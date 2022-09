Tiền mất tật mang - đẹp đâu không thấy

Đớn đau từ những mũi tiêm tưởng "đổi đời"

Ngày nay, với sự phát triển thần tốc của internet, chỉ với một cú "click" chuột trên trang tìm kiếm Google về làm đẹp bằng filler...., chị em như lạc vào ma trận thẩm mỹ bởi hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu kết quả trả về các địa chỉ, dịch vụ làm đẹp bằng filler với giá siêu rẻ, giá cực sốc.

Nắm được tâm lý này của nhiều chị em, một số cơ sở làm đẹp đã đăng những bài quảng cáo về dịch vụ tiêm filler với những lời có cánh. Chất lượng nguồn gốc thường được tâng bốc là "hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc", "cam đoan hàng chuẩn 100%"... Những ống filler cũng được các cơ sở này giao bán lẻ.

Phổ biến nhất là các quảng cáo tiêm filler nâng mông. Thông thường, một lần tiêm mông được quảng cáo sẽ cần khoảng từ 50cc đến 200cc (50ml - 200ml) filler tùy theo cơ địa. Giá thành cũng có nhiều loại, có nơi sẽ rao bán với giá 800.000 - 1,2 triệu đồng cho 1cc filler. Đây được xem là một mức giá khá rẻ so với mặt bằng chung trên thị trường. Có nơi lại rao bán với giá 25 triệu đồng cho 100cc filler. Nhiều người bán hàng trên mạng còn tuyên bố đây là một mức giá chuẩn. Thời gian lưu giữ có thể từ 6 tháng đến 1 năm hay có nơi lại "mạnh miệng" chia sẻ là giữ được trong vòng từ 5 đến 8 năm. Các hình thức tiêm filler môi, má, mũi, mặt… cũng nở rộ.

Theo như lời chị H. (30 tuổi, Hà Nội) chị luôn tự ti với mọi người vì khuôn mặt gầy, má hóp hai bên, gò má lại cao nên cách đây một tháng, qua lời giới thiệu của một người bạn, chị đã tìm đến một cơ sở thẩm mỹ gần nhà để làm đầy gương mặt. Nghe những lời "mật ngọt rót tai" về một gương mặt phúc hậu cùng chương trình khuyến mãi tri ân "duy nhất trong tháng" của chủ spa, giờ đây chị đành ngậm ngùi ôm trái đắng.

"Mọi người chê già, chê sát chồng nên tôi quyết định giấu chồng con đi làm đẹp. Tôi đã bỏ ra 1,2 triệu đồng/2 cc để tiêm filler hai bên má. Làm xong giờ hai bên má sưng vêu, đau rát, cả tuần nay, còn thấy có mủ nữa. Về nhà, tôi không ăn uống được gì, tốn thêm gần chục triệu tiền mua thuốc, chữa bệnh", chị H. ngậm ngùi chia sẻ.

Cũng rơi vào tình trạng oái ăm không kém, đó là câu chuyện của N.T. (sinh viên năm 2, Đại học QG). N.T. chưa bao giờ ưng ý về chiếc mũi tẹt cha sinh mẹ đẻ nhưng do là sinh viên, điều kiện kinh tế eo hẹp nên cô đã tham khảo và tìm đến một cơ sở thẩm mỹ được quảng cáo giá sốc trên facebook để tiêm filler nâng mũi. Tại đây, cô được chủ thẩm mỹ viện tư vấn tiêm filler với giá "299k". Hậu quả là sau đó, N.T. bị sưng, tím bầm nơi hốc mắt, được chẩn đoán là hoại tử mũi nặng, nếu không kịp thời thăm khám tại bệnh viện, cô còn có thể bị mù vĩnh viễn.

Được quảng cáo là phương pháp "hot" nhất hiện nay, tái sinh đa tầng không tiêm, không sưng đau, hiệu quả giúp cải thiện khuôn mặt 80% ngay sau 60 phút thực hiện, Chị L.H. ngay lập tức tìm đến thẩm mỹ viện V. Thế nhưng, trái với những lời quảng cáo, chị bị tiêm chất lạ vào mặt và thực hiện chỉ trong chưa đầy 5 phút. Ngay ngày hôm sau, chị bắt đầu có những biểu hiện ngứa ngáy, phát ban đỏ toàn mặt, nổi mụn viêm nhiễm, mặt phù nề và chảy xệ.

Ths.Bs Đỗ Thị Hồng Nhung - chuyên khoa Thẩm mỹ - chăm sóc trị liệu, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc chia sẻ: "Việc làm đẹp bằng filler nếu thực hiện đúng đó là phương pháp làm đẹp an toàn. Hiểm họa từ việc tiêm filler nằm ở môi trường điều trị và tay nghề bác sĩ. Để tiêm filler vào cơ thể con người đòi hỏi bác sĩ điều trị phải được đào tạo qua trường lớp, dày dặn kinh nghiệm. Ngoài ra, để đảm bảo tính an toàn cho khách hàng, trước mỗi ca tiêm, khách hàng phải được chuyên viên kiểm tra sức khỏe tổng quát, sức khỏe ổn định mới được phép thực hiện".

Đừng để tiền mất tật mang

Filler không được khuyến cáo tiêm tại những vùng lớn như ngực và mông. Khu vực tiêm phổ biến nhất vẫn là khuôn mặt như xóa nếp nhăn, độn cằm, làm đầy thái dương, cải thiện vùng má bị lõm hóp tạo khuôn mặt baby bầu bĩnh, tiêm môi, tiêm mũi, tiêm tay để có bàn tay mũm mĩm, không xương xẩu…

Nếu được tiêm filler đạt chất lượng, không lẫn tạp chất, được FDA cho phép sử dụng, được Bộ Y tế, cơ quan quản lý Dược tại Việt Nam chấp nhận và kỹ thuật tiêm bảo đảm thì đây là một giải pháp làm đẹp an toàn, không cần dao kéo, gần như không đau đớn.

Tuy nhiên, filler giá rẻ từ vài trăm nghìn đồng trở lên, tiêm quá dễ dàng tại spa, thậm chí tiêm tại nhà thì có thể gây hậu quả vô cùng khủng khiếp. Những biến chứng do tiêm filler đã được cảnh báo nhiều nhưng nhiều người dân vẫn tin vào cách làm đẹp này ở những địa chỉ không uy tín.

Đáng kể, nhiều người thực hiện kỹ thuật làm đẹp này chỉ là những học viên đi học vài ngày rồi tiêm cho khách, có thể gây ra những biến chứng tắc mạch, hoại tử da vùng dưỡng như mũi, môi, trán.. hay mù mắt, đột quỵ, liệt nửa người…

Thạc sĩ, Bác sĩ Đỗ Thị Hồng Nhung - chuyên khoa Thẩm mỹ - chăm sóc trị liệu, Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc khuyến cáo: " Để đảm bảo an toàn, cần tiêm filler làm đẹp ở cơ sở y tế uy tín. Người tiêm filler phải là bác sĩ chuyên về tạo hình thẩm mỹ da liễu, có chứng chỉ hành nghề. Bên cạnh đó, khách hàng cần chọn sản phẩm tiêm filler có nguồn gốc, kiểm chứng độ an toàn, tinh khiết; sau khi tiêm cần được theo dõi và được xử trí kịp thời để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Đặc biệt, dù không can thiệp dao kéo nhưng phương pháp làm đẹp từ filer chỉ nên áp dụng cho những người đã trưởng từ 20 tuổi trở lên, không nên can thiệp tạo hình thẩm mỹ cho trẻ đang trong độ tuổi phát triển, cơ thể chưa hoàn thiện".

