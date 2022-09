Tiêm chất "lạ" để nâng cấp vòng 1, người phụ nữ phải mổ ngực 6 tiếng

Ngày 15/9, ThS.BS Đinh Phương Đông, Phó trưởng khoa Bỏng và Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) cho biết, các bác sĩ nơi đây vừa phẫu thuật cho một bệnh nhân bị biến chứng nặng nề sau thời gian dài đi nâng ngực dạo.

Bệnh nhân là chị Quyên (44 tuổi, tên đã thay đổi). Khai thác bệnh sử, 22 năm trước bệnh nhân được người nhà dẫn đi tiêm chất làm đầy không rõ nguồn gốc để nâng ngực tại một địa điểm gần nhà ở Đồng Tháp.

Chất làm đầy xâm lấn hết toàn bộ vú và lan đến nách sau 22 năm tiêm vào người (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Sau tiêm, suốt thời gian dài bệnh nhân không thấy đau nhức gì. Tuy nhiên gần đây, ngực có dấu hiệu căng nhiều và biến dạng. Đặc biệt, vùng ngực bên trái sưng nề lên đến nách, bằng mắt thường có thể nhìn rõ. Lo sợ có vấn đề về sức khỏe, bệnh nhân quyết định từ quê lên TPHCM cầu cứu.

Tại bệnh viện, qua khám kiểm tra toàn diện, chụp CT-scan dựng hình vùng ngực, các bác sĩ thấy ngực bệnh nhân đã bị biến dạng nặng, có chất lạ len lỏi bên trong. Ca phẫu thuật xử lý biến chứng nhanh chóng được tiến hành. Quá trình mở ngực, ê-kíp điều trị phát hiện bên trong có chất làm đầy không rõ loại, hình dạng như chè kê với nhiều hạt li ti, xâm lấn hết toàn bộ nhu mô tuyến vú và lan lên đến hõm nách trái.

Ca mổ kéo dài 6 tiếng đồng hồ, các bác sĩ phải cẩn thận lấy hết các khối chất làm đầy, cắt sạch bao xơ, cầm máu kỹ cho bệnh nhân. Sau khi "dị vật" được lấy ra hết, ngực chị Quyên lại xẹp xuống và chảy xệ nhiều. Lúc này, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật thu gọn phần da và mô mềm còn lại để đảm bảo tính thẩm mỹ.

Hậu phẫu, tình trạng bệnh nhân ổn, vết thương diễn tiến lành tốt. Dự kiến, bệnh nhân sẽ được theo dõi, chăm sóc khoảng 1 tuần.

Quá trình phẫu thuật, dịch mủ trong ngực bệnh nhân chảy ra khá nhiều (Ảnh: Bác sĩ cung cấp).

Theo bác sĩ Đông, chất "lạ" mà bệnh nhân tiêm rất hiếm gặp ở Việt Nam, có cấu tạo khá giống với mỡ nhân tạo và đã lan khá xa khỏi ngực. May mắn là bệnh nhân không thấy đau đớn, và sau ca mổ, các bác sĩ gần như đã lấy hết chất trên ra khỏi cơ thể người phụ nữ.

Ngoài trường hợp nêu trên, Bệnh viện Trưng Vương từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp biến chứng nặng vì tiêm silicon lỏng nâng ngực. Đáng chú ý, dù silicon lỏng đã bị nghiêm cấm sử dụng để bơm vào người từ những năm 1990 của thế kỷ trước tại Mỹ cũng như trên thế giới, nhưng ở Việt Nam, tình trạng bơm silicon lỏng vẫn tràn lan.

Theo bác sĩ Đông, silicon khi bơm vào có thể sẽ gây vón cục, hay tạo ra nhiều khối áp xe tại vùng bơm, có thể gây nhiễm trùng, hoại tử tại vùng tiêm. Đã có những trường hợp bệnh nhân tử vong do thuyên tắc mạch máu phổi, một trong những biến chứng nguy hiểm khi tiêm silicon lỏng.

Ngoài ra về lâu dài, tiêm silicon nâng ngực sẽ làm da bị chảy xệ, biến dạng, một số trường hợp thậm chí có thể gây nên hiện tượng "cao su hóa" da và tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư.

Do đó, bác sĩ khuyên mọi người, đặc biệt là chị em phụ nữ nên tìm hiểu và cân nhắc thật kỹ trước khi tiến hành làm đẹp. Tránh đến các cơ sở thẩm mỹ không an toàn (không có kiểm định chất lượng, sử dụng vật liệu không an toàn, con người không đảm bảo) nếu không muốn tự hủy hoại cơ thể và sức khỏe của mình.