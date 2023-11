Thiếu tá biên phòng trong vụ cháy chung cư mini đang dần hồi phục trí nhớ

Chiều 6/11, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức lễ ra viện cho người bệnh cuối cùng trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân xảy ra vào đêm 12/9.

PGS.TS Nguyễn Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, trường hợp thiếu tá biên phòng Nguyễn Văn Chương là ca nặng nhất trong số 31 nạn nhân vụ cháy được điều trị tại bệnh viện. Bệnh nhân nhập viện lúc 3h ngày 13/9 trong tình trạng hôn mê sâu, toàn thân ám khói đen.

Bệnh nhân bị ngộ độc khí CO và nhiều khí khác, bỏng đường hô hấp, đường thở, ám bụi vào trong đường thở, tổn thương suy đa phủ tạng (suy hô hấp, tổn thương tim, não, gan, thận…) do hậu quả của ngạt khói và ngộ độc khí CO.

Bệnh nhân Chương cùng gia đình trong ngày được xuất viện (Ảnh: N.P).

Bệnh nhân được cai máy thở dần dần, sau đó được cho thở oxy cao áp để thải CO và phục hồi tổn thương não, đa cơ quan.

"Đây cũng là một trong số ít trường hợp bệnh nhân bệnh viện tổ chức nhiều cuộc hội chẩn, 27 cuộc. Có ngày 2 cuộc tùy theo diễn biến của người bệnh, kể cả ban đêm, cuối tuần, bằng mọi giá giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch, bước vào giai đoạn hồi phục", PGS Giáp nói.

Theo PGS Giáp, đến nay bệnh nhân đã hồi phục các cơ quan bị tổn thương. Về vận động, bệnh nhân tự đi lại tốt, tự cầm được bát cơm ăn tuy nhiên những động tác tinh vi như cầm bút viết chữ thì chưa được hồi phục hoàn toàn.

Ngoài ra, trí nhớ bệnh nhân từ mất ý thức hoàn toàn, không nhớ gì đến nay đã dần hồi phục, cải thiện qua từng ngày. Bệnh nhân đã có thể nhớ lại thông tin cũ, sự việc cơ bản, hỏi thăm gia đình, người quen, nhớ lại công việc của cơ quan, việc mới xảy ra vài ngày. Tuy nhiên, bệnh nhân chưa đọc được thông tin chữ viết.

"Chúng tôi hy vọng với các biện pháp can thiệp phục hồi thì thời gian tới bệnh nhân sẽ hồi phục về trí nhớ, vận động để hòa nhập cuộc sống, công việc. Chúng tôi đã thực hiện được lời hứa các nạn nhân đến bệnh viện không có trường hợp tử vong thêm, giảm thiểu đau thương mất mát cho gia đình bệnh nhân", PGS Giáp chia sẻ.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi thấy bệnh nhân tiến bộ hằng ngày. Với người thầy thuốc, không có hạnh phúc nào bằng khi cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng, nguy kịch thành công.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai trao giấy xuất viện cho bệnh nhân (Ảnh: N.P).

"Chúng tôi không thể tưởng tượng được bệnh nhân có thể hồi phục ngoạn mục như vậy vì ở lần thứ 6 rửa phổi mà dịch từ phổi vẫn đen như nước cống. Chúng ta vẫn cần phải theo dõi bệnh nhân nhưng những dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân cải thiện khá tốt từng ngày từng giờ", PGS Cơ nói.

Chia sẻ với những mất mát của gia đình, PGS Cơ hy vọng bệnh nhân sẽ vượt qua nỗi đau thương mất mát người thân vì bên cạnh vẫn còn cha mẹ, gia đình và đặc biệt là đồng đội.

Cũng nhân dịp này, Ban Vận động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân cũng trao hơn 3,3 tỷ đồng hỗ trợ cho gia đình anh Chương.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Ảnh: N.P).

Trước đó, rạng sáng 13/9, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 26 nạn nhân vụ cháy chung cư mini do hít phải khói độc ở các mức độ khác nhau. Trong số này có 2 bệnh nhân nặng nguy kịch, phải thở máy, 2 người bị đa chấn thương, 7 bệnh nhi (nhỏ tuổi nhất 8 tháng tuổi), 1 người cao tuổi nhất 81 tuổi.

Sau đó, bệnh viện tiếp nhận thêm 5 ca từ các cơ sở y tế khác chuyển đến, tổng cộng 31 nạn nhân. Đến nay, tất cả các trường hợp đã được xuất viện.

Đêm 12/9, vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini trên phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả 9 tầng, bao vây 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống. Vụ cháy khiến 56 người tử vong, hàng chục người khác bị thương.