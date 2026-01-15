Sữa công thức ColosBaby Gold nhận giải thưởng "Chuyên gia tin chọn"

Sự tin chọn từ giới chuyên môn

Trong thời gian qua, ColosBaby Gold là một trong những thương hiệu được hàng triệu bà mẹ trên khắp cả nước tin chọn là giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ tăng cường đề kháng, tăng cân khỏe mạnh và phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

ColosBaby Gold 2+, sữa công thức trẻ em nhận giải thưởng “Chuyên gia tin chọn” (Ảnh: VitaDairy).

Sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold 2+ là một trong những dòng sản phẩm dẫn đầu trong phân khúc miễn dịch - tăng cân của VitaDairy và đạt được những thành tựu nổi bật tại sân chơi thế giới.

ColosBaby từng khẳng định vị thế quốc tế tại IUFoST 2022 với giải thưởng “Product and Process Innovation” (Sản phẩm sáng tạo đột phá), giải thưởng “Thương hiệu số 1 chứa sữa non từ Mỹ” do Viện Nghiên cứu Kinh tế châu Á, Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức xét chọn; “Thương hiệu truyền cảm hứng” tại giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA 2023).

Sức mạnh của ColosBaby không chỉ đến từ bộ dưỡng chất chuẩn khoa học được chuyên gia ghi nhận, mà còn vun đắp từ sự tin tưởng của hàng triệu bà mẹ Việt tạo nên một hệ sinh thái niềm tin vững chắc nhiều năm qua.

ColosBaby Gold được nhiều mẹ tin dùng (Ảnh: VitaDairy).

Với công thức cải tiến mang tính đột phá, ColosBaby Gold là giải pháp dinh dưỡng khoa học hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ. Với sự kết hợp của hàm lượng cao sữa non ColosIgG 24h, HMO và lợi khuẩn Bifidus đã tạo ra “lá chắn” hỗ trợ tăng cường đề kháng và bảo vệ trẻ hiệu quả.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong về dinh dưỡng miễn dịch, bộ sản phẩm ColosBaby nói riêng và các sản phẩm dinh dưỡng của VitaDairy được ứng dụng nguồn sữa non ColosIgG 24h. Đây là nguyên liệu sữa non thu trong 24h đầu tiên sau sinh của bò tại những trang trại hàng đầu từ Mỹ, có hàm lượng kháng thể IgG cao nhất so với sữa non 48h và sữa non 72h.

Đồng thời, bộ công thức ColosBaby Gold còn bổ sung Đạm Whey thủy phân, chất béo MCT cùng hệ Probiotics - Prebiotics hỗ trợ trẻ tiêu hóa khỏe mạnh, hấp thu tốt và tăng cân đều đặn. Kết hợp cùng canxi, vitamin D3 và photpho cho hệ xương răng chắc khỏe và hỗ trợ phát triển chiều cao. ColosBaby Gold cũng được bổ sung DHA, Omega 3 và 6 giúp phát triển trí não và thị giác phù hợp với giai đoạn vàng khám phá thế giới quan của trẻ.

Sự thấu hiểu và thân thiện với trẻ còn thể hiện ở vị thanh nhạt, tự nhiên, phù hợp với khả năng cảm nhận vị giác còn non nớt của trẻ - giúp trẻ dễ tiếp nhận, dễ tiêu hóa và sớm hình thành trải nghiệm ăn uống tích cực. Để đạt được điều đó, VitaDairy đã đầu tư nâng cấp công nghệ sản xuất, lựa chọn nguồn nguyên liệu mới, tự nhiên và ứng dụng công nghệ không xử lý nhiệt - giúp bảo toàn tối đa các vi chất dinh dưỡng nhạy cảm với nhiệt độ, đồng thời giữ trọn vẹn vị tự nhiên của nguyên liệu đầu vào.

ColosBaby Gold đồng hành cùng hàng triệu mẹ Việt giúp con tăng cường đề kháng, tăng cân khỏe mạnh (Ảnh: VitaDairy).

Trong nhiều năm ở vai trò là đối tác đồng hành cùng Bộ Y tế về chuỗi các hoạt động truyền thông về dinh dưỡng miễn dịch, ColosBaby Gold là sản phẩm tiêu biểu của VitaDairy minh chứng cho các công trình nghiên cứu về dinh dưỡng miễn dịch trước các chuyên gia y tế.

Đồng thời, VitaDairy cũng thường xuyên tổ chức và đồng hành cùng các hội nghị khoa học uy tín trên cả nước. Việc trao đổi kiến thức chuyên môn và nắm bắt xu hướng mới giúp thương hiệu liên tục cải tiến sản phẩm, mang đến giải pháp dinh dưỡng hiệu quả cho cộng đồng.

VitaDairy đồng hành cùng Hội Nhi khoa Việt Nam tại Hội thảo Khoa học “Dinh dưỡng Miễn dịch Nhi khoa” vào tháng 12/2025​ (Ảnh: VitaDairy).

Hơn 20 năm vì sức khỏe cộng đồng, VitaDairy kiên định theo đuổi nghiên cứu khoa học và ứng dụng các giải pháp dinh dưỡng phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam. Trên nền tảng đó, ColosBaby Gold đã trở thành sữa công thức cho bé đạt giải thưởng “Chuyên gia tin chọn”. Sự ghi nhận từ giới chuyên môn không chỉ là minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, mà còn là cơ sở để mẹ thêm an tâm, tin tưởng lựa chọn ColosBaby Gold cho con trong hành trình phát triển.