuất trang phục bảo hộ Covid-19 phục vụ nhu cầu trong nước mà công ty còn hướng tới đáp ứng nhu cầu khách hàng ở thị trường quốc tế. Các sản phẩm gồm áo choàng cách ly (Isolation Gown), áo choàng phẫu thuật (Surgical Gown), bộ trang phục phòng chống dịch Covid-19, khẩu trang y tế, tấm chắn giọt bắn, mũ trùm đầu… của NAMDUONG.PPE đều được sản xuất trên dây chuyền khép kín, trong phòng sạch và đều sử dụng chất liệu vải cao cấp.

Một trong những yếu tố giúp sản phẩm của NAMDUONG.PPE có lợi thế, có sản phẩm đạt chuẩn với chất lượng đồng đều là do doanh nghiệp đã chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu vải, luôn đảm bảo vải ở trong tình trạng tốt nhất. Trang phục phòng dịch - Cấp độ 4 - Chất liệu FSU với đường may dán Seam của NAMDUONG.PPE được nghiên cứu và sản xuất bài bản, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 13485,CE ,FDA,… nên chúng sở hữu những tính năng đặc biệt giúp bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân,… phòng chống được những nguy hiểm từ môi trường xung quanh.

Ứng dụng công nghệ may siêu âm tiên tiến

Để sản xuất ra được một bộ đồ trang phục bảo hộ đạt chuẩn quốc tế, ngoài chất liệu vải tốt thì công nghệ may cũng là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Khác biệt với đường may thông thường, công ty NAMDUONG.PPE đã nghiên cứu thành công, áp dụng công nghệ may siêu âm Ultra Sonic cho trang phục bảo hộ Covid-19 tại Việt Nam. Công nghệ may siêu âm giúp tạo ra đường may không thấm nước giúp sản phẩm chống được tất cả các loại bụi, vi khuẩn độc hại và hóa chất lỏng dạng nhẹ trong môi trường truyền nhiễm dịch bệnh. Như vậy, các y bác sĩ có thể yên tâm trong quá trình làm việc, chăm sóc người bệnh mang lại cảm giác an toàn hơn.

Hình ảnh so sánh đường may thường vs đường may Ultra.

Đặc biệt bộ trang phục phòng dịch cấp độ 4 của NamDuongPPE là một trong số ít những sản phẩm tại Việt Nam đạt chứng nhận Cấp độ 4 của Bộ Y tế Việt Nam theo quyết định 1616, đáp ứng các chỉ tiêu quốc tế như EN14126 , EN 13034, EN16604 , EN 22611…. được các cơ quan uy tín hàng đầu thế giới kiểm định cấp chứng chỉ CE, FDA và được chỉ định sử dụng để bảo vệ cho các y bác sĩ điều trị trực tiếp với F0, F1 trước nguy cơ lây nhiễm của virus.

Môi trường phòng sạch tạo ra sản phẩm an toàn.

Bên cạnh đó, Nhà máy NamDuongPPE đáp ứng đúng tiêu chuẩn ISO 13485 đối với trang thiết bị y tế tại Việt Nam với quy trình sản xuất một chiều và hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ như hệ thống sản xuất phòng sạch, buồng khử khuẩn trước khi vào khu vực sản xuất, phòng lab kiểm soát chất lượng nguyên liệu đến đường may là hai yếu tố quyết định chất lượng sản phẩm, phòng khử ẩm, khử khuẩn sản phẩm trước khi đóng gói, phòng đóng gói công nghệ cao, hệ thống máy may hiện đại ….

Các sản phẩm y tế của NamDuongPPE đều đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe như AATCC 42, AATCC127, ASTM F1670, ASTM F1671, EN 14126/03+AC/04 Type PB 6-B , EN 13034/05+A1/09 Type 6-B , EN 13688 , EN 14325 cùng với các chứng chỉ ISO 13485, CE, FDA - đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Bộ Y Tế và các tiêu chuẩn lưu hành tại thị trường Châu Âu, Châu Mỹ.

Năm 2020 NAMDUONG.PPE đã xuất khẩu thành công gần hàng triệu sản phẩm áo choàng cách ly, quần áo phòng dịch sang thị trường Mỹ, châu Âu, và được tập đoàn Medline của Mỹ chọn là đối tác cung ứng sản phẩm trên quy mô toàn cầu. Với những nỗ lực của người chèo lái công ty NAMDUONG.PPE cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên trong suốt thời gian qua, công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Dệt May Nam Dương đã nhận được sự tin tưởng và trở thành đối tác của nhiều bệnh viện lớn cũng như đối tác uy tín của các doanh nghiệp lớn trong nước một thời gian dài như: Vingroup, Viettel , Ahamove, Intimex, FPT… Cùng với đó, NAMDUONG.PPE cũng đang nỗ lực trở thành công ty hàng đầu sở hữu chuỗi cung ứng tốt nhất trong lĩnh vực PPE, may mặc trang phục y tế tại Việt Nam nói riêng và khu vực châu Á nói chung.

Trường Thịnh