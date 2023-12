Theo dõi tiến trình: Lợi ích gia tăng của dịch vụ xét nghiệm tận nơi MEDLATEC

Giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động

Mỗi khi nhắc đến câu chuyện đi khám bệnh "ngày xưa", người đi qua hai thế kỷ như ông Nguyễn Văn Thông (72 tuổi, Hà Nội) nhớ như in hình ảnh xếp hàng dài đi khám những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước.

Với mong muốn mang đến người dân hình thức chăm sóc sức khỏe tiện lợi, cách đây gần 3 thập kỷ, GS.AHLĐ. Nguyễn Anh Trí - Nhà sáng lập, nay là Chủ tịch Hội đồng cố vấn MEDLATEC Group đã khai sinh dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi, lần đầu tiên có ở Việt Nam. Sự ra đời của dịch vụ được xem như "cuộc cách mạng", góp phần làm thay đổi văn hóa chăm sóc sức khỏe truyền thống của người dân.

Ông Thông chia sẻ, khi còn thanh niên, ông không có khái niệm đi khám, mà chỉ khám khi ốm mệt lắm, nhưng ngao ngán và mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu.

Không riêng gia đình ông Thông, hiện có 4 triệu người dân trên toàn quốc xem dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi là giải pháp chăm sóc sức khỏe tiện ích, chủ động (Ảnh: MEDLATEC).

"Giờ đây bước sang độ tuổi thất thập, bệnh tật rình rập nên với tôi không có gì quý hơn ngoài sức khỏe. Cũng may từ khi biết tới dịch vụ tiện lợi này của MEDLATEC, việc chăm sóc sức khỏe của tôi và các thành viên trong gia đình trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn", ông Thông cho hay.

Theo dõi tiến trình xét nghiệm - Tiện ích giúp nâng cao trải nghiệm dịch vụ

Trước đây, mặc dù dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nhà đã mang đến những tiện ích không thể phủ nhận, nhưng vẫn còn có khách hàng thấp thỏm về thời gian lấy mẫu - trả kết quả, nhân viên đến lấy mẫu là ai… thì nay người dân chủ động theo dõi chi tiết tiến trình sử dụng dịch vụ tại nhà của mình.

Quản lý tiến trình lấy mẫu là tiện ích nâng cao của ứng dụng y tế số My Medlatec do Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch vụ Y tế số MED-ON (thành viên trực thuộc tập đoàn MEDLATEC Group) vận hành, đưa MEDLATEC trở thành đơn vị đầu tiên ở Việt Nam vận hành thành công ứng dụng y tế số vào quản lý tiến trình xét nghiệm.

Theo đó, người dân có thể chủ động theo dõi tiến trình dịch vụ của mình, gồm: thông báo lịch hẹn, thời gian cụ thể lấy mẫu, tình trạng kết quả và tư vấn kết quả xét nghiệm.

Ứng dụng My Medlatec giúp khách hàng chủ động đặt lịch và chủ động theo dõi tiến trình xét nghiệm của mình (Ảnh: MEDLATEC).

Lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà nhiều năm nay, ông Thông bộc bạch: "Giờ đây, dịch vụ còn tuyệt vời hơn khi ngay trên điện thoại tôi chỉ cần tải app My Medlatec mang đến nhiều tiện ích thiết thực. Điều tôi tâm đắc nhất là cài app My Medlatec giúp chủ động thời gian đặt lịch, khi có kết quả, ứng dụng tự động lưu toàn bộ kết quả để trở thành hồ sơ sức khỏe số, thuận tiện cho tra cứu, so sánh các chỉ số, danh mục giữa các lần khám và xét nghiệm".

Cá thể hóa chăm sóc sức khỏe bằng cái chạm tay

Ngoài ra, với một cái chạm tay trên ứng dụng y tế thông minh này, người dân được hưởng nhiều lợi ích thiết thực khác như:

Đặt lịch dễ dàng: với thông tin khai báo khi cài ứng dụng được tự động lưu trên ứng dụng nên khách hàng không cần khai báo lại khi đặt lịch.

Tra cứu kết quả nhanh chóng: khi có kết quả xét nghiệm, khách hàng đồng thời nhận được tin nhắn thông báo và xem chi tiết kết quả.

Tránh lo lắng: tính năng nhận diện chính xác nhân viên đến lấy mẫu để tránh các trường giả mạo đến lấy mẫu xét nghiệm.

Người dân an tâm nhận diện nhân viên đến lấy mẫu tránh trường hợp giả mạo (Ảnh: MEDLATEC).

Hồ sơ sức khỏe số: tạo lập hồ sơ sức khỏe số khoa học cho bạn và gia đình.

Bảo mật: toàn bộ thông tin cá nhân, hồ sơ sức khỏe của khách hàng, MEDLATEC khẳng định cam kết bảo mật tuyệt đối.

MEDLATEC đi đến 54 tỉnh thành trên toàn quốc phục vụ lấy mẫu xét nghiệm tận nơi với phí đi lại 10.000 đồng/lần (Ảnh: MEDLATEC).

Giá xét nghiệm được công khai, niêm yết (Ảnh: MEDLATEC).

Ghi nhận giá trị đem lại cho cộng đồng, dịch vụ này đã nhận giải thưởng "Sản phẩm dịch vụ chất lượng ASEAN 2023" và ứng dụng My Medlatec nhận giải thưởng "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc" tại Lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards năm 2023. Đây cũng là dịch vụ y tế đạt giải thưởng Sao Khuê 2023 tại hạng mục "Lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe".

Đại diện MEDLATEC nhận cúp và bằng khen tại lễ trao giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam 2023 (Ảnh: MEDLATEC).

