Vậy lúc này các cơ sở thẩm mỹ sẽ thể hiện vai trò cam kết bảo hành của mình ra sao? Sự thật đằng sau những lời hứa bảo hành thẩm mỹ là như thế nào?

1. Bảo hành kiểu "hứa hão"

Xu hướng "đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên" cùng với những chiêu trò quảng cáo như "rót mật" vào tai và vô vàn lời có cánh "vịt hóa thiên nga" đã "câu kéo" được không ít chị em phụ nữ sa chân vào ma trận thẩm mỹ. Đánh trúng vào tâm lý thích làm đẹp nhưng còn lăn tăn, e ngại, sợ thẩm mỹ hỏng, sợ tiền mất nhưng kết quả không ưng ý, nhiều cơ sở làm đẹp sẵn sàng cam kết bảo hành 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm… thậm chí bảo hành vĩnh viễn trọn đời cho khách hàng sử dụng dịch vụ của họ.

Sự thật đằng sau những lời hứa bảo hành thẩm mỹ

Tuy nhiên trên thực tế thì những con số trên chỉ là câu nói cửa miệng, là chiêu thức để "dụ" Khách hàng, không có bất cứ cam kết nào được thể hiện bằng văn bản, tất cả chỉ là lời "hứa hão".

Chị N.N.A 22 tuổi (Từ Liêm) tìm đến spa A sau khi đọc được bài đăng trên Facebook quảng cáo chuyên nâng mũi sụn bán cấu trúc đảm bảo bao đẹp và bảo hành 10 năm.

"Họ hứa hẹn với mình bảo hành nếu không ưng. Nhưng khi làm lệch mũi, mình hẹn năm lần bảy lượt không thấy đâu. Cuối cùng mình phải kéo theo cả ông anh mình đến trước spa to tiếng mãi họ mới chịu tiếp. Mà họ chỉ tháo mũi chứ không bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho mình. Họ nói rằng, làm hỏng tháo ra chính là bảo hành, nếu muốn bồi thường thì sẽ tiến hành phẫu thuật lại, chi phí phẫu thuật mình tự chịu nhưng mình không dám giao mũi của mình cho cơ sở đó thêm một lần nào nữa. Mình đã phải chịu đựng nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần" - Chị N.N.A cho biết thêm.

Đây cũng không phải là trường hợp hiếm gặp. Gần đây trên một số hội về thẩm mỹ xuất hiện câu chuyện một khách hàng làm đẹp tại Thẩm mỹ viện V (có địa chỉ quận Đống Đa, Hà Nội) bị TMV này gọi côn đồ hành hung. Theo thông tin được đăng tải, cô gái này cho biết chị bị biến chứng, mặt bị nổi mụn cục mưng mủ, tại những điểm này lộ ra sợi collagen dài khoảng 2cm ngay sau khi sử dụng dịch vụ "tái sinh đa tầng" được quảng cáo là " không phẫu thuật, không xâm lấn, bảo hành trọn đời..." tại TMV V.

Phát hiện những bất thường trên khuôn mặt, nữ khách hàng quay lại TMV để bảo hành thì phía TMV yêu cầu phải đóng thêm tiền nhưng cô không đồng ý và cô yêu cầu được trả lại số tiền còn dư trong "thẻ VIP". "Chị làm dịch vụ tái sinh này hết 18 triệu nhưng bọn họ kêu chị đóng 30 triệu để nâng cấp lên thẻ VIP, nếu không dùng dịch vụ khác thì sẽ được chuyển khoản trả lại hoặc rút ra mà không bị trừ gì. Chị yêu cầu trả lại phần tiền còn lại trong thẻ là 11 triệu 750 nghìn nhưng TMV không trả với lý do rất vô lý - chị đi mua hàng rồi đòi lại tiền có ai trả chị không?". Không dừng lại ở đó, chẳng những không bảo hành, từ chối hoàn tiền, TMV còn ngang nhiên dọa nạt, gọi giang hồ đánh chị tới mức phải nhập viện.

Nhiều khách hàng kêu cứu tại cơ sở thẩm mỹ vì thực hiện công nghệ tái sinh đa tầng.

Khi mời chào dịch vụ, các cơ sở thẩm mỹ luôn hứa hẹn trăm đường với các chính sách chăm sóc, bảo hành chu đáo, tận tâm khiến chị em an tâm nhưng sự thật thì rất hiếm có cơ sở nào thực hiện đúng cam kết của mình. Chưa kể đến thái độ, quy trình khi bảo hành, đặt lịch rồi viện lý do đủ đường để trì hoãn, từ chối bảo hành.

Chị P.H ở quận 7, TPHCM cho biết đang làm đơn gửi đơn tố cáo tới cơ sở thẩm mỹ viện S về việc không thực hiện đúng cam kết, vô trách nhiệm trong quá trình thực hiện yêu cầu "bảo hành".

Chị H. chia sẻ, cuối tháng 6 vừa qua, chị có đến TMV S để phẫu thuật thẩm mỹ mắt và được nhân viên ở đây tư vấn làm combo mở tròng mở góc mắt, cắt mí song song, với giá 19 triệu đồng. Sau khi phẫu thuật, mắt phải chị bị đơ không thể cử động mi, sưng to. Thấy vậy, bác sĩ phẫu thuật nói với chị H. là "không sao, do thuốc tê nhiều quá". Sau khi 2 mắt hết sưng nhưng vết cắt mắt quá xấu nên chị H. đến thẩm mỹ viện S yêu cầu giải quyết tình trạng mí mắt không đều. Bác sĩ và nhân viên ở đây thừa nhận do lỗi của thẩm mỹ viện và hứa sẽ chịu trách nhiệm "bảo hành", nói chị H về nghỉ ngơi chờ vết cắt lành sẹo rồi bảo hành.

"Vì phải chờ đợi quá lâu và không còn kiên nhẫn cũng như niềm tin vào cách xử lý của họ, tôi yêu cầu trả lại tiền phẫu thuật tôi đã đóng nhưng thẩm mỹ viện S không trả lại tiền và gây khó dễ, yêu cầu tuân theo sự sắp xếp của thẩm mỹ viện, phải chờ mới được sửa lại. Từ đó đến nay, tôi nhiều lần liên hệ nhưng thẩm mỹ viện này chưa hề có động thái theo hướng giải quyết. Khi tôi liên hệ còn bị người của thẩm mỹ viện đe dọa", chị H. bức xúc.

2. Tỉnh táo trước quảng cáo bảo hành có cánh

"Bảo hành nhan sắc" cho khách hàng là phương thức chứng tỏ rằng trung tâm, thẩm mỹ viện luôn đồng hành, theo dõi và đảm bảo an toàn cho vẻ đẹp lâu bền của khách. Tuy nhiên, chế độ bảo hành của các thẩm mỹ viện, spa nếu được sử dụng đúng theo ý nghĩa vốn có của nó là "bảo hành" thì sẽ mang một ý nghĩa tốt, khách hàng được hưởng lợi. Tuy nhiên, nếu đó chỉ là thứ vũ khí để đánh bóng tên tuổi, để thẩm mỹ viện tăng khả năng chiến thắng trong cuộc đua câu kéo khách hàng với các cơ sở khác thì rất đáng bị lên án và xử lý.

Lắng nghe thực tế từ những người trải nghiệm trước để quyết định lựa chọn cơ sở thẩm mỹ.

Quảng cáo một đằng, bảo hành một nẻo, nhân viên khó chịu, rũ bỏ trách nhiệm, bắt bẻ lý do để làm khó khách hàng, khiến khách hàng tức giận, cảm thấy phiền hà là sự thật và cũng là chiêu bài để các cơ sở thẩm mỹ né tránh bảo hành. Lời hứa bảo hành dù là "bảo hành trọn đời" thì cũng chỉ sử dụng trong một lần duy nhất hoặc thậm chí chỉ được thực hiện bởi cam kết "mồm" hoặc nằm trên tấm thẻ mà dường như không có giá trị sử dụng thực tế.

Hiện nay, ở Việt Nam có hàng trăm thẩm mỹ viện lớn nhỏ được giới thiệu, quảng cáo là hiện đại, chất lượng cao,...nhưng bên cạnh đó cũng có không ít tin tức về "tai nạn" khi chọn sai nơi làm đẹp, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tính mạng. Do đó, việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ rất quan trọng. Chúng ta cần tìm hiểu kỹ qua những người đã trực tiếp trải nghiệm trước đó bằng nhiều nguồn khác nhau là cách tốt nhất, chứ đừng tin một hai lời mật ngọt có cánh của quảng cáo.

Cần tìm hiểu các cơ sở thẩm mỹ đã được cấp phép để gửi gắm nhan sắc.

Trên hết, trước khi quyết định thực hiện thẩm mỹ, chị em cần thật tỉnh táo lựa chọn cơ sở uy tín được cấp phép hoạt động, có chính sách hậu phẫu, chăm sóc sau làm đẹp minh bạch, rõ ràng và luôn nhớ rằng bất kỳ phương pháp làm đẹp nào cũng có thời hạn, đừng quá tin vào những lời hứa bảo hành chục năm, trọn đời để rồi phải nhận cái kết đắng.