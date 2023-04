Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vida Plus hỗ trợ cải thiện thể trạng cho người u bướu

Sản phẩm Vida Plus dùng cho đối tượng có thể trạng yếu do u bướu cần tăng sức đề kháng (Ảnh: HT Pharma).

Ung thư là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn thế giới. Người bị u bướu thường cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, đau đớn, mất ăn mất ngủ và thiếu năng lượng do sự phát triển của khối u. Việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho người u bướu là cần thiết để giúp họ vượt qua đau đớn trong quá trình điều trị.

Chính phủ các nước dành nhiều sự quan tâm đến căn bệnh ung thư và thúc đẩy tìm kiếm các giải pháp trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Theo đó, từ những năm 1980, hoạt chất nọc bọ cạp xanh được đưa vào nghiên cứu bởi các nhà khoa học tại Cuba. Sau 15 năm nghiên cứu, nọc bọ cạp xanh được ứng dụng vào sản xuất các dòng thực phẩm bảo vệ sức khỏe dành cho người có thể trạng yếu do u bướu.

Tại Việt Nam, chế phẩm từ nọc bọ cạp xanh được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thắng (HT Pharma) dưới tên gọi thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vida Plus.

Sản phẩm Vida Plus được cấp phép lưu hành trên toàn quốc (Ảnh: HT Pharma).

Các lưu ý khi sử dụng nọc bọ cạp xanh Vida Plus

Theo HT Pharma, Vida Plus được chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh Rhopalurus juncerus đặc hữu chỉ có tại Cuba. Thành phần bao gồm 33% dung dịch cồn chứa nọc bọ cạp. Việc sử dụng đều đặn TPBVSK Vida Plus có thể mang lại tác dụng cải thiện sức đề kháng trên người bệnh u bướu ở các giai đoạn.

Bên cạnh đó, mỗi người cần vệ sinh sạch miệng trước khi sử dụng sản phẩm Vida Plus, không ăn uống, đánh răng hoặc hút thuốc trước và sau khi sử dụng sản phẩm 20 phút.

Người dùng chỉ nên sử dụng tối đa 5 giọt/lần và không quá 6 lần sử dụng/ngày. Sản phẩm không dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, phụ nữ mang thai và đang cho con bú.

Khi mở nắp xoáy Vida Plus, dụng cụ đong giọt được gắn liền với phần nắp lọ. Người sử dụng ngửa đầu ra phía sau, uốn lưỡi cong sao cho đầu lưỡi chạm vào hàm trên của miệng và dốc từ từ sản phẩm để nhỏ dưới lưỡi 5 giọt trên 1 lần sử dụng.

Theo HT Pharma, Vida Plus còn có thể sử dụng qua một ống thông xuống dạ dày. Trong lần sử dụng đầu tiên do lượng dung dịch bên trong còn đầy, người sử dụng có thể chấm trực tiếp đầu lọ Vida Plus dưới lưỡi (mỗi lần chấm là 1 giọt). Những lần sau khi nghiêng lọ thì dung dịch sẽ tự động nhỏ ra.

Nọc bọ cạp Vida Plus có thể hỗ trợ cải thiện thể trạng cho người u bướu (Ảnh: HT Pharma).

Thông tin chi tiết truy cập website vidaplus.vn hoặc liên hệ qua hotline 1800 67 39 - 0982 027 728 để được tư vấn chi tiết.

Công ty nhập khẩu và phân phối: Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Hưng Thắng (HT Pharma)

Địa chỉ tại miền Bắc: tầng 6, tòa nhà Lilama 10, 56 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Địa chỉ tại miền Nam: tầng 3, tòa nhà ACM, 96 Cao Thắng, phường 4, quận 3, TPHCM

TPBVSK Vida Plus có giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 1236/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 23/6/2022.

Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.