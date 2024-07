Thực phẩm bổ sung Aris hỗ trợ xương khớp

Dinh dưỡng - yếu tố quan trọng hàng đầu trong chăm sóc sức khỏe cơ xương khớp

Việt Nam hiện được xếp vào nhóm những quốc gia có tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp cao nhất thế giới. Theo số liệu thống kê của Hội cơ xương khớp Việt Nam, có khoảng 60% người trên 65 tuổi và 85% người trên 80 tuổi bị thoái hóa khớp. Bệnh có xu hướng trẻ hóa khi có tới 30% người ở độ tuổi 35.

Đáng quan ngại, Việt Nam có khoảng 3,6 triệu người mắc loãng xương và ước tính sẽ tăng lên 4,5 triệu người vào năm 2030. Đây là chứng bệnh gây ra nhiều nguy hiểm cho người mắc phải, trong đó có gãy xương, lún xẹp đốt sống, suy giảm vận động…

Nguyên nhân gây ra bệnh xương khớp là do quá trình lão hóa, lối sống ít vận động, một số bệnh lý liên quan, môi trường sống và đặc biệt là dinh dưỡng. Chế độ ăn uống không đúng, thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết sẽ dẫn đến sự suy nhược của xương và các vấn đề về xương khớp.

Để duy trì sức khỏe và bảo vệ xương khớp, mỗi người cần bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho xương như canxi, vitamin D, collagen, glucosamine... Khi thiếu hụt các chất này, cơ thể thiếu đi nguyên liệu để hình thành và tái tạo xương, dẫn đến sự thoái hóa và giảm độ dẻo dai của xương.

Các sản phẩm dinh dưỡng đang là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong chăm sóc sức khỏe xương khớp.

Vì tầm quan trọng của dinh dưỡng đối với sức khỏe xương khớp, các nhà khoa học, chuyên gia dinh dưỡng đã nghiên cứu, phát triển công thức kết hợp thành phần tự nhiên cùng nguồn sữa non giàu dinh dưỡng cho ra đời các sản phẩm thực phẩm bổ sung hỗ trợ xương khớp hiệu quả, lành tính.

Nổi bật nhất là nguồn sữa non trong sản phẩm được nhập khẩu từ New Zealand - đất nước nổi tiếng với nguồn sữa bò tươi ngon. Sự tinh khiết và chất lượng của sữa non từ New Zealand đã được kiểm định và chứng nhận bởi các cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Sữa non chứa nhiều hơn 100 thành phần dinh dưỡng khác nhau, bao gồm canxi, protein, vitamin D, lactoferrin và các acid amin thiết yếu.

Sữa non xương khớp Aris hỗ trợ bảo vệ sức khỏe xương khớp từ sớm

Sữa non xương khớp Aris là sản phẩm chiến lược của Tập đoàn Doro Group. Với thành phần dinh dưỡng đa dạng và giàu canxi, collagen, glucosamine, sữa non xương khớp Aris không chỉ giúp tăng cường sức khỏe xương khớp mà còn hỗ trợ quá trình phục hồi sau chấn thương và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Sứ mệnh của Doro Group là xây dựng cộng đồng về sức khỏe, xương khớp tại Việt Nam.

Ngoài sữa non nhập khẩu từ New Zealand, sản phẩm còn chứa canxi nano từ tảo biển đỏ cung cấp canxi hiệu quả và tối ưu cho cơ thể. Bên cạnh đó, glucosamin và collagen type II trong sản phẩm là hai hoạt chất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe xương khớp.

Sữa non xương khớp Aris chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe.

Để tăng cường hiệu quả chăm sóc sức khỏe, sữa non xương khớp Aris còn bổ sung thêm các thành phần tự nhiên như: đông trùng hạ thảo, thiên niên kiện, dây đau xương, vitamin và khoáng chất.

Sữa non xương khớp Aris được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi đưa tới tay người tiêu dùng.

Sữa non xương khớp Aris được sản xuất tại nhà máy với dây chuyền sản xuất hiện đại, được nhập khẩu từ các quốc gia có tiêu chuẩn về sản xuất và chế tạo thiết bị hàng đầu thế giới. Nhà máy sản xuất được thiết kế và kiểm soát theo công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm trong nước và quốc tế như chứng nhận nhà máy cơ sở đủ diều kiện an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn ISO 22000:2023, chứng nhận FDA…

Nguồn nguyên liệu được tuyển chọn, kiểm định nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ hiện đại giúp giữ trọn vẹn giá trị dinh dưỡng, dược lý. Với hương vị thanh mát, ngọt lành, sữa non xương khớp Aris phù hợp với khẩu vị của người tiêu dùng Việt, giúp tăng trải nghiệm khi sử dụng, từ đó nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe xương khớp.

Sữa non xương khớp Aris - món quà sức khỏe cho người thân yêu.

Cùng với thành phần sữa non chất lượng, hàm lượng canxi cao và nhiều dưỡng chất độc đáo khác, sữa non xương khớp Aris hiện là nhãn hiệu được yêu thích trong phân khúc chăm sóc sức khỏe xương khớp ngành hàng sữa bột người lớn.

