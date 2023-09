Tháo túi ngực, co thắt bao xơ sau nâng ngực và những điều cần biết

Co thắt bao xơ xuất hiện sau khi đặt túi ngực, các mô dạng sợi sẽ hình thành như một vỏ bao xung quanh túi độn gọi là "Pocket". Đây là lớp vỏ bọc bảo vệ túi độn độc lập với các mô của cơ thể sau khi đặt vào.

Những mô này thường ở dạng mềm mại nhưng một số người sau phẫu thuật có thể xuất hiện tình trạng tăng sinh quá mức, giảm quá trình tổ chức hóa của mô sợi quanh túi độn tạo thành bao xơ, mô sẹo cứng và tạo nên co thắt bao xơ sau nâng ngực, có thể gây đau đớn, biến dạng hình thể của bầu vú.

Bác sĩ dùng dao siêu âm bóc bao xơ và tháo túi ngực (Ảnh: Dung Ho).

Cụ thể, khuyết vào hoặc phình ra ở một vị trí trên bầu ngực, độ nhô của bầu vú cao - thấp khác nhau, chân bầu vú cao - thấp khác nhau, khe vú trở nên rộng ra và không đều, thậm chí mức độ nặng gây méo mó hình dạng cả bầu ngực.

Dưới đây là chia sẻ của Thạc sĩ, bác sĩ Hồ Cao Vũ (hiện công tác tại khoa ngoại bệnh viện Chợ Rẫy), về nguyên nhân, dấu hiệu, phương pháp phẫu thuật bóc bao xơ tạo hình lại khoang ngực.

Bao xơ và túi ngực sau hơn 10 năm đặt vào (Ảnh: Dung Ho).

Nguyên nhân gây co thắt bao xơ

Bác sĩ thiết kế khoang đặt túi hẹp so với kích thước túi: khách hàng lựa chọn túi ngực quá lớn so với cấu trúc giải phẫu của cơ thể, nhưng bác sĩ chiều lòng khách hàng không tư vấn size túi phù hợp.

Bác sĩ thiết kế sai kích thước khoang đặt túi quá hẹp hoặc không đúng với cấu trúc lồng ngực của khách hàng, qua thời gian gây áp lực lên túi, co rút túi dẫn đến bao xơ.

Gây tổn thương trong quá trình tạo khoang: trong tất cả các ca phẫu thuật bệnh lý cũng như thẩm mỹ, trong quá trình phẫu thuật quá thô bạo gây tổn thương dẫn đến tình trạng khách hàng đau nhiều sau mổ, tụ máu dịch tiết nhiều, lành thương chậm và những biến chứng muộn như bao xơ.

Bác sĩ dùng dao siêu âm bóc bao xơ đôi (Ảnh: Dung Ho).

Dấu hiện nhận biết bao xơ

Cấp độ 1: ngực vẫn mềm và trông bình thường, bao xơ có độ cứng nhẹ khi sờ vào ở tư thế nằm ngửa.

Cấp độ 2: ngực trông bình thường, không có biểu hiện sưng đau, không biến dạng nhưng sờ vào thấy cứng hơn bình thường, đặc biệt ở tư thế nằm ngửa.

Cấp độ 3: ngực cứng và bị thay đổi hình dáng do co thắt, có thể có dạng tròn hoặc túi độn ngực bị co kéo hướng lên trên - xuống dưới gây biến dạng, xuất hiện tình trạng đau co thắt, âm ỉ liên tục vùng ngực, biến dạng bầu vú.

Cấp độ 4: bầu vú bị méo mó, xô lệch, mất cân xứng, bao xơ có độ cứng nhiều, co thắt và gây đau đớn nhiều, khó chịu liên tục vùng ngực.

Vì sao cần chụp MRI trước phẫu thuật bóc bao xơ?

Chụp MRI nhũ chuyên sâu giúp kiểm tra tình trạng bệnh lý tuyến vú, bao xơ, pocket, các bệnh liên quan đến túi, các u… (khuyến cáo chụp MRI thông thường, siêu âm, X-quang không mang lại hiệu quả với trường hợp đặt túi ngực và vỡ túi ngực).

Sau đó, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng bao xơ, những bất thường trong và ngoài pocket và có phương pháp phẫu thuật tốt nhất cho khách hàng.

Bác sĩ dùng dao siêu âm bóc bao xơ (Ảnh: Dung Ho).

Quy trình tháo túi ngực và bóc bao xơ sử dụng dao siêu âm

Bước 1: chụp MRI chuyên sâu về nhũ kiểm tra tình trạng bệnh lý tuyến vú, túi ngực, pocket và các bệnh lý liên quan đến túi ngực.

Bước 2: tầm soát nguy cơ ung thư có thể xảy ra và các tổn thương liên quan đến túi.

Bước 3: khám lâm sàng lên phương án phẫu thuật, xử lý các biến chứng kèm theo như bao xơ, vỡ túi, bao xơ, tụt túi, thông khe…. và chỉ định đặt túi mới nếu cần thiết.

Bước 4: cần thực hiện các xét nghiệm trước khi phẫu thuật tháo túi ngực tại bệnh viện đa khoa chuyên sâu. Ca tháo túi ngực thông thường từ 30-45 phút nhưng với những ca tháo túi ngực khó có bóc bao xơ, tạo lại khoang đặt túi, vỡ túi… thời gian gây mê dài hơn.

Bước 5: bác sĩ rạch da tầm 3cm - 3,5cm tại vị trí đường quầng vú hoặc chân ngực (với trường hợp không có bất thường) và dùng dao siêu âm cắt mô đi vào bên trong lấy túi ngực cũ. Kiểm tra thương hiệu, kích thước, size túi và độ nhô.

Bước 6: với túi ngực vỡ, có dịch bất thường, ê-kíp phải vệ sinh khoang đặt túi, cấy dịch và làm kháng sinh đồ khi dịch có màu đục.

Tháo túi ngực vỡ sau nhiều năm nâng ngực. (Ảnh: Dung Ho).

Bước 7: sử dụng dao siêu âm bóc bao xơ và lấy mô xơ làm giải phẫu bệnh kiểm tra mô xơ lành tính hay ác tính. Chuẩn bị phương án sinh thiết lạnh nếu nghi ngờ ác tính.

Bước 8: tạo hình lại khoang đặt túi (trường hợp đặt lại túi mới nếu có chỉ định) sửa khoang cải thiện tình trạng thông khe, tụt túi, khoang quá rộng hoặc quá hẹp.

Bước 9: mặc áo định hình sau phẫu thuật. Trường hợp tháo túi và đặt lại khách hàng về trong ngày. Tháo túi có bất thường như bóc bao xơ, tổn thương nhiều bên trong cần dẫn lưu và nghỉ tại bệnh viện một đêm.

Tháo túi ngực, bóc bao xơ và đặt lại túi mới khi sử dụng dao siêu âm không nghỉ dưỡng, không uống thuốc giảm đau hay kháng sinh và có thể về trong ngày.