Thẩm mỹ an toàn theo kiến thức chuyên môn mà chị em nên biết

Phẫu thuật thẩm mỹ không có chức năng chữa bệnh

Phẫu thuật thẩm mỹ được phát triển từ chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình, là việc tác động trực tiếp lên các bộ phận như mô mềm, xương, cơ nhưng vẫn đảm bảo sự an toàn cũng như chức năng sinh hoạt của khu vực phẫu thuật.

Mặc dù là một chuyên ngành thuộc lĩnh vực y học nhưng phẫu thuật thẩm mỹ không có chức năng chữa khỏi bệnh mà chỉ góp phần cải thiện nhan sắc theo mong muốn cá nhân của chủ thể. Ngoài ra, nó còn có tác động loại bỏ khối u ở phần da cũng như làm trẻ hóa cơ thể khỏi lão hóa và vết tích của thời gian.

Nhờ sự phát triển của y học và công nghệ, hiện nay có rất nhiều hình thức thẩm mỹ và được thực hiện trên nhiều bộ phận khác nhau của cơ thể. Thuật ngữ phẫu thuật thẩm mỹ trở nên phổ biến và nhu cầu muốn được làm đẹp cũng ngày một tăng cao. Hàng năm, đã có hàng triệu người bao gồm cả nam và nữ đã chọn can thiệp dao kéo để hoàn thiện ngoại hình. Đa phần mọi người đều hướng đến sự thể hiện bản thân, không chỉ "ăn ngon mặc đẹp" mà còn phải đẹp hơn nữa.

Không thể phủ nhận được những ưu điểm vượt trội của phẫu thuật thẩm mỹ khi so sánh với các biện pháp làm đẹp khác. Đối với một số người, phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành chìa khóa trong việc làm tăng sự tự tin và cải thiện nhan sắc của bản thân. Vẻ đẹp ngoại hình được hoàn thiện mang lại nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Với một số người khác, nó giúp cải thiện sức khỏe cho những bệnh nhân bị dị tật bẩm sinh hoặc có ngoại hình ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng luôn có những rủi ro nhất định liên quan đến bất kỳ loại phẫu thuật xâm lấn nào, bao gồm cả các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Do đó, bạn nên chắc chắn về sự lựa chọn của mình và tìm hiểu rõ ràng về ưu nhược điểm của phương pháp thẩm mỹ, cân nhắc trước khi thực hiện.

Những ai nên phẫu thuật thẩm mỹ

Bất cứ ai cũng muốn có một vẻ đẹp tự nhiên, được nhiều người yêu mến, nhưng không phải ai sinh ra cũng xinh đẹp hoàn hảo. Mọi người tìm đến thẩm mỹ có thể vì chiếc mũi lệch, mắt một mí, gương mặt hàm hô/móm, thân hình quá khổ… Và phẫu thuật thẩm mỹ được coi là cầu nối dẫn đến sự hoàn thiện về hình thể, lấy lại niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống.

Vậy những ai nên phẫu thuật thẩm mỹ?

- Phẫu thuật thẩm mỹ chỉ an toàn khi được áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở lên.

- Những người có khuyết tật bẩm sinh, hoặc do tai nạn gây biến dạng.

- Những người mong muốn cải thiện nhan sắc của mình.

Dù là ai khi thực hiện phương pháp này cũng cần nhớ rằng mục tiêu của phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản là để làm đẹp. Cái đẹp được định nghĩa theo sự hài hòa và phù hợp với bản thân chứ không cần theo bất kỳ hình mẫu hoặc đánh giá của người nào khác.

Bên cạnh đó, ngoài mục tiêu về ngoại hình, bạn hãy luôn luôn đặt an toàn sức khỏe của bản thân lên hàng đầu bằng cách đi khám sức khỏe tổng quát và nghe tư vấn của bác sĩ để biết bản thân có phù hợp với việc phẫu thuật hay không. Đặc biệt với những người có tiền sử mắc các bệnh nan y như tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường, máu khó đông... thì cần tham khảo sự tư vấn của các bác sĩ chuyên môn để tránh những rủi ro và biến chứng.

Sự thành công của một ca phẫu thuật thẩm mỹ phụ thuộc đến 90% vào trình độ của bác sĩ

Vai trò của bác sĩ trong một ca phẫu thuật là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến 80-90% sự thành công của ca thẩm mỹ. Bác sĩ càng có chuyên môn giỏi, tay nghề cao thì quá trình thực hiện càng an toàn và tính thẩm mỹ. Bởi dù là ca đại phẫu hay tiểu phẫu cũng cần kinh nghiệm để phán đoán nhanh và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình phẫu thuật thẩm mỹ dù có gây nguy hiểm hay không.

Ngoài ra, vì tình trạng sức khỏe cũng như cấu tạo cơ thể của mỗi bệnh nhân là khác nhau, bác sĩ cũng cần có kiến thức chuyên môn dày dặn để đưa ra tư vấn phù hợp và phác đồ thẩm mỹ riêng biệt cho từng khách hàng trước khi phẫu thuật.

Không thể đẹp ngay sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Mặc dù được nhận định là phương pháp làm đẹp giúp mọi người có được ngoại hình như mong muốn một cách nhanh chóng nhưng không phải cứ phẫu thuật thẩm mỹ xong là có thể đẹp ngay được. Có không ít chị em tham gia phẫu thuật thẩm mỹ với kỳ vọng quá cao. Một số trường hợp rất thành công nhưng bản thân chị em lại thấy không vừa ý.

Bởi vì dù là phương pháp làm đẹp nào cũng cần có thời gian để cơ thể hồi phục. Bạn nên sắp xếp để có được khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết và có thể đến tái khám bất kỳ lúc nào nếu có phản ứng không mong muốn sau khi thẩm mỹ. Đặc biệt, bạn không nên bắt đầu một chuyến đi xa hay tham gia các hoạt động thể thao, vận động mạnh để tránh ảnh hưởng đến vùng thẩm mỹ.

Ngoài ra, việc chăm sóc cơ thể kết hợp cùng chế độ sinh hoạt khoa học sẽ giúp vẻ đẹp mới bền lâu hậu phẫu thuật. Dưới đây là một số điều bạn nên lưu ý để duy trì được kết quả thẩm mỹ như ý:

- Không nên ăn đồ dầu mỡ hoặc chứa nhiều chất béo, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả và cung cấp các loại dưỡng chất, vitamin cho cơ thể.

- Hạn chế uống/ sử dụng các loại chất kích thích.

- Nghỉ ngơi điều độ, ngủ đủ giấc, không nên thức khuya, luyện tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày.

- Kiểm tra, thay băng thường xuyên hậu phẫu thuật để tránh nhiễm trùng.

- Tái khám theo lịch hẹn và sự hướng dẫn của bác sĩ.

Nên chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ uy tín như thế nào?

Hiện nay, ở Việt Nam có hàng trăm thẩm mỹ viện lớn nhỏ được giới thiệu, quảng cáo là hiện đại, chất lượng cao… nhưng bên cạnh đó cũng có không ít tin tức về tai nạn khi chọn sai nơi làm đẹp, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tính mạng. Do đó, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ rất quan trọng. Dưới đây là các tiêu chí được đặt ra mà bạn nhất định phải biết nếu có ý định nâng hạng nhan sắc.

- Cơ sở thẩm mỹ phải minh bạch về giấy tờ và được Bộ Y tế cấp phép hoạt động.

- Sở hữu đội ngũ y bác sĩ được đào tạo bài bản, nhiều kinh nghiệm và có tiếng trong nghề.

- Cơ sở y tế thường xuyên cập nhật công nghệ thẩm mỹ tiên tiến trên thế giới.

- Được trang bị cơ sở vật chất hiện đại cùng quy trình thẩm mỹ rõ ràng.

Trước khi đưa ra lựa chọn, bạn cũng cần tự trang bị những kiến thức cần thiết để không bị dắt mũi khi nghe tư vấn từ những cơ sở y tế ảo hay kém chất lượng. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu phản hồi từ những người đã trải nghiệm dịch vụ tại mỗi cơ sở để có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của bản thân.

Chuyên mục Hiểm họa thẩm mỹ trôi nổi do Báo Dân trí và Thẩm mỹ Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp mở từ ngày 13/9/2022. Với thông điệp "Thẩm mỹ an toàn - An tâm chất lượng" chuyên mục nhằm đưa ra những kiến thức, kinh nghiệm để giúp chị em có lựa chọn làm đẹp đúng đắn. Bên cạnh đó, chuyên mục cũng là nơi để chị em giải bày, chia sẻ quá trình làm đẹp của mình. Đồng hành cùng chuyên mục là đội ngũ bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về thẩm mỹ.

Để được tư vấn các thông tin về làm đẹp hãy gọi Hotline đường dây nóng: 0915.810.138

- Tư vấn 24/7: https://www.facebook.com/thammyvienhongngoc