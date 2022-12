Stent tương thích sinh học giúp phục hồi khả năng của mạch máu

Xơ vữa động mạch là tình trạng tích tụ mảng bám ở động mạch vành. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh động mạch vành.

Nguyên nhân xuất hiện bệnh động mạch vành

Bệnh mạch vành xuất hiện khi động mạch vành bị hẹp khiến cho máu khó lưu thông và cơ tim không nhận được đủ lượng oxy và máu cần thiết. Theo các chuyên gia, bất kỳ lượng mảng bám nào tích tụ (bao gồm chất béo, cholesterol hoặc các chất khác bám vào bên trong động mạch) sẽ làm hẹp động mạch, ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển máu, oxy cùng các chất dinh dưỡng đến tim.

Nếu không được kiểm soát, mảng bám có thể tích tụ trong đường ống này đến mức máu chảy rất ít hoặc bị ngắt hoàn toàn. Điều này có thể gây đau thắt ngực và đôi khi dẫn đến đau tim. Tuy nhiên, cơ thể bạn sẽ làm một điều gì đó để ngăn điều này xảy ra càng lâu càng tốt: Tái tạo khả năng tự nhiên của mạch máu.

Các mảng bám trong động mạch có thể dẫn đến đau tim.

Trong giai đoạn đầu của bệnh động mạch vành, khi các mảng bám bắt đầu tích tụ trên thành động mạch, nó thích nghi bằng cách dần mở rộng theo mức nhất định. Theo đó, nếu mảng bám tiếp tục hình thành, động mạch của bạn sẽ tiếp tục mở rộng để duy trì lưu lượng máu tốt như cũ và trì hoãn các cơn đau ngực, đau tim. Tuy nhiên, một khi bệnh động mạch vành đã tiến triển và các mảng bám gây tắc nghẽn đường ống đáng kể, nó sẽ không thể mở rộng thêm nữa. Từ đó, khả năng tái tạo tự nhiên của mạch máu bị suy giảm.

Những thay đổi trong lưu lượng máu và sự hiện diện của một số chất hóa học mà cơ thể sản xuất gây ảnh hưởng đến mức độ tái tạo của động mạch. Bệnh động mạch vành có thể xảy ra với những người mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, thận mạn tính, tăng mỡ máu hoặc thường xuyên hút thuốc, ít hoạt động thể chất, thừa cân. Những trường hợp này cần được kiểm tra định kỳ để hạn chế hoặc làm chậm tiến triển của bệnh.

Stent tương thích sinh học - Triển vọng mới trong điều trị động mạch vành

Hiện nay, có một số phương pháp để điều trị bệnh động mạch vành. Đặt stent là một thủ thuật xâm lấn tối thiểu, một vết mổ nhỏ và đưa stent qua một ống thông. Bởi vì nó là phương pháp xâm lấn tối thiểu, quá trình phục hồi của bạn thường dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên có tới một nửa số bệnh nhân đặt stent phủ thuốc thông thường gặp các biến chứng nặng cần nhập viện điều trị, bao gồm cả tái can thiệp, các cơn đau tim và thậm chí tử vong.

Tại Đại hội Tim mạch toàn quốc lần thứ 18 (2022), Giáo sư Lim Soo Teik (chuyên gia tư vấn cấp cao, Trung tâm Tim mạch Quốc gia Singapore) cho biết, stent tương thích sinh học là công nghệ mới dành cho các bệnh nhân hẹp mạch vành, kết hợp được lợi ích của cả hai loại stent phủ thuốc và stent tự tiêu. Theo đó, thiết bị này thường được dùng trong can thiệp xâm lấn tối thiểu, cho phép mạch máu co giãn tự nhiên trong hơn 6 tháng can thiệp.

Stent tương thích sinh học được phát minh và sản xuất bởi Elixir Medical (tập đoàn nghiên cứu công nghệ y khoa có trụ sở chính Tại Milpitas, bang California, Mỹ). Hiện nay, stent tương thích sinh học đã được cấp phép lưu hành tại châu Âu và các nước trên thế giới.

Stent tương thích sinh học được thiết kế để điều trị các động mạch vành bị tắc nghẽn (Ảnh: Elixir Medical) .

Muốn tham khảo về stent tương thích sinh học, người nhà cùng bệnh nhân cần tham vấn với các bác sĩ để được tư vấn phù hợp. Hiểu đúng về bệnh động mạch vành, đưa ra biện pháp phòng tránh cùng phương pháp chữa trị khi cần sẽ giúp trái tim tăng khả năng khỏe mạnh. Tìm hiểu thêm thông tin tại: https://machvanhkhoe.com.vn/kien-thuc-ve-benh-mach-vanh/