Siro ho cảm Ích Nhi hỗ trợ trẻ giải cảm, giảm ho, tiêu đờm

Dân trí Trẻ em bị ho, sổ mũi, nghẹt mũi nhiều lần trong năm, luôn cần sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên biệt phù hợp. Và Siro ho cảm Ích Nhi là lựa chọn của nhiều bà mẹ Việt mỗi lần con chớm cảm, ho.

Vậy Siro ho cảm Ích Nhi có nguồn gốc, thành phần như thế nào? Bạn có thể mua ở đâu? Bài viết sau sẽ giới thiệu chi tiết về sản phẩm mời các bố mẹ cùng theo dõi.

Hỗ trợ giảm ho, sổ mũi cho trẻ ngay khi chớm bệnh

Trẻ nhỏ hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, cơ thể chưa đủ khả năng thích ứng với những thay đổi của môi trường, thời tiết, độ ẩm, nhiệt độ…Các yếu tố trên tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn gây các viêm nhiễm ở vùng mũi, họng, phế quản, phổi của trẻ.

Trong Đông y, khi trẻ bị cảm viêm nhiễm ban đầu thường nhẹ nhàng với các triệu chứng: ho, hắt hơi, nước mũi. Sách Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, Đại danh y Lê Hữu Trác ghi chép rằng: Cảm được xử lý sớm thì cơ thể tự khắc hồi phục, không tái lại nhiều lần. Khi cảm không được giải, phong tà lưu lại trong cơ thể, dẫn đến tổn thương phế, tỳ, vị, gây nên các triệu chứng ho, ho có đờm, viêm phế quản, suy kiệt…

Trong y học hiện đại, virus, vi khuẩn xâm nhập cơ thể gây bệnh đường hô hấp thông qua cửa ngõ là mũi. Lúc này, các triệu chứng ho, sổ mũi là phản ứng bảo vệ cơ thể giúp tống xuất đờm, siêu vi ra khỏi đường thở. Trẻ càng nhỏ, bệnh có thể chuyển biến rất nhanh gây viêm đường hô hấp dưới: viêm phế quản, viêm phổi, viêm thanh quản…

Theo các chuyên gia nhi khoa, ngay khi trẻ có dấu hiệu hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ho, điều trị càng sớm thì hiệu quả càng cao, nhanh khỏi. Tuy nhiên, bố mẹ không nên "chặn" bệnh bằng cách tự ý mua thuốc ho, long đờm về cho trẻ dùng gây ức chế phản xạ ho, ứ đọng dịch đờm và tác dụng phụ nguy hiểm khác.

Cha mẹ cần chú ý tuân thủ theo điều trị của bác sĩ. Đồng thời, để chăm sóc trẻ bị ho, sổ mũi, các bố mẹ vệ sinh mũi họng và cho uống siro ho cảm Ích Nhi có thành phần thảo dược: quất, húng chanh, gừng…

Trẻ chớm ho, sổ mũi được chăm sóc kịp thời sẽ mau khỏi bệnh.

Thành phần thảo dược an toàn

Sản phẩm siro ho cảm Ích Nhi ra đời là kế thừa tinh hoa của Y học cổ truyền từ những bài thuốc dân gian của Đại danh Y Tuệ Tĩnh - ông tổ nghề thuốc Nam. Các thành phần có trong siro ho cảm Ích Nhi đều là cây thuốc quen thuốc quanh vườn nhà, đã được đội ngũ dược sĩ dày công nghiên cứu và sản xuất bởi công ty dược uy tín. Trong cuốn sách "Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam" của GS. TS Đỗ Tất Lợi có viết về các dược liệu có tác dụng tốt chữa ho, cảm, sổ mũi:

- Quả quất (tắc) dịch chiết chứa Vitamin C, vitamin A, pectin… có công dụng long đờm, giảm ho, kháng viêm.

- Húng chanh (tần dày lá) có chứa rất nhiều tinh dầu, chủ yếu là carvacrol (chiếm > 50%) có tác dụng chữa tiêu đờm, giải cảm.

- Cát cánh (hoa, thân, cành) đều có chứa saponin giúp làm loãng đờm, trừ đờm ho, viêm đau họng…

- Mạch môn (phần rễ, củ) được dùng để chữa ho khan, viêm họng.

- Gừng thành phần chứa tinh dầu Cineol có tác dụng tiêu đờm.

- Mật ong được ví như kháng sinh tự nhiên, giúp làm lành nhanh các tổn thương niêm mạc họng.

Quy trình sản xuất siro ho cảm Ích Nhi chuẩn hóa

Sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối từ nguồn nguyên liệu đầu vào, dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại cho đến tay người tiêu dùng.

Nguồn nguyên liệu sạch chuẩn quốc tế

Siro ho cảm Ích Nhi là sản phẩm siro ho cảm thảo dược với nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát theo tiêu chuẩn GACP-WHO (Trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của Tổ chức y tế Thế giới). Với mỗi vị thuốc được trồng trọt, thu hái bởi bàn tay người nông dân ở từng địa phương, vùng khí hậu phù hợp: quất ở Vụ Bản - Nam Định, cát cánh ở Bắc Hà - Lào Cai, mạch môn ở Đoan Hùng - Phú Thọ, húng chanh ở Tân Hồng - Đồng Tháp.

Các dược liệu có trong thành phần của siro ho cảm Ích Nhi được chăm sóc theo tiêu chuẩn "3 không": Không sử dụng thuốc trừ sâu, Không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng, Không sử dụng phân bón hóa học và "3 có": Nguồn giống tốt, Chăm sóc theo quy trình chuẩn, Đảm bảo có hoạt chất cao và ổn định…

Các thành phần có trong Siro ho cảm Ích Nhi từ nguồn dược liệu sạch đạt chuẩn quốc tế.

Dây chuyền sản xuất hiện đại

Cùng với nguồn nguyên liệu đầu vào đảm bảo sạch, siro ho cảm Ích Nhi được sản xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn GMP-WHO.Sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi đảm bảo chất lượng ổn định, có độ an toàn và hiệu quả cao.

12 năm có mặt trên thị trường, siro ho cảm Ích Nhi đã khẳng định được vị thế của mình trong dòng sản phẩm giúp giải cảm, giảm ho, đờm cho trẻ nhỏ. Từ năm 2016 đến nay, siro ho cảm Ích Nhi được người tiêu dùng bình chọn là "Sản phẩm số 1 trong dòng sản phẩm thảo dược hỗ trợ trị ho, cảm ở trẻ em" do bạn đọc trang Tư vấn tiêu&dùng (Vneconomy) thuộc Thời báo kinh tế bình chọn. Sản phẩm được Bộ Y tế duyệt và cấp chỉ định sử dụng an toàn cho trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú, thông qua nghiên cứu và chứng minh tác dụng, tính an toàn của sản phẩm.

Bên cạnh đó còn phát triển bộ sản phẩm siro ho cảm Ích Nhi chuyên biệt cho trẻ em Việt theo từng độ tuổi:

- Siro Ho Cảm Ích Nhi 3+ cho trẻ từ 3-12 tuổi

- Viên ngậm Ích Nhi giúp giảm ho nhanh chóng

- Siro ho Ích Nhi không đường dành cho trẻ có nguy cơ sâu răng, béo phì, phụ nữ tiểu đường thai kỳ

- Siro ho cảm Ích Nhi dạng gói, phân liều tiện dụng, tiện lợi cho trẻ đi chơi, đến trường.

Vùng trồng Cát cánh - Bắc Hà, Lào Cai cung cấp dược liệu sạch sản xuất Siro ho cảm Ích Nhi.

Cách sử dụng Siro ho cảm Ích Nhi đạt hiệu quả cao

Liều dùng Siro ho cảm Ích Nhi:

- Phụ nữ mang thai: Mỗi lần 15 ml x 3 lần/ngày

- Trẻ sơ sinh đến 1 tuổi: Mỗi lần 5ml x 3 lần/ngày

- Trẻ từ 1-3 tuổi: Mỗi lần 10 ml x 2-3 lần/ngày

- Trẻ từ 3 tuổi trở lên: Mỗi lần 15 ml x 3 lần/ngày.

Dùng kết hợp với kháng sinh, Siro ho cảm Ích Nhi giúp tiêu đờm, giải cảm, giảm thời gian sử dụng kháng sinh.

Mua Siro ho cảm Ích Nhi ở đâu?

Siro ho cảm Ích Nhi được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Kế thừa bài thuốc dân gian trị ho, cảm hiệu nghiệm từ quất, húng chanh, mật ong... Siro ho cảm Ích Nhi được sản xuất từ các nguyên liệu sạch đạt chuẩn GACP-WHO của Tổ chức Y tế Thế giới như quất (trồng tại Nam Định), cát cánh (trồng tại Lào Cai)... kiểm soát nghiêm ngặt đảm bảo chất lượng, độ sạch, hàm lượng hoạt chất cao. Nhờ đó, sản phẩm có tác dụng hỗ trợ giải cảm, giảm ho, giảm sổ mũi, tiêu đờm.

Ích Nhi còn phát triển sản phẩm Siro ho cảm Ích Nhi 3+ và Viên ngậm Ích Nhi - phù hợp cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Bạn đọc tìm hiểu thêm về sản phẩm tại: ichnhi.vn.

